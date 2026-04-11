„Radši budu hrát na ulici.“ Slovenskému herci nevoní lidé ze slovenské televize

Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR), nástupce původní RTVS, čelí v posledních týdnech bojkotu ze strany významných hereckých osobností. Řada umělců odmítá účinkovat v připravovaných projektech, což odráží hlubokou nespokojenost s vedením instituce a celkovou atmosférou v slovenské kultuře.
Mezi nejviditelnějšími případy je rozhodnutí herečky Zuzany Kronerové, která odmítla roli v novém seriálu STVR. Svůj krok zdůvodnila kontroverzním vyjádřením generální ředitelky Martiny Flašíkové, jež umělcům popřála „mnoho úspěchů mimo STVR“.
„Paní ředitelka Flašíková popřála nám umělcům mnoho úspěchů mimo STVR, což je skandální. Tak jsem se takto rozhodla,“ uvedla Kronerová. Odmítla rovněž účast v pořadu Dámsky klub a další spolupráci.
Daniš: Vím, že si podřezávám větev
„Dobrý den, jmenuji se Ondřej Daniš, je mi 47 let a jsem herec a muzikant. Pocházím ze Zvolena, kde také žiji a už 21. sezónu působím v Divadle Jozefa Gregora Tajovského jako herec. Mám zkušenosti s televizní tvorbou, zejména seriálovou, a zejména pro slovenskou televizi. Natočil jsem dvě řady seriálu Tajné životy, seriál Přiznání, dvě řady seriálu Dotyk života. První série byla pod hlavičkou RTVS, druhá už STVR. Bylo to pro mě vždy obrovskou poctou. Bez jakýchkoliv pochyb jsem do této spolupráce šel. Tyto formáty měly devízu, kterou ne vždy mají. Byla to dramaturgie a také to, že seriály zachytily svou dobu. Když se na ně člověk podívá po třiceti letech, stále budou sledovatelné a uvěřitelné, nebudou tendenční. Budou takové, jaká byla doba. A zachytí nás jako herce v určité etapě života. Děkuji za pozvání spolupracovat na seriálu. Slíbil jsem, že v něm budu účinkovat. Ale mám obrovské morální dilema. Při současné situaci v STVR a při tom, jací lidé jsou na rozhodovacích postech, nemám při svém světonázoru nejmenší chuť s těmito lidmi spolupracovat. Myslím si, že jde o lidi, kteří nic nevytvořili. Dokážou jen ničit. Ničit něco, co vytváří někdo jiný. Vím, že z mé strany je to podřezávání si větve pod sebou, ale upřímně – raději budu hrát na ulici do klobouku a zpívat lidem kolem, než se pouštět do spolupráce s takovou sortou lidí. Věřím tomu, že to pochopíte,“ sdělil na Facebooku.
Ve slovenské televizi prý zase bude hrát, až se poměry změní a budou tam kvalifikovaní lidé. Je mu prý jedno, jak se instituce bude jmenovat. „Velmi rád se na obrazovky vaší televize vrátím,“ vzkázal Daniš a poděkoval za pochopení.
Kritizují propouštění i kulturní politiku vlády
K umělcům, kteří se od STVR distancovali, patří také Kristína Tormová, Adela Vinczeová, Tomáš Hudák, Kamil Mikulčík, Maroš Kramár, Táňa Pauhofová a Martin Nikodým, jehož pořady byly zrušeny.
Kramár a Pauhofová kritizovali situaci při předávání filmových cen Slunce v síti na konci března. Kramár označil dění v televizi i na ministerstvu kultury za „velkou hanbu“ a zakončil výrokem: „Dost bylo Fica!“
Napětí zesílilo po nedávných propouštěních přibližně 60 zaměstnanců STVR, mezi nimiž byli i kritici vedení a členové odborů. Televize zrušila i plánované odvysílání záznamu z hudebních cen Radio_Head Awards poté, co umělci na pódiu kritizovali propouštění a kulturní politiku vlády. STVR to zdůvodnila „politizací“ akce a nutností zachovat nestrannost. Umělci naopak hovoří o cenzuře.
Vedení STVR situaci komentuje zdrženlivě a interpretuje odmítnutí spolupráce jako individuální rozhodnutí. Flašíková a její tým tvrdí, že instituce pokračuje v plánovaných projektech a usiluje o vyváženost. Kritici však vidí v dění systematický tlak na veřejnoprávní média, který začal už v roce 2024 změnou zákona a přeměnou RTVS na STVR.
Situace polarizuje slovenskou kulturní scénu. Zatímco část umělců bojkot podporuje jako obranu svobody slova a kvality veřejnoprávních médií, jiní varují před další eskalací a možným dopadem na tvorbu.
