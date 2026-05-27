„Eliminovat.“ Odpůrci Babiše sní o vraždě na Úřadu vlády

27.05.2026 12:54 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Kromě Andreje Babiše se pozornost médií soustřeďuje i na jeho vedoucí Úřadu vlády. Tünde Bartha je v hledáčku například kvůli přesunu agendy lidských práv. V „hledáčku“ je ovšem i u jiných individuí. Na sociálních sítích se rozjelo tvrzení, že je Tünde Bartha „protektorkou Česka“. A padají návrhy, jak ji odstranit, které jsou za hranou zákona.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Tünde Bartha, šéfka Úřadu vlády ČR i premiérova sekretariátu v jednom

V poslední době se některá mainstreamová média ve svých článcích zaměřila na vedoucí Úřadu vlády, paní Tünde Barthu. Deník N ji obviňuje z „nebezpečného experimentu s lidskými právy“, na její osobu se zaměřil také server HlídacíPes, Hospodářské noviny a Respekt z ní dělají Babišovu pravou ruku, která si u premiéra prosazuje své zájmy.

Podcaster Petros Michopulos s Bohumilem Pečinkou z ní zase dělá Grigorije Rasputina české politiky. Vzhledem k dalšímu obsahu není od věci připomenout, že Rasputin se proslavil nejen jako šedá eminence ruského carského dvora, ale také jako muž, který byl svými nepřáteli v Rusku brutálně zavražděn.

Na osobu Tünde Barthy se zaměřil také účet na síti X Nezvaný host. Ten dle dat aplikace vznikl půl roku po začátku války na Ukrajině a od té doby se zaměřuje na nadávání Babišovi, SPD, Motoristům a Stačilo! Sám se označuje za účet zaměřený na politiku, historii a marketing, své směřování pak jako prozápadní a skoro libertariánské. Účet má již přes 8 500 sledujících, není tedy v podmínkách českého X neznámý. Sdílí ho například bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková.

Z tohoto účtu v pondělí 25. května přišla otázka, která srovnává Babišovu vedoucí Úřadu vlády s říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. „Nikým nevolená maďarsko-russká Orbánova agentka z dovozu Tünde Bartha se v Babišově žoldu postupně stává protektorkou nad Českem. Co s tím?“ tázal se Nezvaný host.

A v dalších příspěvcích zcela nepokrytě naznačoval, že by se u Tünde Barthy mělo postupovat stejně, tedy že by měl být na vedoucí Úřadu vlády spáchán atentát.

Komentáře uživatele Nezvaný host reagující na původní příspěvek o „protektorce Česka“

Účet Nezvaný host nebyl zdaleka sám, kdo naznačoval „řešení“ za hranou zákona. V komentářích se to jen hemžilo zmínkami o zatáčkách, eliminování, likvidaci a podobných násilných „řešeních“. A také příspěvky, které deklarovaly, že jimi navrhované řešení by bylo trestné. Pocházejí povětšinou od anonymních uživatelů, z nichž nemalé procento mělo na profilu ukrajinskou vlaječku nebo sdílelo proukrajinský obsah.

Příspěvky reagující na původní příspěvek o „protektorce Česka“

Podle politologa Lukáše Jelínka leží zodpovědnost za veškerá rozhodnutí na premiérovi a je plně v jeho kompetenci, jaké úkoly šéfce Úřadu vlády svěří. Kritika, která na Tünde Bartha míří, není podle jeho slov na místě.

„Není to první případ, kdy je šéf Úřadu vlády démonizován jako nějaká zásadní klíčová figura. Všichni by měli hlavně respektovat to, že politickou odpovědnost nese vláda. Pokud vláda a premiér vloží nějaké pravomoci nebo v něčem dá na vedoucí Úřadu vlády, tak odpovědnost za to nese kabinet a samotný premiér. Není potřeba ostřelovat jakéhokoli úředníka nebo úřednici,” říká pro ParlamentníListy.cz politolog.

Pokud má opozice nebo kdokoli jiný výhrady či připomínky, logickým adresátem je dle Jelínkových slov v takové situaci předseda vlády. „My víme, že Andrej Babiš na paní Bartha dlouhodobě spoléhá, že je skutečně jeho pravou rukou. Co všechno ji nechává rozhodovat a co ne, to je hlavně mezi nimi. Nepatří mezi veřejné informace, které pravomoci na ni delegoval,” konstatuje.

Jakákoli reorganizace Úřadu vlády je v její kompetenci. Problém je spíš v tom, jestli paní Bartha některé věci nedělá podobně jako Andrej Babiš příliš zbrkle a jestli se včas seznámila s obsahem jednotlivých agend a kompetencemi jednotlivých odborů nebo vládních rad, než začala spouštět akci Kulový blesk. Měla dvakrát měřit, než jednou řízne, a to bohužel asi neudělala. Možná právě proto na sebe přitahuje takovou kritiku. Podstatné ale je, že zodpovědným je premiér. Navážet se, zesměšňovat nebo jakkoli dehonestovat úředníky, byť to jsou vysocí státní úředníci spolupracující s premiérem, nemá smysl,” dodal pro ParlamentníListy.cz Lukáš Jelínek.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Vsadím poslední boty, že eliminaci této ženy navrhují zdejší "lepsolidi" a zejména jejich nezletili či sotva zletili potomci, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseFilipes , 27.05.2026 13:13:16
Vesměs lidé, kteří by nepřežili základní vojenskou službu za socialismu, ale u klávesnice jsou ještě před britským Jamesem Bondem nebo jen těsně za Cukem a Gekem z ruské GRU. Prostě gaucovi rusobijci z lepších rodin. Někteří uz obtloustli, jiní zmekcili, dalsi nudici se, všichni však rozmazleni a většinou zbytecni paraziti

