Armáda? Podvod, nebezpečí páté kolony, inflace generálů, deprese. Podívejte se, jak to je

„Česká republika žádnou armádu nemá. Je to prachsprostý podvod,“ řekl velitel tankových divizí z let 1989 až 1990 Zdeněk Zbytek. Stalo se při diskusi nazvané Česká armáda k boji připravena?, kterou pořádalo družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia Fontes rerum, tedy Prameny věcí na Novotného lávce v Praze. Družstvo založil již v roce 2001 bývalý ministr zemědělství a pak obchodu a průmyslu Jan Mládek, který akci moderoval. A začalo se od konce abecedy. Celá debata, při níž z médií sekundovaly snad jen ParlamentníListy.cz, by asi byla na celkem obsáhlou brožurku, takže tady jen (ne)nucený výsek.
Zbytek: Armádu nemáme!
„Já to jinak prostě nazvat nemohu,“ dodal Zbytek s tím, že jde o názory soukromníka, protože je už pětatřicet let z armády pryč. Úplné zrušení základní vojenské služby v roce 2005 považuje za kardinální historickou politickou chybu, která se jednou stoprocentně vrátí jako bumerang a dříve či později dojde k jejímu částečnému či úplnému obnovení. Pak představil naši armádu v novodobé historii. Zmínil i expediční éru, tedy účast na zahraničních misích, a současnou snahu o návrat do podoby běžného vojska k obraně země.
Opravdových bojovníků, co umějí střílet, napočítal kolem 4000. Všechno ostatní jsou prý jen dobře placení uniformovaní úředníci. „Tak si vezměte, kdyby se něco v této zemi stalo, tak kromě zhruba 40 000 policistů vlastně jinak žádnou armádu nemáme. Máme ji roztříštěnou ve dvou brigádách, přitom nejsou plně naplněny. Proč? Profesionálové necítí žádný smysl či perspektivu v armádě,“ zmínil s tím, že v letectvu máme čtrnáct gripenů, z nichž údajně polovina stojí na špalcích. Ohledně bitevních vrtulníků a dronů to je také zlé. Nicméně dron kopec neobsadí, tam musí přijít voják se samopalem.
Zbytek doporučuje získat mladé, zdravé hochy a dívky do armády, tedy: „Totálně změnit přístup politického vedení k armádě. Ministři či ministryně obrany o tom nic neví a dělají to, co jim řeknou jejich poradci, a výsledkem jsou tyto kardinální chyby. Co se týká náčelníků generálního štábu, tak s výjimkou Aleše Opaty, který, jestli se nepletu, postavil výsadkový pluk v Chrudimi, všichni mlčky souhlasili s likvidací armády.“ Podle něj americký prezident Donald Trump diktuje, co bude v tomto ohledu v Evropě, včetně malé české kotliny.
Ochutnávka z Kmoníčka
Následně vystoupil poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček, ale ten tak perlil, že se ParlamentníListy.cz rozhodly vytvořit z jeho projevu vlastní článek. Zde jen ochutnávka. „Nechal jsem si něco napsat od Ministerstva obrany, abych vás pobavil. Samozřejmě to nebudu předčítat, ale spíš budu sám reagovat na to, co mi dali,“ sdělil.
A dodal: „Základní vojenská služba. Mám pocit, že ještě dlouho nebude v České republice vláda, která by si mohla dovolit zahájit vážnou diskusi o jejím navrácení. Je to prostě politicky tak nepopulární, že by to pro ni byla sebevražda. A popravdě řečeno, je to také záležitost toho, kolik Čechů vnímá nějakou akutní hrozbu. Protože jediný okamžik, kdy by mělo dojít k jejímu návratu, je v případě nějaké přímé vojenské agrese. Máme takový stát, který se na nás už vrhá? Polovina z vás by mi řekla, že ne. Druhá půlka, co tu není, by mi řekla, že je to Rusko.“
Petráš: Sjednotit národ!
Pak už dostal slovo velitel druhé motostřelecké divize v letech 1990 až 1993 Ladislav Petráš, který na úvod prohlásil, že je rád, že si do politiků bude moci pořádně rýpnout: „Prezenční vojenská služba nebo ne, je dnes druhořadá otázka. Prvořadá otázka je ta, co dělají naši politici pro to, aby národ byl jednotný a cítil povinnost a chuť bránit tuto zem.“ Lidé by měli vědět, co mají bránit, jak mají bránit a proč to mají bránit. Bez toho armáda sama nic nezmůže.
Obrovský tlak současné migrace je veliký, což zvyšuje nebezpečí terorismu a kriminality a má to i vliv na narušování vztahů mezi členskými zeměmi Evropské unie a NATO. „Pokud válka na Ukrajině dopadne špatně, máme tady obrovské rodinné zázemí pro další lidi, co nyní válčí, mají zbraně a jsou psychicky narušení,“ podotkl s tím, že situace na frontě je obrovským tlakem na psychiku a ti lidé pak mají úplně jinou dimenzi myšlení.
A dodal, že v Evropské unii je nyní 67 milionů migrantů s povoleným pobytem. Také zmínil: „Jestliže začne nějaký konflikt, tak vnitřní migrace v EU bude obrovská. Kladu si otázku, jestli je schopna Česká republika zabezpečit stabilitu naší země i armády tak, abychom byli schopni vést boj v tomto prostředí? Anebo je tady nebezpečí páté kolony, která rozvrátí nejen armádu, ale i morálku státu?“ Podle něj je proto prvotní, jak už zmínil, jednota národa!
Šándor: S válkou ke kořenům!
Brigádního generála Andora Šándora asi netřeba čtenářům ParlamentníchListů.cz představovat. Nicméně v letech 2001 až 2002 byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby. „Nedávno jsem se díval na ‚chytrou horákyni‘, na mé hodnocení v médiích, a tam bylo psáno, že jsem velmi pesimistický, což vychází z toho, že jsem bývalý zpravodajec. A když jsem slyšel to, co tady bylo řečeno, tak si říkám, že jsem optimista. Jak to tady bylo vše prezentováno, tak to na mě působí hodně depresivně. Nemyslím si, že je to zas tak špatné. I když spousta věcí, co zde zazněla, je pravda.“
Představa sjednocení národa je podle něj iluzorní. To prý není ani v Severní Koreji. „Nevěřím tomu, že nás někdo sjednotí. Jediné, co nás může ponaučit a pořádně vytahat, je válka, kterou nechceme. Kdybychom prožili válku, tak nás to vrátí do kořenů, kdy začneme přemýšlet o tom, co je zásadní pro život a co není,“ prohlásil s tím, že debata o dvou či třech procentech na obranu je mylná. Pokud nebude mít národ ochotu se bránit, tak může mít armáda deset procent a stejně to nikam nepovede.
„Začali jsme budovat armádu, o které jsme si řekli, že bude mít 27 707 vojáků. To jsme nikdy nenaplnili. Řekli jsme si, že budeme mít aktivní zálohy v síle 5000 vojáků. To jsme také nikdy nenaplnili a teď chceme mít 37 000 vojáků a 10 000 aktivních záloh. A jak to chceme udělat,“ hodil otázku do publika a pokračoval: „Přístup Andreje Babiše k problematice armády je strašný. Ve volbách slíbí, že zastaví F-35 a věřím, že kdyby teď přijel do Bílého domu a Donald Trump mu řekl, že jich má ještě šestnáct na dvoře, tak se vrátí z Ameriky i s nimi.“ Zadat ministrovi obrany Jaromíru Zůnovi v březnu novou koncepci armády a říct mu, že v květnu bude hotová, je prý jen intelektuální cvičení.
Ke konci zmínil problém, o kterém ParlamentníListy.cz informují již dlouho: „Pan Fidler často píše o generálech české armády. Myslím si, že taková inflace generálů, která je v dnešní armádě, je neuvěřitelná. Když jsem byl šéfem rozvědky, tak jsem byl jediným generálem a žádného jiného bych nikdy nedopustil. Dnes jich je jen u Vojenského zpravodajství pět. Jen tam. To je degradace a devalvace té hodnosti. To je něco, co se nemělo stát. Když vidím generály Vězeňské služby nebo ty policejní, jaké mají lipové ratolesti, no Manstein (Erich von Manstein byl německý polní maršál považovaný za jednoho z nejlepších stratégů druhé světové války. Pozn. red.) by mohl závidět, jak je mají veliké.“ Podle něj to pak vypadá, že všichni generálové jsou debilové, darmožrouti a člověka to mrzí.
