Ivan Hoffman: Zelenskyj a cynická spirála války na Ukrajině

Hledat ve válce logiku je vlastně protimluv. Zlo totiž postrádá logiku, je jejím protikladem. Přesto hovoříme o logice války, neboť to, co ji provází, je většinou předvídatelné. Každá válka směřuje do bludného kruhu akce a reakce, k odplatě za odplatu na pokračování. Vyvolat válku, dostat do pohybu válečnou mašinérii, je obtížnější než ji pak vést. Často je k vyvolání války třeba uměle vytvořit záminku, protože přiznání pravého, nestoudného záměru by se nesetkalo s porozuměním. Předlouhý je seznam provokací, útoků pod falešnou vlajkou či vykonstruovaných obvinění, zosnovaných agresory.
Který národ více ublížil českému národu?
Který národ více ublížil českému národu?
Sázka na odplatu funguje. Na rozdíl od agrese je obrana vnímána jako legitimní reakce. Proto se agrese vždy vydává za odplatu v sebeobraně. Jenomže když už se nějakou dobu válčí, příčiny a důsledky se důkladně promíchají a viník s obětí si několikrát vymění role. Silné emoce opadnou, válečné propagandě padne řetěz a válečníkům hrozí, že konflikt zamrzne a uhyne na nezájem. Tehdy se vždy stane něco mimořádně odporného, z čeho válka nabere druhý dech.
Ve válce na Ukrajině se teď takovým impulsem stala demolice vysokoškolského internátu ve Starobělsku, kde ukrajinská armáda zabila 21 studentů, většinou mladých žen. Vnucuje se podezření, že se Zelenský inspiroval americkým bombardováním dívčí školy v Íránu, které se těšilo mimořádné celosvětové publicitě. Ukrajinci na internát, v jehož okolí se nenacházejí vojenské cíle, zaútočili v noci ve třech vlnách šestnácti bezpilotními letadly a správně předpokládali, že Rusko na nepřehlédnutelný masakr odpoví spektakulární pomstou.
Zelenský by z propagandistického hlediska určitě dal přednost symetrické ruské reakci čili nočnímu vybombardování srovnatelného ukrajinského vysokoškolského internátu. Musel se ale spokojit s likvidací méně emotivních cílů a pouhou hrstkou obětí, neboť Rusům se příčí zabíjet na Ukrajině civilisty. Bude to nejspíše tím, že je považují za Rusy, byť popletené ukrajinskou nacionalistickou, respektive nacistickou propagandou. Nakonec se ale ruské odvetě zvýšené mezinárodní pozornosti přece jen dostalo díky použití nového raketového systému Orešnik.
Působivá videa hořícího Kyjeva svolávají k naléhavému jednání ministry zahraničí členských států Evropské unie. Budou se radit, jaká nová nátlaková opatření zavést proti Rusku. Očekává se uvalení opatření vůči jednotlivcům a subjektům spojeným s vývojem a výrobou Orešniku a posílení kontrol dovozu komponentů dvojího užití, které Rusko používá pro vojenský průmysl. Možná dojde i na zrychlení dodávek západních systémů protivzdušné obrany na ochranu Ukrajiny před novými typy balistických raket.
Zelenský si vynutil pozornost svých již poněkud vlažných sponzorů, kteří jsou navíc nervózní z Trumpa kvůli ropné krizi a proto pošilhávají kvůli chybějící ropě a plynu po Rusku. Evropská unie sice podle očekávání přehlédla tragédii v Starobělsku, ale novináři z devatenácti zemí, kteří si přijeli práci ukrajinských ozbrojených sil osobně prohlédnout, referují o chladnokrevné masové vraždě. Přestože ve válkách účel světí prostředky, některé prostředky se obrátí proti tomu, kdo je zvolí. Vyjma absolutních cyniků jsou lidé všude na světě alergičtí na masakrování dětí. Kvůli zabitým dětem v Gaze si svět oškliví Izrael. Zabité íránské školačky utvrdily svět v averzi na Američany. Pokud si Zelenský myslí, že mu zabíjení ruských studentek vynese mezinárodní sympatie, pak to nemá v hlavě v pořádku. On si to ale určitě nemyslí. Akceptuje pohrdání jako nezbytnou daň, bez které by si nevykoledoval Orešniky. A bez Orešniků by přišel o sponzory. Taková je logika války.
