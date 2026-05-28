Zuna (TOP 09): Rusko dál vyhrocuje situaci v Evropě

Vážený pane ministře, paní poslankyně a poslanci, já si, jak už zaznělo, dovolím navrhnout dva body. Ten první tak je za nás velmi důležitý. On tady o něm hovořil už předseda Havel, já jsem ho nazval oslabování české muniční iniciativy = hrozba i pro bezpečnost České republiky. Jak už víme, tak podle aktuálních informací z médií, ať už to byly naše nebo zahraniční, tak se právě tato klíčová iniciativa pro zajištění bezpečnosti v Evropě propadla po převzetí této iniciativy vládou Andreje Babiše o nějakých přibližně 50 % a není sporu o tom, že tato iniciativa, tak je jednou z klíčových hrází obrany před ruskou agresí a dobývání Evropy. A o to smutnější je to příběh, než vláda svým přístupem ohrožuje bezpečnost nejen napadené země, ale i všech evropských zemí Severoatlantické aliance. A my vidíme, že ten vývoj konfliktu nesměruje k nějakému rychlému konci.
Je tam nějaký vývoj? Možná jsme blízko nějaké paritě, ale Rusko dál vyhrocuje situaci v Evropě, ať už přes pobaltské země, nebo i přes Bělorusko. A já mám za to, že muniční iniciativa, tak není žádná charita, ale je to pojistka i české bezpečnosti a české územní celistvosti a každá munice, která dorazí tam, kam má, tak snižuje pravděpodobnost, že jednou budeme čelit stejnému ruskému tlaku přímo my nebo naši spojenci na východním křídle Severoatlantické aliance a vymlouvat se na finanční prostředky, tak je zcela krátkozraké, protože cena za nicnedělání, cena za nečinnost, tak by byla bezpečnostně i ekonomicky nesrovnatelně vyšší a s tímto přístupem se nerozpadne jen samotná iniciativa, ale rozpadá se i důvěryhodnost České republiky. Zahraniční média tak upozornila, že po příslibu, že se z českého rozpočtu do iniciativy již přispívat nebude, tak klesl počet přispívajících zemí z 18 na 9.
A pokud Česká republika, která iniciativu vymyslela, politicky vedla, tak začne sama uhýbat. Vysílá tím partnerům jasnou zprávu, že české vedení nemá výdrž ani v projektu, který samo postavilo a problémem, tím reálným problémem, tak nejsou finance. Tím problémem je politická vůle a priorita vlády a česká iniciativa už prokázala, že umí reálně dodat velké objemy munice a má konkrétní výsledek pro obranu napadené země. Ale je potřeba zdůraznit, že tím i pro obranu celé Evropy.
A jestli teď někdo tvrdí, že finanční prostředky nejsou, tak pak ve skutečnosti neříká, že to nejde. Jsou to výmluvy. Říká jen, že bezpečnost České republiky a porážka ruské agrese pro něj přestaly být prioritou. A to je smutná realita. To je smutná realita potvrzující změnu kurzu této vlády České republiky směrem na východ. A není to jen přístupem k muniční iniciativě, je to i legislativní činností, to, co vlastně tady v průběhu poslední doby probíráme, ať už to je změna služebního zákona, zrušení nominačního zákona, snaha o likvidaci médií veřejné služby, snaha o zašlapání neziskového sektoru, to je otočení kurzu o 180 stupňů na východ a hluboko, hluboko dále.
Takže z tohoto důvodu já si dovolím navrhnout bod s názvem, jak už jsem říkal i na začátku, Oslabování české muniční iniciativy rovná se hrozba i pro bezpečnost České republiky. A dovolím si ho navrhnout dnes jako první bod. (Krátká prodleva.)
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Tak, pane poslanče, teď jsem vám pustil nových pět minut.
Poslanec Michal Zuna: Děkuju za to, pane předsedající. Mým druhým návrhem tak už je obligátní přeřazení bodu, sněmovního tisku číslo 107. Jedná se o novelu zákona o cestovním ruchu. Jde tedy o Návrh skupiny poslanců Elišky Olšákové, Karla Dvořáka, Lucie Sedmihradské, Julie Smejkalové, Michala Zuny, Jiřího Horáka a Zdeňky Blišťanové.
Já tady vystupuju pravidelně a je možná dobře, že zrovna předsedá pan místopředseda Nacher. Ten tady velmi pravidelně vystupoval v minulém volebním období vlastně se stejným návrhem. No, se stejným návrhem. Myslím, že to byl pražský návrh. Možná si pamatuju i číslo sněmovního tisku, bylo to 41, tím, jak jste ho často navrhoval, tak mi to číslo utkvělo v hlavě. Tak asi pro letošní volební období, nebo pro toto volební období to bude číslo 107. A je to právě návrh, který já mám za to, že bychom zvládli projednat napříč politickým spektrem, že tady nad tou problematikou je shoda. Mě mrzí, že paní ministryně Mrázová má k tomu přístup, že vlastně jen o tom mluví, ale po půl roce pořád nic není připraveno, nic není předloženo, myslím, že už v březnu byl nějaký kulatý stůl, ale výstup z toho není žádný.
A ten návrh pod sněmovním tiskem 107 je i velmi jednoduchý, je velmi minimalistický, vlastně dává možnost dotčeným obcím, dotčeným městům, a těch je celá řada, není to jenom Praha nebo velká města, jsou to i lázeňská či horská města či obce, tak jim dává možnost nastavit podmínky pro poskytování sdíleného ubytování, ať už přes možnost stanovit období, ve kterém by nebylo možné poskytovat sdílené ubytování na území obce či stanovit nejvyšší počet dnů v roce či v jakém rozsahu by to ubytování šlo poskytovat.
A já mám za to, že právě s turistickou sezonou, která je v plném proudu, tak to není okrajové téma. Týká se to desetitisíců lidí, které jsou dotčeny overturismem. Není to jen Dlouhá v Praze a Stodolní v Ostravě, jsou to opravdu rozsáhlá území. která jsou potom dotčena narušováním občanského soužití, rušením nočního klidu. Obyvatelé domů tak jsou zatíženi právě zátěží společných prostor, má to za důsledek vylidňování center anebo znečišťování veřejného prostoru.
Mám za to, že tady ten návrh by přinesl právě tu snahu pomoct, přinesl by kvalitní život, lepší, kvalitní život místním, kteří jsou právě z těch obcí, které jsou touto problematikou zasaženy. Zlepšil by určitě i veřejný pořádek a určitě by pomohl i snížit těm dotčeným městům a obcím náklady na úklid, který vlastně je potřeba zajistit v souvislosti s tím zvýšeným výskytem turistů v tomto typu sdíleného ubytování.
Takže já si dovolím navrhnout, přeřadit sněmovní tisk 107, a to jako druhý bod dnešního jednání, a já budu velmi pozorně sledovat, jak budou hlasovat i koaliční poslanci, kteří jsou z těch dotčených lokalit, ať už to je Praha nebo Kutná Hora či jiná města, a je jich určitě celá řada.
Takže já moc děkuju a poprosím o podporu jak zařazení jednoho bodu, či přeřazení druhého.
