„Rakušan? Blažek? ODS?“ Robert Šlachta odkryl více

Do youtubového pořadu Zákony bohatství si moderátor Tomáš Lukavec pozval předsedu Přísahy Roberta Šlachtu. Řeč se točila kolem vlády Petra Fialy, kolem Víta Rakušana, Pavla Blažka, covidu i voleb na Slovensku. „Možná by bylo dobře, aby si lidi vzpomněli na to, co politici, kteří jdou do evropských voleb, říkali před půl rokem, před tři čtvrtě rokem. Třeba Nerudová. V té době byli migračnímu paktu nakloněni a teď najednou všichni říkají to, co chtějí občané slyšet,“ řekl Šlachta na konto politiků, kteří před volbami zapomínají na to, co si skutečně myslí.

Robert Šlachta popsal, že na české politice jsou nejproblematičtější média. Podle něho se často stane, že jedna třetina informací v článku či reportáži je pravda, zbytek lež. „Sjíždím samozřejmě média, internet a všechno to, co se o mně kde píše, nebo to, co se píše o politice, protože musím být připravený. Třeba před minulými parlamentními volbami ze mě dokonce udělali sirotka. Když si umíte tu informaci vyhodnotit sám pro sebe, víte, že 1/3 z toho je pravda a 2/3 ne,“ řekl Šlachta.

V médiích se podle Šlachty báli, že se Přísaha dostane do sněmovny, a tak používali podpásovky. „Báli se asi, že se do té sněmovny dostaneme.“ Podle Šlachty se proti takovým metodám špatně brání. Když nedostane politik šanci se v článku nebo reportáži bránit. „Vy to nejste schopen vykomunikovat. Máte jenom sociální sítě,“ povzdechl si. „Já jsem za ně strašně rád, protože aspoň jste schopen nějakým způsobem reagovat,“ dodal.

Šlachta poukázal na velké mediální domy. „Bohužel ta velká média vám moc prostoru nedají. Vadí mi, že se vás kolikrát ani nezeptají, napíší to a potom se to šíří a vy, když tu sílu nemáte, když jste si nekoupil mediální dům, nebo když jste neměl velký peníze, nemáte šanci,“ shrnul Šlachta a dodal, že mnozí lidé například stále věří, že co se řekne v televizi, to je pravda. A není místo na zpochybňování. A tady je pozice neparlamentního politika těžká, myslí si Šlachta.

Řeč se stočila na rok 2013 a Šlachtův zásah v Úřadě vlády. A vztáhl zásah na dnešní dobu, kdy jako předseda Přísahy má vytvářet politické vztahy, koalice, dohody. „Od té doby mám problém, že zejména politici ODS mi říkají, že se mnou nikdy nikdo žádný kamarád nebude, protože jsem občanům ukázal, jaká ta politika je zevnitř,“ řekl Šlachta. „Ukázali jsme, jak ta politika funguje, že v pondělí jsme, dá se říct, už věděli, jak dopadne jednání ve středu, a to se samozřejmě dostalo na povrch.“

Podle Šlachty se politika nedá dělat tak, že si politici v zákulisí rozdají výnosné funkce a prostě se dohodnou mezi sebou a vlastně za zády občanů. „Nikdy se nebudeme bavit, kdo klientelisticky bude sedět v dozorčí radě, kdo si z toho koláče, který patří občanům, bude chtít něco vzít. To je ten můj problém, který samozřejmě mám,“ řekl Šlachta s tím, že on bude vytvářet legislativu, jednat ve prospěch společnosti a nebude dělat zákulisní dohody na úkor společnosti.

Strach, který ze Šlachtovy Přísahy vládní strany mají, se ukázal v komunálních volbách. Šlachta kandidoval ve svých domovských Pohořelicích. Získal 42 % hlasů, přesto byl odstraněn do opozice. „Jsem zastupitel v Pohořelicích, vyhrál jsem tady volby se 42 %, ale samozřejmě jako v té velké politice, tak se tady spojilo ODS, ANO, STAN, TOP 09 a Moravané, všichni proti mně a o dva mandáty mě přehlasovali,“ poukázal na strach z Přísahy Šlachta.

Tomáš Lukavec obrátil směr rozhovoru k nekonečné kauze dotací na Čapí hnízdo, kde už deset let čelí soudům Andrej Babiš. Robert Šlachta nesouhlasně ukázal na celý systém dotací. „Dotační prostředí bylo vytvořené tak, že ti opravdu velcí hráči si ty dotace přihrávali. Ony vlastně ty evropské peníze nikomu nechyběly, co si budeme povídat. Já, když ti ukradnu peníze,“ obrátil se Šlachta na moderátora a pokračoval: „ty mě půjdeš žalovat, nebo něco podobného, budeš si stěžovat, ale tady to nebylo. Tady neměl kdo si stěžovat, když ty peníze přišly z Evropy.“

A poukázal na kauzu ROP Severozápad, kde zasahoval proti dotačním podvodům. Vláda Petra Nečase pak musela do Evropské unie vracet prohospodařené peníze. „My jsme tam vlastně zavřeli ředitele Kušnierze, a to potom byly na politiky ODS a ČSSD napojené asi 3 a půl miliardy škody a já vím, že Petr Nečas tehdy byl strašně zlej na Šlachtu, že to musí vracet Evropské unii, že jsme prokázali ten úmysl, že ty zakázky dostávaly spřátelené firmy. Ty peníze utíkaly potom k těm kmotrům,“ řekl v rozhovoru Šlachta, proč ho ODS nemůže ani cítit a proč se mu nelíbí český systém rozdávání dotací, na kterém se přiživují jen velcí hráči, jako je Babiš.

A přišel se srovnáním s Polskem. „Mně se třeba líbí Polsko, můžeme se bavit o tom, jestli nás Poláci předběhli, nebo už byli dál. Ale co si řekli – evropský peníze se využijí na dálnice, železnice, letiště – a co my máme z evropských peněz?“ ptal se rozladěně Šlachta a hned odpověděl: „My máme to, že ti velcí hráči se napakovali. My máme houby, máme D1, která kulhá. Zase už ji teď opravují kolem Brna. Z evropských peněz máme golfový hřiště. Máme tady ty nesmysly. Teď tady v Pohořelicích se staví za 11 milionů. Co se staví? Cyklostezka. Nikdo ji pořádně nepotřebuje a oni řeknou – no, ale ona je z 60 procent dotovaná z Evropské unie. Ale já jim říkám, že to jsou peníze naše, to jsou peníze státu, to není tak, že Evropská unie je někomu dá.“

Největším zklamáním z vlády Petra Fialy je pro Roberta Šlachtu ministr vnitra Vít Rakušan. Šlachta zažil šest ministrů vnitra za své policejní kariéry. „Spíš by měl učit než být ministrem vnitra, protože teď bychom potřebovali, aby Ministerstvo vnitra opravdu fungovalo,“ myslí si Šlachta. Podle něj jsme promrhali šest měsíců českého předsednictví v Radě Evropy, kdy vrcholila uprchlická vlna z Ukrajiny. A tu podle Šlachty vláda Petra Fialy ani Rakušan nezvládli.

A poukázal i na licoměrnost a vypočítavost politiků. „Možná by bylo dobře, aby si lidi vzpomněli na to, co politici, kteří jdou do evropských voleb, říkali před půl rokem, před tři čtvrtě rokem. Třeba Nerudová. V té době byli migračnímu paktu nakloněni a teď najednou všichni říkají to, co chtějí občané slyšet.“

Poukázal i na ministra spravedlnosti Pavla Blažka. „Já si nedovedu představit, že ministr spravedlnosti je Pavel Blažek. Představ si, že když budeš premiér, že by sis Pavla Blažka dal jako ministra,“ lomil rukama Šlachta. „My potřebujeme strašně udělat velkej skok dopředu. Abychom v té bezpečnosti a spravedlnosti něco udělali, ale s těmito lidmi se bojím, že nikdy tu důvěru na to, abys takový složitý normy, který musejí být samozřejmě politicky projednaný a vyjednaný, tak abys takový složitý změny protlačil. Pro mě je vláda Petra Fialy jen velké zklamání,“ zhodnotil nynější vládu předseda Přísahy.

A narazil i na kauzu Dozimetr, která se ovíjí kolem hnutí STAN. „Jak ti policisté to můžou cítit, když tam mají člověka, který je ministrem vnitra a vlastně taková kauza se má dovést k soudu?“ ptá se Šlachta. „Jak potom předseda STANu může být ministrem vnitra?“ Robert Šlachta míní, že Rakušan měl být maximálně ministrem kultury.

Řeč se stočila i na prezidentské volby na Slovensku. „Česká republika by měla ctít, a měla by to tak i komentovat, že to je vůle voličů Slovenské republiky. Měli bychom se snažit, aby pan Pellegrini byl vstřícný vůči České republice. Ale my si myslíme, že jsme pupek světa,“ zhodnotil český přístup k výsledkům voleb na Slovensku.

A přešel hned k Visegrádské čtyřce, kterou podle něho potřebujeme. „Ale já třeba strašně věřím na Visegrádskou čtyřku, kde máme 10 milionů lidí. Slováci 5 milionů, máme Polsko, máme Maďarsko. Věřím tomu, že v Evropě potřebujeme spojence. Pan Fiala, jestli si myslí, že budeme ti jediní, tak takhle to prostě nejde. Chtěl bych spolupracovat s těmito zeměmi a chtěl bych, aby náš hlas byl silnější, ale musíme se domluvit,“ řekl Šlachta a zkonstatoval, že Česká republika prostřednictvím vlády vsadila na jednostrannost a odkopnutí spolupráce s Visegrádskou čtyřkou.

Šlachtovi se nelíbila ani covidová opatření a to, co z nich plynulo. Hlavně pak peníze, které se roztočily v kapsách velkých hráčů. „Covidový zakázky. Jedna z největších děr na peníze v České republice, která tady vlastně byla po dlouhé době umožněna,“ myslí si předseda Přísahy, která se do voleb do Evropského parlamentu spojila s hnutím Motoristé sobě.

