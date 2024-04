„Rozrývání vlády nesmíme dopustit.“ Projev komunistky? Ne, tohle přišlo z ODS

reklama

Podle europoslankyně ODS Veroniky Vrecionové se populisté a proruští extremisté pokusí z voleb do Evropského parlamentu referendum o „prozápadní vládě“ České republiky. „Je naší povinností, abychom udělali maximum pro to, aby se jim tento útok na naše hodnoty nezdařil,“ říká europoslankyně.

„Nesmíme dopustit, aby ANO, SPD a další rozrývali naši vládu. Nesmíme dopustit, aby Česká republika pod jejich taktovkou následovala vývoj, který pozorujeme u některých našich sousedů. Nesmíme dopustit, aby populisté a extrémisté ve volbách do Evropského parlamentu posílili a destabilizovali Evropskou unii!“ apeluje Vrecionová na své potenciální voliče, protože destabilizace Evropské unie se dle ní shoduje se zájmy Ruské federace. „To je přesně to, co si Moskva přeje a v čem jí ANO, SPD a další buď vědomě cíleně nebo v roli užitečných idiotů pomáhají.“

Uživatelé sociální sítě X, kam si ODS slova eurposlankyně vystavila, se shodují, že jim projev europoslankyně připadá jako z dob minulého režimu. A není jich zrovna málo. Komentátor Petr Holec seznal, že paní Vrecionová patrně dnes opustila psychiatrickou léčebnu a nevrátila se na odpolední léčbu.

„Když ji zahlédnete, jak někde zmateně narušuje veřejný pořádek, volejte policii. Mohla by vás napadnout,“ avizoval na X.

Tahle paní dnes svévolně opustila psychiatrickou léčebnu a nevrátila se na odpolední léčbu. Když ji zahlédnete, jak někde zmateně narušuje veřejný pořádek, volejte policii. Mohla by vás napadnout?? https://t.co/GxzpWBwIXB — PetrHolec (@PetrHolec) April 9, 2024

„To je slovník jak z 50. let. Nebyla ta paní dříve komunistů?“ ptal se jeden z uživatelů sítě.

To je slovník jak z 50. let. Nebyla ta paní dříve u komunistů? — Nemo (@Nemo97585379) April 9, 2024

„Při vší úctě: dle dikce, textu, epitet bych z jedničky tipl rok 1983 k výročí oslav 25.2.,“ vzpomínal na minulý režim uživatel Tobiáš.

pri vsi ucte: dle dikce, textu, epitet bych z jednicky tipl rok 1983 k vyroci oslav 25.2… https://t.co/DB3QKSDkrR — TobiÁš Míček (@_tobivs) April 9, 2024

Uživatelka sítě Líza Vrecionovou přirovnala k funkcionářce Komunistické strany Československa Anežce Hodinové-Spurné: „Promluvila Anežka Hodinová-Spurná a návrat do padesátých let. Koho z toho nemrazí, měl by si pustit projevy z těch let.“

Promluvila Anežka Hodinová-Spurná a návrat do padesátých let. Koho z toho nemrazí, měl by si pustit projevy z těch let?????+? — Líza Salander (@LizaSalander) April 9, 2024

Jiné uživatelce X pak zas na mysl přišla komunistka Jiřina Švorcová.

To je paní Švorcová ?? — Jana futterová (@futterova_jana) April 9, 2024

„Další level bude Urválek. Jak z 50. let,“ přisadil si další uživatel sítě.

Další level bude Urválek. Slovník 50. let. — Roman Petrla (@RomanPetrla) April 9, 2024

Podle uživatelky Jany europoslankyně Vrecionová nasadila těžký kalibr. Srovnala její slova se slovy Miroslava Štěpána, vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ v Praze a jeho: „Republiku si rozvracet nenecháme!“.

Ty joo paní nasadila těžký kalibr “Vládu si nenecháme rozvracet “ Miroslav Štěpán: Republiku si rozvracet nenecháme!?????? — Jana Jankova (@JanaJankova4) April 9, 2024

„A je to tu. Opozice a temné síly rozrývají naši vládu a destabilizují naši křehce nabytou svobodu. Nesmíme dopustit vítězství těchto podvratných živlů. Udavače už všude máte, politické procesy pořádáte, Tak ještě rozdejte pásky Lidové Milice a je to komplet,“ radil ODS jiný uživatel.

A je to tu. Opozice a temné síly rozrývají naši vládu a destabilizují naši křehce nabytou svobodu. Nesmíme dopustit vítězství těchto podvratných živlů.



Udavače už všude máte, politické procesy pořádáte, Tak ještě rozdejte pásky Lidové Milice a je to komplet. — Lu2jz ?? (@Lu2jzek) April 9, 2024

