„Rozstříhněte občanku a pas. Hned! Ať vás Pavel nepovolá do války.“ Toto se šíří. Z vládní strany

Přestože ministryně obrany Jana Černochová (ODS) volala po konci vyvolávání strachu u občanů před druhým kolem prezidentských voleb a vyzvala, aby se lidé přestali „strašit“ válkou a mobilizací, podobně laděné zprávy se před vyvrcholení boje o Hrad neustále opakují. A to z táborů obou kandidátů. Tvrzení o „povolání do války“ v případě zvolení generála Petra Pavla prezidentem začal šířit už i řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) a „radil“, co by dle něj lidé měli udělat, aby je Pavel „nemohl povolat do války“. Od svých příznivců dostal vyhubováno.

Ministryně obrany Jana Černochová kvůli šíření tvrzení o válce téma přenesla i do Sněmovny a varovala, že mohou značně poškodit i naši armádu.



„Slova o vojácích Armády ČR budete brát špatně zpátky. Jako ministryně obrany vás prosím, nepoužívejte je v kampani. Nejsou to žádní krvelační váleční štváči, ale profesionálové a i výsluhy si, po odsloužených letech, zaslouží,“ vyzývala a apelovala, aby se čeští občané „nestrašili“ válkou a mobilizací.

Prosím, nestrašme válkou. Nestrašme občany mobilizací. Náš ústavní pořádek ani právní řád nesvěřuje prezidentu republiky žádné kompetence, jimiž by mohl zatáhnout ???? do války, i kdyby si to nakrásně přál. Včera jsem shrnula na plénu Sněmovny důvody proč ?? https://t.co/WQy30pSyTX pic.twitter.com/1QcNEkxz1b — Jana Černochová (@jana_cernochova) January 18, 2023

Přesto se podobná tvrzení objevují i nadále a prezidentský kandidát Petr Pavel dotazům týkajícím se války čelil i během svého nedávného setkání s občany v Ostravě, kde například odmítl, že by Česko mělo na ukrajinskou frontu posílat své vojáky. „Vojáky určitě posílat nebudeme,“ pronesl podle SeznamZpráv.cz a varoval, že pokud by kterýkoliv stát NATO poslal na Ukrajinu organizované jednotky, „pak by to znamenalo vstup NATO do války s Ruskem“.

„Pokud někdo říká, že naše země půjde do války, pokud někdo straší mobilizací, je to nechutné,“ odmítal pak prezidentský kandidát v podobném duchu posléze i v Brně.

Slova o mobilizaci, proti níž se Pavel několikrát vyjadřoval a dementoval, že by ji kdy vůbec zamýšlel, však začali šířit i mnozí politici ze stran vládní koalice. K tématu se připojil i řeporyjský starosta Pavel Novotný, který tak zřejmě nebral vážně apely ministryně obrany ze své domovské ODS.

„Mimořádná zpráva: Pokud ihned rozstříhnete svoji občanku a pas, Petr Pavel vás nebude moci povolat do války! Udělejte to hned, možná mi to tady smažou!“ sdílel Novotný zřejmě s cílem „vystřelit si“ z lidí, kteří by podobným zprávám uvěřili.

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA:



Pokud ihned rozstříhnete svoji občanku a pas, Petr Pavel vás nebude moci povolat do války!



Udělejte to hned, možná mi to tady smažou ! pic.twitter.com/rTyEzVYwX3 — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) January 20, 2023

U svých příznivců se však většinou potácel se zlou. „No, nemáte zjevně potřebu k uklidňování těch vystrašených hloupějších spoluobčanů. Vtipné to není,“ usadil jej jeden z komentujících. „Nemám. Vím, že Andrej Babiš vyhrát nemůže. Vy tomu nemůžete rozumět. A nebuďte drzý,“ stál si starosta i přes kritiku za svým.

Nemám. Vím, že AB vyhrát nemůže. Vy tomu nemůžete rozumět. A nebuďte drzá. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) January 20, 2023

„Tvl Pavle, jako fór dobry, ale uvědomuješ si, že určitá část populace tomu FAKT BUDE VEŘIT?“ varoval komunálního politika i zakladatel Seznamu.cz Ivo Lukačovič.

„Pokud tomu uvěří, tak jen dobře, že nebudou alespoň chvílí platný OP,“ ozval se však jiný z komentujících a poukázal na fakt, že se tímto postupem lidé akorát připraví o možnost účasti ve volbách.

Pokud tomu uvěří, tak jen dobře, že nebudou alespoň chvílí platný OP. — Jakub Hudeček (@manicsis) January 20, 2023

„Rodný list taky!“ podpořil řeporyjského starostu následně i další z jeho sledujících, což politika evidentně pobavilo.

???????? — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) January 20, 2023

Novotný však nebyl jediným poltikem, jenž si nevzal slova Černochové k srdci. Na „mobilizační vlně“ se rozhodl svézt také lidovecký poslanec Pavel Bělobrádek. „Generál Pavel už provádí MASOVOU MOBILIZACI na anexi Královce. Ale to v ČT neuvidíte!“ sdílel na své twitteru.

Je to jasný. "Válka bude, víc vám neřeknu." @general_pavel už provádí MASOVOU MOBILIZACI na anexi Královce. Ale to v ČT neuvidíte! https://t.co/VQiNB5xryW — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) January 20, 2023

„Straší mobilizací. Přitom jediný, kdo mobilizuje, je sám Andrej Babiš. Mobilizuje dezinformační scénu, která dělá z lidí hlupáky a tlačí do společnosti nebezpečné lži. Andrej Babiš tohle všechno posiluje. Je jejich kandidátem. To je bezpečnostní hrozba pro Česko,“ sdílel přitom ve stejnou chvíli místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Straší mobilizací. Přitom jediný, kdo mobilizuje, je sám Andrej Babiš. Mobilizuje dezinformační scénu, která dělá z lidí hlupáky a tlačí do společnosti nebezpečné lži. Andrej Babiš tohle všechno posiluje. Je jejich kandidátem. To je bezpečnostní hrozba pro Česko. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 20, 2023

Mezitím, co tato slova o „strašením mobilizací“ psal, došlo v diskuzi u Bělobrádka i na něho. „Situace je opravdu vážná,“ stálo v příspěvku s fotografií z náboru „vojína Bartoše“, který Bělobrádek ocenil souhlasným srdíčkem.

Situace je opravdu vážná.. pic.twitter.com/ntQTF2B5Fs — Dalibor Dražan (@dalibor_drazan) January 20, 2023

Že nejde o téma pro vtipy, však míní novinář Pavel Houdek. „Nevěřil bych tomu, kdybych to nezažil. Už dva lidi za mnou u nás na vsi přišli, aby se poradili, jestli mají správný formulář na odmítnutí mobilizace, která ‚je připravená, jakmile bude zvolen generál Pavel‘. Pevně tomu věří,“ upozornil s poznamenáním, že dle něj právě strach z války a mobilizace Babišovi „vyhrál volby“.

Nevěřil bych tomu, kdybych to nezažil. Už dva lidi za mnou u nás na vsi přišli, aby se poradili, jestli mají správný formulář na odmítnutí mobilizace, která "je připravená jakmile bude zvolen generál Pavel". Pevně tomu věří.

Babiš tímhle tahem vyhrál volby. — Pavel Houdek ?? (@pavelhoudek) January 19, 2023

