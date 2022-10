„Rozvrat. Ohrožuje nás to. Není jiné cesty, než s tím rychle skončit.“ Klaus byl na Fialu velmi ostrý

Bývalý prezident Václav Klaus v novém rozhovoru pro XTV komentoval státní rozpočet pro rok 2023, který vláda Petra Fialy schválila se schodkem 295 miliard korun. Kritizoval vládní kabinet, že vydělává na inflaci, zatímco lidi nechává upadat do vážných finančních problémů. Pozastavil se také u blížících se prezidentských voleb i své soudní výhře kvůli projevu bez roušky. Prozradil, zda ho to bude motivovat k tomu, aby Ministerstvo zdravotnictví žaloval za skutečnost, že ho zdravotnictví zařadilo na seznam dezinformátorů.

Zpětně k celé záležitosti dodává: „Pronesl jsem 28. října krátký projev, aby si u nás na to výročí alespoň někdo vzpomněl, bylo tam pár lidí, ale byli ode mne dost daleko. Já bez mikrofonu a bez papíru promluvil. A zase jsem šel zpátky. A soudruzi nelenili, samozřejmě, a objevili, že jsem mluvil na veřejnosti k lidem bez roušky,“ říká k tehdejšímu proslovu před Obecním domem v Praze. A tak se se mnou začala hygiena a Ministerstvo zdravotnictví soudit a byly mi uděleny nějaké pokuty, a tak. A já to vyřešil tím, že jsem naopak zažaloval ministerstvo.

A nyní to dlouho leželo, a najednou jsem dostal rozhodnutí městského soudu se včerejším datem, které mi dává za pravdu. A přikazuje, aby mi ministerstvo uhradilo náhradu škody. Že by soudruzi soudci zmoudřeli? To je hezký závěr,“ shrnul Klaus ve čtvrtečním rozhovoru.

Žalovat dál ministerstvo například za to, že jej zařadilo na seznam dezinformátorů v plánu nemá: „Zařazení mezi dezinformátory bylo všeobecně odmítnuto. Myslím, že musíme hrát soudobé bitvy, soudobé války, a jestli si někdo myslí, že covidisti už jsou poraženi, tak to já mám pocit, že určitě nejsou. Vystrkují růžky. A já myslím, že s nimi bojovat musíme,“ míní bývalá hlava státu.

Následně okomentoval reklamu na vakcinaci, tu dělá nyní pro ministerstvo herec Petr Čtvrtníček. Je to věc, která může spoluobčany přesvědčit k tomu, aby se očkovat nechali? „Umělci se od nepaměti angažují. Umělci jsou vždycky součástí režimu a vždy to tak v dějinách bylo. Tak že by to pan Čtvrtníček dnes neudělal za ty peníze, které mu to přinese… Ale mne to určitě nepřesvědčí. Mám na tyto věci názory definitivní, konečné,“ říká exprezident.

Téma se následně přesunulo na pole energetiky. Kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová uvedla, že za energetickou nepřipravenost a vysoké ceny energií nese zodpovědnost „popírač“ Klaus. „Deset let do společnosti nasouval narativ o tom, že globální změna klimatu neexistuje, proto nám ve sktruktuře energetického mixu ujel vlak o deset let,“ prohlásila na adresu exprezidenta.

Klaus jen nevěřícně kroutí hlavou a k Nerudové poznamenává: „Nevím, jak se tato paní mohla stát profesorkou, ani nevím, jestli někdy absolvovala ekonomii. Možná ano, ale u mě by zkoušku ani zápočet určitě nikdy nedostala. Možná že to ji favorizuje na prezidentku, to si dovedu klidně představit,“ přemítá Václav Klaus, který trvá na tom, že role člověka na změny klimatu je naprosto miniaturní. „Celý souboj s emisemi CO2 je tzv. progresivistický blábol, který nemá ospravedlnění,“ konstatuje.

„Jestli považuje za ideální energetický mix to, co zavedlo Německo, tak proti Německu jsme opravdu ve struktuře zdrojů energií někde jinde. Já ale myslím, že to je naše výhoda. Zbláznili se oni a ne my! Energiewende, kterou zaranžovala před 11 lety paní kancléřka Merkelová, se ukazuje jako naprosté šílenství. To je konečná příčina dnešního růstu cen energií v Evropě a v České republice. Vymlouvání se na ukrajinskou válku je naprostá hloupost a hra, žert, který nemůže být brát vážně,“ řekl ke kompletní energetické přeměně německé energetiky.

„Tak jestli tohle paní profesorka Nerudová neví, tak o její akademické znalosti mám ještě větší pochybnosti, než jsem měl dodnes,“ podotýká.

V rámci prezidentských voleb Klaus sleduje, co se děje kolem budoucího prezidentského kandidáta generála Petra Pavla, kdy vychází najevo věci z jeho kontroverzní minulosti. Ty se snaží zlehčovat a opět se zde objevuje herec Petr Čtvrtníček, který jej v tom podporuje. „Ježíš zase Čtvrtníček, to je prokletá osoba. Jestli se někdo dostal do naprosto extrémní skupiny tzv. komunistických vyzvědačů, tak je naprosto evidentní, že to nebyl prostý Čecháček, který jen přikrčeně sledoval, co se tu za komunismu děje. Vše další jsou detaily, které mě už nezajímají. Iluze o tomto člověku nemám.

Určitě bych nechtěl, abychom za prezidenta měli vojáka. Tečka. Považuji to za neuvěřitelné,“ říká Klaus k Pavlovi, že takový člověk nemůže být náš příští prezident.

„Co mě zaujalo, že článek jednoho z Pavlových kolegů ze zpravodajského kurzu, který vyšel v tištěné verzi Práva se dostal na facebook a nepochopitelně byl někým stažen. To znamená, že lidé kolem budoucího prezidentského kandidáta mají takovou sílu, že něco stáhnou z facebooku, to je první věc, která mě na tom zaujala, abych si kladl otázky a pídil se potom, co se asi stalo,“ pozastavuje se Klaus.

Stranou nezůstal ani schválený státní rozpočet s deficitem 295 miliard, který Klaus označuje za šílený. „Dalších 300 miliard sekyra do našich veřejných financí a oni to ještě vychvalují jako úsporný rozpočet. Žertovné. Nemůžu k tomu víc říct. Nevím, jestli to premiér může myslet vážně. Je katastrofa vyhazovat takto neexistující peníze.

Stát je přece v dobré pozici při jakékoli inflaci. Všichni lidi tím trpí, protože peníze, které mají v kapse prostě mizí před očima, masově tím přicházejí o své úspory, ty se budou nadále tenčit a tenčit. Víc a víc lidi začne mít zásadní problémy, jak se uživit, jak zaplatit účty. Tato inflace bude trvat dlouhou dobu, nikdo není ochoten do toho sáhnout. Jediný stát na inflaci vydělává. Státu vysoká inflace nevadí, státu to vyhovuje, že je velká inflace. Nevím, co tím vláda sleduje. Inflace je mimořádné zlo.

Je to zoufalý extrém, který nás přímo ohrožuje. A ještě nám vesele neekonomové Stanjura a Fiala říkají, že to je rozpočet úsporný a bude i v dalších třech letech. Jde o naprostý rozvrat našeho finančního systému, naší měny. Není jiné cesty, než s tím rychle skončit,“ dodává Václav Klaus.

