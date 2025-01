„Rusko vypadne z Ukrajiny a bude jí platit.“ Na Nový rok pustili na ČT Miroslavu Němcovou

Na otázku, zda válka na Ukrajině letos skončí, odpovídal Václav Marhoul, filmový režisér a producent, v novoročním vysílání pořadu České televize Události, komentáře.

„Každou válku vyhrává ekonomika. Západní sankce Rusku znemožňují investovat. Čtyřicet procent státního rozpočtu jde na válku, ostatní oblasti, jako je zdravotnictví, sociální zabezpečení, důchody, poklesly o 16 procent. Ve střednědobém horizontu to je pro Rusko zničující. Tuhle válku vyhraje ten, kdo vydrží. Pokud bude Západ Ukrajinu i nadále podporovat, Rusko se ekonomicky zhroutí, ale bude to trvat ještě tři čtyři roky. Dřív to nebude,“ řekl Marhoul, podle něhož tak válka na Ukrajině neskončí ani v roce 2025.

Konec ruského plynu?

Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí pro otázky energetické bezpečnosti, připomněl, že po 57 letech skončil tranzit ruského zemního plynu přes ukrajinské území. Rusko podle něj přišlo o své evropské zákazníky už v roce 2022. „Ztratilo Německo, Francii, Itálii... Ještě v roce 2021 bylo 40 procent spotřeby zemního plynu v Evropě zajištěno z ruských zdrojů. V současné chvíli to jsou jednotky procent,“ uvedl Bartuška.

Přesto se expert na energetiku domnívá, že Rusko může ekonomicky vydržet ještě dlouho, pokud omezí výdaje a spotřebu občanů. Má stále ještě hodně ropy. Představu, že prostřednictvím sankcí Rusko napravíme, označil za sen.

Putin je zločinec a vrah

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) ve vysílání ČT přiblížila, jak si představuje spravedlivý mír na Ukrajině: „Rusko vypadne z Ukrajiny a postupně bude hradit náklady na obnovu země, kterou zpustošilo.“ Dále se vyjádřila k osobě ruského prezidenta Vladimíra Putina: „Je to zločinec a vrah. Neohrožuje pouze Ukrajinu, ale celý svobodný a demokratický svět.“ Jakékoliv řešení probíhajícího konfliktu se podle senátorky nemůže odehrát bez Ukrajiny u jednacího stolu, protože pak by to nebylo spravedlivé.

Volby vyhraje Babiš

Kromě tématu války na Ukrajině se debatující věnovali také dalším otázkám, které podle nich budou aktuální v začínajícím roce 2025. Daniel Kerekeš z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se domnívá, že Andrej Babiš jde pro jasné vítězství v letošních parlamentních volbách.

„Nabere voliče ostatních populistických a pravicových stran. Čeká nás velké Babišovo vítězství,“ předpověděl Kerekeš.

České volby podle něj ovlivní loňský „supervolební rok“ ve světě. „Vítězství Donalda Trumpa posílilo populistickou politiku v globálním měřítku, tedy i v Evropě. Vidíme také silné ovlivňování voleb ze strany Ruska a používání umělé inteligence ve volební kampani. Přenese se to také do českých voleb 2025,“ soudí Kerekeš.

Už to jiskří!

Politiky trápí nefunkční komunikace mezi koalicí a opozicí. „Vstoupili jsme do volebního roku a v podstatě už začala kampaň, už to jiskří,“ řekl Radek Vondráček, předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO.

Koalice by podle něj měla více spolupracovat s opozicí. „Tyto dvě strany spolu komunikují minimálně. Politický protivník se považuje za nepřítele,“ posteskl si Vondráček.

Nepochválí nás

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) má za to, že se nepodařilo nalézt s opozicí shodu na základních principech, přitom současná vláda zaznamenala řadu úspěchů. Jako ten nejdůležitější uvedla, že se podařilo zajistit bezpečnost ČR vůči vnějšímu světu. Vláda podle političky odvedla spoustu práce, kterou opozice neocenila.

„V hlavních otázkách bychom se měli shodnout, naleznout kompromisy, ale míra agresivity při jednáních Poslanecké sněmovny je taková, že nejsem schopná dívat se na přenosy,“ posteskla si Němcová a kritizovala obstrukce.

„Čím víc tlačíte, tím víc vyvoláváte odpor,“ odpověděl jí Vondráček a zdůraznil, že obstrukce je něco jiného než parlamentní debata. V Poslanecké sněmovně by se podle něj mělo také diskutovat.

„To, že s někým nesouhlasím, neznamená, že nejsem schopná zamyslet se nad jeho pohledem na svět a změnit ten svůj. Ale současná situace je neudržitelná,“ řekla senátorka a dodala, že je třeba provést změny v jednacím řádu sněmovny. „Jinak nebudeme mít normálně fungující sněmovnu,“ zdůraznila.

