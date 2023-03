„Sajrajt v potrubí. Ničí zařízení!“ Elektřina a plyn. Ceny! Prasklo vše. Přímo ve Sněmovně

reklama

Jak jsou na tom české firmy v době energetické krize a jak vysoké ceny dopadají na veřejnost? V Poslanecké sněmovně se na toto téma sešli experti z oboru. Padala dost ostrá slova a kritice neušel ani Energetický regulační úřad.

Seminář s názvem „České firmy v době energetické krize. Dopad vysokých cen energií na malé, střední a rodinné podniky“ pod záštitou poslankyně Marie Pošarové (SPD) hostila v pondělí Poslanecká sněmovna.

Vystoupili energetici Vladimír Štěpán a Hynek Beran, ekonom Miroslav Ševčík, šéf podnikatelských odborů Radomil Bábek, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a mnozí další.

Podle energetického analytika, kybernetika a publicisty Hynka Berana zažíváme diktát energetické oligarchie, kdy v ochraně spotřebitele zcela selhává Energetický regulační úřad (ERŮ).

„Nemáme tu žádný evropský model, ale diktát energetické oligarchie. Když se podíváte na burzu, tam se dnes kilowatthodina prodává za tři čtyři koruny. A jsme kde? Prodávají to za 12 korun. Již loni jsme s dalšími experty na ČVUT navrhovali soubor řešení a dopadlo to, jak to dopadlo. Zaplatíte šest korun přímo a druhých šest korun z daní. Říkají nám, že současná situace je důsledkem tržního prostředí, ale ve skutečnosti je to důsledek deformovaného výkladu jedné německé burzy, která není jediná a je to cenový diktát,“ konstatoval Beran.

Ochrana spotřebitele, která měla situaci řešit, selhala. „Všude máme nějakou regulační autoritu, která spotřebitele chrání před nepřiměřenými cenami. Slyšeli jste někdy od pádu Bohemia Energy, že by ERÚ, který to má ze zákona na starosti, někde zasáhl nebo někoho chránil? Je to naprosto nefunkční orgán tohoto státu. V ochraně spotřebitele nefungují vůbec. Ve věci zastropování cen jsme navrhovali tři koruny, na čemž se odborníci shodli jak na maximu,“ prozradil analytik.

V uplynulém roce se hodně mluvilo o tom, že vysoké ceny elektřiny jsou dané tím, že se cena odvozuje od tzv. závěrné elektrárny, tedy zařízení, kde se vyrábí elektřina za nejvyšší cenu a to vzhledem k situaci byly plynové elektrárny. „Česká republika plynové elektrárny pro naši soustavu vůbec nepotřebuje. Máme takový přebytek v uhelných elektrárnách, že plynovka vůbec nenajede. Závěrnou cenu plynové elektrárny prostě česká soustava nezná. Je to lež. Cena je k nám uměle importována,“ pokračoval Hynek Beran na semináři.

„Další lež je ohledně zastropované ceny. Spíše bych řekl, že se ze stropu stala podlaha. Když zavoláte někam do ČEZu nebo jinam, řeknou vám, že vláda nařídila, že budete platit šest korun na faktuře. Opět lež. Vláda stanovila, že se může platit nejvýše šest korun. Výmysly monopolistů prostě nikdo nereguluje. Ceny jsou uměle přidané. Nebo jste snad nějakému dodavateli podepsali, že souhlasíte s cenou šest korun? Anebo vám to zkrátka od nějakého dodavatele jen oznámili? Opět lžou. Energetický oligopol nám ze stropu udělal podlahu,“ míní jednoznačně.

Dodává, že v důsledku války na Ukrajině a ukončení odběru ruského zemního plynu čelíme dalšímu podvodu. „Elektřinu z ruské zóny nedovážíme a nedováželi jsme, není ani kudy na rozdíl od plynu. Závěrnou elektrárnu u nás žádnou nemáme, protože ji nepotřebujeme a celá EU dělá ze zemního plynu jen 20 procent elektřiny a z toho byl ruský plyn 40 procent. Takže prosím celkově osm procent elektřiny nám v Evropě chybělo kvůli zrušení dodávek ruského zemního plynu. Na těch chybějících osm procent jsme zdražovali desetinásobně ceny. Kde jste to viděli? To není cenová politika inženýrů, ale diktát lichvářů,“ uvedl energetický analytik Beran.

Zastavil se také u plynu a aktuálně významného tématu jeho kvality, ale i dodávek plynu z Ruska, který stále do Evropy proudí. „Proč nyní v době embarga teče přes Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko plyn do Rakouska a dál? To je jak v Orwellovi, nebo ne? Všechna zvířata jsou si rovna, jen některá jsou si rovnější. Pro koho embargo platí a pro koho neplatí, když jsme v jedné unii?“ ptal se.



FOTO: Nečistoty v plynu - součást prezentace na semináři v PSP ČR

„Velký problém jsou nyní nečistoty, které ten nově odebíraný plyn obsahuje. Podívejte se na snímky, co v tom je za sajrajt. Jde zřejmě o nevyfiltrovaný LNG, na který nejsou normy. Bez dostatečných norem nám ho dávají do potrubí, je v tom sirovodík a kdoví co dalšího a distributor, který za to zodpovídá, jakoukoli zodpovědnost odmítá a říká lidem, ať si dají filtry na spotřebiče. Pak jde do spotřebičů takový lidově řečeno sajrajt, který ty spotřebiče ničí,“ sdělil na semináři Hynek Beran.

Docent Miroslav Ševčík z VŠE pojal své vystoupení šířeji. „Současný vývoj světové ekonomiky ovlivňují přinejmenším dva externí šoky. K tomu ještě uplatňování některých ideologických přístupů k řešení ekonomických problémů. Jedním z oněch šoků je již třetí rok trvající covidismus, tedy opatření, která vedou k omezení individuální svobody a snahy k ovládnutí části populace. Kromě farmaceutických firem to nemůže mít ekonomického vítěze. Vakcíny se i dnes po milionech kusů v naší zemi vylévají a znehodnocují. Jde o selhání vlád po celém světě, v mnoha zemích to vyvolalo totální ekonomickou katastrofu,“ má jasno děkan NF VŠE.

Podle něho je důležité si uvědomit, že spouštěčem problémů nebyla válka na Ukrajině. „Vysoká inflace, která znehodnocuje informace každého ekonomického subjektu, je velmi nebezpečná a jde o nejhorší chorobu pro českou ekonomiku. Inflace byla způsobena především kvantitativním uvolňováním Evropskou centrální bankou a u nás ještě přiživena intervencemi České národní banky. Jedná se o nejvyšší inflaci od vzniku České republiky a jednoznačně znamená velké nebezpečí pro sociálně slabší občany. Nejde zdaleka jen o důchodce, ale i mladé rodiny s dětmi. I když se bude inflace snižovat, vysoká cenová hladina už zůstane a bude omezovat spotřebu českých občanů,“ je si jistý docent Ševčík.

„Vysoké ceny energií, které za poslední tři roky narostly o 216 procent, jsou pro mnohé české firmy likvidační. Ve spojení s emisními povolenkami je to podobné. Dle vědeckých studií se utratilo 3 600 miliard dolarů na celém světě, aby se snížily emise a v reálu dle některých studií došlo za tyto peníze k poklesu emisí o jeden procentní bod,“ popsal.

Nejvíce celková situace spojená s cenami energií dle Ševčíka dopadá na malé firmy. „Mnoho firem upozorňuje, že bude muset ukončit činnost. Patrně se to nejvíce projeví ve druhém pololetí tohoto a prvním pololetí příštího roku. Hodně končí venkovské obchody, restaurace, výrazně jsou postižena sportoviště náročná na vytápění. Přitom zatím nikdo nechystá žádné systémové řešení. Měly by se seškrtat některé fantasmagorické nápady týkající se Green Dealu. Musíme se vrátit na zem a používat zdravý selský rozum. Je třeba zajistit energetickou bezpečnost spojenou s energetickou soběstačností. Zatím soběstační jsme, ale pokud měla zůstat v platnosti veškerá legislativa ze strany EU, na konci tohoto desetiletí ztratí Česká republika schopnost energetické soběstačnosti, protože budeme muset uzavírat některé zdroje, které vyrábí elektřinu z tzv. špinavých zdrojů, tedy hlavně uhlí,“ uvedl Miroslav Ševčík a dodal, že dle největších expertů v oblasti jaderné energetiky bude Česko potřebovat čtyři nové jaderné bloky, aby naše země zůstala energeticky nezávislá.

