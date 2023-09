„Sami si řežou větev.“ Média při demonstraci selhala. Petr Žantovský ví, co se jim stane

reklama

Většinou uváděla čísla typu nižší jednotky tisíc, občas vyšší jednotky tisíc, ale držela se jednotek tisíc. „Kdo viděl fotografie z Václavského náměstí, tak ví, že byly zástupy až dolů k Baťovi. To nebylo jenom po Vodičkovu ulici, ale – sice trochu řidčeji – až dolů skoro po Můstek. Takže na první pohled byla akce početně úspěšná a je docela dobře možné, že byla doposud nejvíce navštívená. Nikdo to nepočítá, ale jsou na to metodiky. Ovšem ten odhadový rozptyl mezi počty od policie, politiků a mainstreamovými médii na jedné straně a interpretací účastníků, pořadatelů a příznivců těchto aktivit na druhé straně je naprosto dramatický a pohybuje se v řádovém rozdílu jedné až dvou nul. To je něco, co je neodpustitelné, protože ta média takto viditelně lžou,“ tvrdí mediální analytik.

Vláda neumí zabránit ani vysvětlit, proč jsme na tom špatně

Těmi čísly, jimiž chtěla přesvědčit veřejnost, že protest proti Fialově vládě nebyl velkých rozměrů, sama sebe shazují, sama sobě podřezávají větev a ztrácejí důvěru publika. „To slovo důvěra je důležité, opakoval ho v CNN Prima News i šéfredaktor Echa24. Říkal, že důvěra v politiku, v policii a v další orgány je podrývána médii, která jsou jimi řízena a která se snaží odezírat z vládních či koaličních úst, a že to je sebedestruktivní a sebevražedná politika. Pan Balšínek k tomu doplnil velmi konkrétně, v jakém směru ta vláda nebo tento typ politiky selhává. Je to tím, že není schopna nejenom zabránit, ale ani vysvětlit skutečnost, že jsme na tom hospodářsky asi nejhůře za posledních dvacet let, ani není schopna zdůvodnit, proč se tolik angažuje ve válce na Ukrajině,“ poznamenává Petr Žantovský.

Podle něj žádný z dosavadních vládních kroků neprošel sítem důvěry u občanů s pozitivním znaménkem. „Čili ta důvěra může jen klesat. Konec konců víme, že Petr Fiala je jedním ze dvou nejhůře hodnocených premiérů či státníků v celosvětovém kontextu, což je opravdu velice dramatické. Tak nízká důvěra v něj je něco, co tu snad ještě nikdy nebylo. A selhání aktivistických médií je ten správný pojem, který bychom si měli zapamatovat. Je dobře, že to říká mainstreamový novinář, který prošel Lidovými novinami, Týdnem a kdečím dalším a nyní je šéfredaktorem stále ještě mainstreamového portálu Echo24 a týdeníku Echo. Přesto to říká takový novinář, kterého by spíš člověk čekal v té druhé skupině. Je mu to ke cti a za mě je to mediální výkon tohoto týdne číslo jedna,“ konstatuje mediální odborník.

Zvýšení poplatků na nesmyslný počet stanic Českého rozhlasu

Do výběru mediálních zajímavostí uplynulého týdne se tentokrát vměstnal článek z webu, pro který lze sotva kdy najít jediné pochvalné slůvko. „Asi by nikdo nečekal a já nejméně, že se jednoho krásného dne dostanu k tomu, abych v kladném smyslu pohovořil o něčem, co vydal web Forum24. Ten je známý tím, že je silně provládní, nebo ještě spíše proódésácký a trošku pistolnický web, který si nebere příliš servítky při výběru označení a adjektiv, která vztahuje k činnosti naší vlády, respektive opozice. Takže člověk, který tam nic dobrého nečeká, může být dvakrát více překvapen, když se tam něčeho takového dočká. Mně se to přihodilo nad článkem, v němž se jeho autor Jiří Stejskal zabývá televizními a rozhlasovými poplatky a diskusí kolem nich,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Pochopitelně v duchu politiky tohoto webu má v každé druhé větě kritiku Andreje Babiše, hnutí ANO nebo SPD. „Ten postoj je samozřejmě provládní v obecném slova smyslu, ale sympatické je, že není úplně nekritický. Snáší řadu argumentů, které slýcháme spíše ze strany kritiků toho bezhlavého navyšování poplatků a zatěžování občanů. Určitě má dobré postřehy ve smyslu využití finančních prostředků, které dostávají veřejnoprávní média. Je velkým kritikem toho, aby se za to točily nekonečné komediální série, aby se za to financoval – jak doslova říká – ‚nesmyslný počet stanic Českého rozhlasu‘. Možná že bychom si ani nevzpomněli, které všechny kanály to jsou, kolik jich je, které jsou na internetu, které jsou terestrické. A že ta jakoby programová rozpínavost obou těch institucí je na pováženou a že by bylo zapotřebí šetřit právě v tomto smyslu,“ vybírá mediální analytik ze zajímavých postřehů.

Obhajoba ministra Baxy je úsměvnou daní za to, kde to vyšlo

Úplně nejsympatičtější na článku mu je, že je kritika zaměřená i na kulturní politiku v této zemi obecně. „Ta chybí, nebo je nahodilá. Je bizarní, ale je to tak, že poslední snahu o nějaké definování kulturní politiky, což neznamená jakoby řízení kulturní politiky státem, ale vyjádření zájmu státu na tom, aby kultura žila a rozvíjela se a znamenala pro stát určitou prezentaci a sebezachování kulturního dědictví, v tomto směru podnikla vláda Jiřího Paroubka, ve které seděl jako ministr kultury Vítězslav Jandák. Od té doby si nepamatuji, že by nějaký ministr přišel s takovou koncepční snahou. To, co mnozí z nich předváděli, samozřejmě ne všichni tak pěkně jako paní Hanáková, třeba od Václava Riedlbaucha jako ministra úřednické vlády to byla úplně jiná káva, co se týče odbornosti, se často odehrávalo v nahodilém sledu,“ míní Petr Žantovský.

Sympaticky na něj působí i skutečnost, že Jiří Stejskal považuje vyhazování peněz za pořady nevalné kvality pro obskurní skupinky za nesmyslné. „Stejně tak zamyšlení nad tím, jak lépe prezentovat i prostřednictvím veřejnoprávních médií českou kulturu, což by logicky měl být jeden z jejich hlavních úkolů. Článek je takovým zvláštním konglomerátem povinně provládního postoje s probleskujícími racionálními argumenty, které ten vládní postoj zpochybňují nebo relativizují. Je trošku směšné, jakým způsobem si tam snaží pan Stejskal obhájit, proč ministr kultury Baxa změnil názor na zvyšování poplatků. Ale berme to jenom jako takovou úsměvnou daň tomu, v jakém médiu se vyskytuje. Jinak si myslím, že je to poprvé, co jsem od četby Fora24 neodešel úplně zhnusen,“ přiznává mediální odborník..

Probírat u nemocného absence ve Sněmovně je nevkus

Ovšem nejstrašnější zážitek tohoto týdne z médií mu připravil článek, který pod titulkem „Poslanec Bašta je stále hospitalizován s vážnou nemocí. Ve Sněmovně už chybí skoro půl roku“ vyšel ve čtvrtek na Novinkách. „Autorka se v něm zabývá situací poslance, exministra a bývalého velvyslance v Rusku a na Ukrajině Jaroslava Bašty, který také v letošní přímé volbě kandidoval na prezidenta. To, že je pan Bašta nemocen, se ví delší dobu, a ještě jsem nečetl žádné takhle silné zamyšlení nad tím, zda je mocen, či ne, výkonu té či oné funkce. Přijde mi to jako velice nevkusné zabývat se osudem nemocného člověka v jeho nepřítomnosti, aniž má možnost se bránit nebo se k tomu vyjádřit. Pochybuji, že si madam, co to sepsala, dala tu práci a sehnala si pana Baštu nebo někoho z jeho okolí, aby se k tomu nějak vyjádřil,“ podotýká Petr Žantovský.

Bere to tak, že od stolu sepsala takový poloudavačský článek ve smyslu „on tam nechodí, ani nepracuje“. „Ještě že tam nepřipsala, ‚kdo nepracuje, ať nejí‘. To už také známe z nějakých situací. Je zajímavé, že nepřipomíná, kolik procent času ze svých mnoha prezidentských mandátů nebyl ve funkci kvůli zdravotním problémům Václav Havel. To se neurgovalo, neboť Václav Havel byl přítomný jako symbol a jeho jménem kdokoli jednal, kdo měl pověření od týchž loutkovodičů, od kterých měl Havel. To se nezmiňuje. Vzpomínám si na jednu karikaturu Štěpána Mareše z roku 2002, na které byl Havel nakreslen rozložený na jednotlivé součástky. Bylo to, nechci říct vtipné, nicméně to vyjadřovalo tehdy převládající pocit, že máme prezidenta, který většinu času tráví na LDN nebo v nemocnici,“ připomíná mediální analytik.

Mluví o rozdělené společnosti, ale sami ji rozdělují nejvíc

Zapátral v paměti, ale nevybavil si jediný nevkusný výstup vůči Václavu Havlovi typu „měl by abdikovat, měl by odejít, je na obtíž, jenom ho platíme“ a podobně. „To je něco, co si tehdy nikdo nedovolil ani naznačit, natož aby si to myslel, také si to tehdy nikdo nemyslel. Za těch dvacet let nám tu úroveň etického myšlení a etického jednání silně poklesla. To, co napsala ta madam v Novinkách o Baštovi mě zhnusilo, protože takovým článkem se jenom vyplýtvávají stránky na tom webu, ale zároveň se posiluje takový vnitřní nesoulad mezi jednotlivými součástmi společnosti. A to jsou přesně tihle novináři, kteří budou mluvit o rozdělené společnosti. Přitom oni sami ji rozdělují tím, jak píšou. Ale to zdaleka nebylo to nejhorší, co mě čekalo,“ předznamenává Petr Žantovský.

Ačkoli to obvykle nedělá, tentokrát si otevřel diskusi, protože ho zajímalo, co na tento eticky velice sporný příspěvek budou říkat čtenáři. „Musím říct, že jsem se zhrozil. Ukázalo se totiž, že drtivá část reakcí těch diskutujících – nevím, jestli to jsou skuteční lidé, nebo nějací elfové, trollové, lidé někým placení nebo kdokoli – byla taková, že tam ten Bašta skutečně dlouhodobě nemá být, že je to dezolátní politik, že je tak mizerný politik, jak jsem se dočetl, nebo že je – teď cituji nějakého pana Juse a jeho vyjádření na margo pana Bašty – ‚To by byl prezident, Zemana vozili vsedě, Baštu by vozili vleže. To by vzal Tomio jako vedlejšák prémie. Takhle jen Bašta sosá plat za nic a Tomio z toho bere výpalné.‘ Tak jestli tohle je reprezentace národního myšlení a národní kultury, tak se pak nedivme, v jakém stavu naše společnost dnes je,“ žasne mediální odborník.

Ještě že máme na Hradě zdravím kypícího soudruha

Nedá mu, aby necitoval ještě jednoho diskutujícího. „Ten tam vystupuje pod jménem Miroslav Švandrlík, stejným, jako měl spisovatel. Cituji: ten jeho příspěvek: ‚Tenhle pán, nominovaný od dezolátního SPD na prezidenta, se v kampani kasal zdravím, přestože se, jak vidno od bídného zdravotního stavu Zemana moc nelišil, prakticky jen tím ,že někam došel po svých. Zaplať Bůh za životem a energií kypícího vítězného adepta voleb a současného prezidenta Petra Pavla‘. Tam už mi opravdu chybí jenom ‚soudruha‘, nebo ‚veleváženého soudruha‘, nebo ‚Jeho Blahorodí‘ nebo ‚Jeho Veličenstvo‘ nebo nějaký takový titul. Je to naprostý otřes, co si někteří lidé myslí nebo píšou na internet. A nedivím se některým, relativně solidním, webům, že ty diskuse vypínají, protože se z nich nedozvíte vůbec nic. Akorát vám to zkazí náladu na půl dne,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

