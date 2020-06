,,Šibenice." Piráti hlásili Lipovskou a Xavera Bruselu. A teď přituhuje

Na místa členů Rady ČT usedli publicista Pavel Matocha, ekonomka Hana Lipovská a moderátor Luboš Xaver Veselý. Jejich zvolením se na žádost českého europoslance Marcela Kolaji bude zabývat Evropská unie. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček si v souvislosti s tím položil otázku, jak by se Piráti zachovali k nacistickým okupantům, pokud by byli u moci v dobách druhé světové války.

Poslanci se v minulých dnech zabývali volbou tří nových členů Rady ČT. Nakonec uspěli ekonomka Hana Lipovská, moderátor Luboš Xaver Veselý a publicista Pavel Matocha. Pravicová opozice a Piráti dali najevo, že by si dokázali představit kvalitnější kandidáty.

Ačkoli byla volba tajná, kritici výsledků volby nepochybují, že trojici radních zvolili poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD.

Europoslanec Marcel Kolaja na volbu podal průběh stížnost až v Bruselu, ve výboru Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání (CULT).

„Ve výboru CULT, do kterého spadá nezávislost a svoboda médií, jsem podnikl kroky, kterými se snažím zajistit, aby komisařka, která je odpovědná za svobodu a nezávislost médií, přišla na náš výbor vysvětlit, co dělá pro to, aby byla média svobodná a 'bez náhubku‘. Jsem skutečně zvědavý, jak se k tomu tato komisařka postaví. Je jí Věra Jourová z ANO,“ napsal na sociální síti Facebook.

O pár hodin později si pochvaloval, že uspěl.

„Na základě mého podnětu se bude výbor dále zabývat situací kolem voleb do Rady ČT. Výbor si vyžádá další informace v této záležitosti nejen od Komise, ale i od Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA),“ neskrýval spokojenost.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček Kolajovo počínání odsoudil.

„Každý politický subjekt má nějaký politický program, což je legitimní. Mít ale politiku založenou na bonzactví a udavačství, tak to je unikum jen našich Pirátů. Bohužel se to části společnosti líbí. Já však upřednostňuji politicky boj myšlenek. Někdy si kladu otázky, jak by se tito političtí svazáci chovali v době protektorátu? Kolik lidí a za co by byli schopni poslat na šibenici? Věřte, že mě z toho jímá až úzkost v jaké době to žijeme a co jsou někteří schopen udělat proti své zemi,“ okomentoval Kolajovo počínání Ondráček.

