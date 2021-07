„Šílenej Hřib tam poslal těžkooděnce.“ Hejma jen valil oči a lapal po dechu

reklama

„Když jsem si připravoval témata na tento pořad, tak jsem si říkal, jaký je pocit z uplynulého týdne... Co se ti, Ondro vybaví, když se nad tím zamyslíš? Musím si říct, že to byl takový pocit dvou světů, života ve dvou různých světech. Protože ten jeden svět, ten já sleduju celý týden, protože se na tenhle pořad připravuji celý týden, sleduji, co se děje, co je ve zprávách, co je důležitý, co ne, co je ve světě. A tam jsem viděl pořád tu strašidelnou podívanou. Pořád tu apokalypsu. Všechny ty vládní nařízení, který nedávají žádný smysl a který si navzájem protiřečí. Viděl jsem to panoptikum těch vakcinačních lobbistů, těch strašáků, kteří se v televizi objevují každou chvíli, kteří tam už mají svoje vyhřáté židličky a svoje místa na slunci, bez kterých by to evidentně nešlo. Pořád jsem poslouchal zprávy o různých dalších zákazech a restrikcích, o dalších nebezpečích, dalších nových exotických mutacích a reportáže o tom, jak se zasahuje proti lidem, kteří nic nedělají, jenom chtějí trošku normálně žít," podotkl Hejma.

To byl podle něj jeden svět, v němž se pohyboval celý týden. „Ale pak když jsem v pátek vytáhl paty a trošku se podíval do světa, tak jsem najednou zjistil, že vedle toho existuje ještě úplně jiný svět. Úplně jiný svět, který samozřejmě ještě úplně normální není. Protože měl jsem s sebou roušku, to je jasný. Měl jsem s sebou roušku – já to totiž s ní mám tak, že ji prostě nosím tam, kde ji nosí lidi. A tam, kde ji lidi nenosí, tak tam já ji taky si nedávám. Takhle já to mám s rouškou, ale musím ji mít u sebe, což je trošku opruz, protože jsem ji párkrát zapomněl a musel jsem se vracet domů, protože pak bych se nedostal k pumpě, nemohl bych si koupit naftu. Takže jinými slovy u té pumpy jsem ji potřeboval, na poště taky, ale o moc víc toho nebylo. Kromě toho jsem totiž viděl úplně normální život. Úplně normální život. Viděl jsem na Šumavě zaplněný rekreační penziony, viděl jsem slušně obsazený restaurace, hlavně na zahrádkách, viděl jsem koncerty, který byly moc pěkně navštívený, svobodný a radostný. Viděl jsem rodiny na výletě, jak se navštěvujou a maj se rádi, no zkrátka pohoda. A tak jsem si prostě uvědomil, a to je ten pocit, který jsem vám chtěl sdělit, to je ten pocit jakýsi schizofrenie, nebo prostě rozdvojení těch dvou světů. A uvědomil jsem si, že vlastně podobný pocit jsem měl za toho minulýho režimu, kde zkrátka oni sice neměli covid, ale strašili nás zase něčím jiným. Tehdy nás strašili tím americkým imperialismem, strýčkem Samem, který má v kapse atomovou bombu, kterou na nás každou chvíli hodí. A my se budeme muset zabalit do toho prostěradla, natřít se hořčicí a obrátit se zády k Západu, a takovýhle pitomosti nás skutečně učili na škole,“ začal vyprávět Hejma.

„K tomu samozřejmě mandelinka bramborová! To je taky něco strašnýho, to nám sem imperalisti posílali ve vzduchových balonech, shazovali to na naše pole, aby našim zemědělcům zatopili a zničili úrodu. K tomu samozřejmě letáky, podvratný, štvavý vysílačky fungovaly nonstop. No tajní agenti se plazili přes ty ostnatý dráty. Byl to strašnej život. Člověk by se z toho zbláznil, kdyby tomu věřil. Ale my jsme postupně samozřejmě tu lež odhalovali a zjistili jsme, že žádný takový strašlivý nebezpečí nehrozí, a začali jsme si normálně dělat to, co jsme chtěli. To, co nás bavilo. A dneska, když se na to podíváte, tak dneska nás straší tím covidem, posílají na nás policii, zavírají nám hranice, nemůžeme tím pádem cestovat a především lžou! A to tak, že od rána do večera, ale lidi stejně jako tehdy už to pomalu přestávají brát vážně. Přece jen ten strach maličko ustupuje a doufejme, že stejně jako tehdy za bolševika ustoupí jednou definitivně,“ dodal Hejma.

„Vím, že srovnávání těch dvou režimů je trošku ošidná záležitost, protože to začalo samozřejmě hned po revoluci, začalo se říkat, že to je fajn, že teď máme tu svobodu, ale když nemáme peníze, tak vlastně žádnou svobodu nemáme. Tehdy tam byl ostnatý drát, my jsme nikam nemohli, ale teď nemáme prachy, abychom si koupili zájezd na Kanáry. Tohleto srovnání je ošidný, protože ty dva režimy nejsou úplně stejný. Samozřejmě dneska máme navíc tu demokracii, to je pořád ještě obrovský rozdíl, ale já si troufnu říct, že ještě nikdy, za těch posledních třicet let, jsem neměl tak zřetelný pocit toho rozpolcení, toho rozdělení na my a oni. A je to jasný proč: protože ještě nikdy vláda týhletý stále ještě demokratický země nezasahovala proti svým občanům tak brutálním způsobem, tak brutálním, nespravedlivým, neefektivním systémem jako teď v době pandemie,“ domnívá se Hejma.

„Neposílala žádná vláda doposud těžkooděnce do hudebních klubů. Šílenej primátor Hřib normálně poslal tamhle do Vagonu na Národní třídu těžkooděnce, aby tam zkontrolovali lidi, jestli tam mají bezinfekčnost. A našli jednoho. Našli jednoho, který měl ke všemu mezi dvěma dávkami. Měl jenom první. Stejně ho to stálo pětikilo. Tohle je prostě zvůle, která je nejenom úplně zbytečná, ale to prostě degraduje veškerý to poctivý úsilí, který se jinak na mnoha frontách odehrává," podotkl Hejma, že s tímhle pomalu končí demokracie. „To, co je potřeba si uvědomit, tak je to, že pokud s tím něco neuděláme v těch svobodných volbách, který ještě pořád máme, tak je skutečnost taková, že není kam emigrovat, přátelé. Protože díky globalizaci je to všude stejný," dodal.

Podle něj je celá situace založená na strachu. „Musíme si pořád opakovat, kdo za to může. Kdo ten strach vyrábí a kdo ho šíří. V první řadě to jsou média, to je absolutní zločin, co předvádějí média. Samozřejmě my víme, že musí vydělávat prachy a že lidské neštěstí je to, co se prodává úplně nejlíp. A proto oni si zvou ty lidi, kteří jim zaručeně dodají vždycky tu špatnou zprávu, a ne tu dobrou, je to prostě taková partička, já jim říkám covidová věrchuška, to jsou ti takzvaní odborníci, ti různí epidemiologové, hygienici, biochemici, kteří prostě nic nevědí, stejně jako všichni ostatní, ale tváří se, že něco vědí, a to, co oni údajně vědí, je vždycky ta špatná zpráva. Ale je to výborný pro ty politiky, protože tihle lidi jim dávají vědecký argumenty, že je to založený na vědeckým poznání. Ale to komunisti říkali. Existoval ten vědecký komunismus. A kdo je dost starej na to, aby to zažil a musel to kdysi studovat, tak dobře ví, o čem mluvím. Je to úplně strašný,“ řekl se slovy. Covid podle něj není tak úplně o zdraví lidí, ale je to především o penězích a o politické moci a síle. Následně hovořil také o někdejším ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi, jehož nazýval plukovníkem.

A své řekl i k očkování a k tomu, že jsou například za očkování nabízeny tenisky. „Žádné vědecké důkazy, žádné argumenty, ale normální marketing. Ten nejbrutálnější marketing. Když se očkujete, dostanete tenisky! Možná iPhone!“ poznamenal Hejma k aktuálním marketingovým tahům vztahujícím se k očkování. „Je to loterie, přátelé. To vám nikdo nezaručí. To je absolutní selhání lékařské vědy. To je absolutní rezignace na jakékoliv argumenty, důkazy, teorie, nic... Prostě selhání, je to masový očkování, bez registrace, bez pořádnýho lékařskýho dohledu... Jasně jsou tam pro formu nějací dva doktoři, kteří říkají: Je vám něco, není vám něco? Šup, a dostaneš tečku! Doposud jsem znal výraz ‚dostaneš tečku‘ jako dostaneš pěstí a zmlkneš. Tak teď dostaneš tečku v podobě vakcíny a minimálně zmlkneš. Bylo by to všechno fajn, kdyby to aspoň fungovalo. Kdyby to aspoň bylo tak jasný. Ale ono to není jasný. A ta lež se projevuje každý den!“ rozčílil se Hejma.

„Dozvěděla jsem se, že samotná dcera Andreje Babiše, dcera Vivien... Frederik už ji má, ten šel příkladem, ale Vivien ještě vakcínu nemá, protože si představte, se zjistilo, že má dostatek svých vlastních protilátek. Oni jí nechali změřit ty protilátky, přestože Adam Vojtěch, Babišův pejsánek, nám nedávno řekl jasně, že měřit si protilátky nemá smysl. Že to je ztráta času, ztráta peněz, že je to nepřesný, nic se nedozvíme, stejně je lepší si dát rovnou vakcínu, klidně okamžitě po prodělání covidu, všechno jedno. Švihnou to tam a nevadí to. A podívejme se! Dcera samotného pana premiéra usoudila, nejspíš se svými rodiči, že to tak jednoduchý není a že Vivien ty protilátky má a že by mohlo být riskantní jí tu vakcínu dát – a já to premiérovi naprosto chválím a schvaluju, je to podle mě logický a správný postup, ale není možné nějakým způsobem zacházet s vlastní rodinou a nějakým jiným způsobem zacházet se zbytkem obyvatelstva. To je, přátelé, naprosto nemožné. Čili tady vidíme, že ta vláda ústy pana Vojtěcha lže strašlivým způsobem, manipuluje s námi, a přitom Andrej Babiš na základě obyčejného selského rozumu vůči svým dětem postupuje úplně správně,“ uzavřel Hejma.

