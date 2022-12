„Silvestr“ z Kavčích hor... To by papež koukal, jak jeho slova přeložili

Uživatel facebooku Michal Tominský zveřejnil obrázek, jimiž podložil své přesvědčení, že ČT neinformuje o rusko-ukrajinském konfliktu objektivně.

Podle něj se do překladu papežova sdělení v rámci jeho vánočního poselství vloudila úmyslná chyba. Papežem vyslovené „put immediate end to the senseless war“ lze přeložit jako „okamžitě ukončete tuto nesmyslnou válku“, konstatuje Tominský. Na facebooku ČT to ovšem bylo přeloženo tak, že papež „odsoudil nesmyslnou ruskou invazi“.

Ani slovo „ruská“, ani slovo „invaze“ v papežově poselství nenajdeme, na rozdíl od serveru České televize: „Papež František v neděli ve svém tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) odsoudil nesmyslnou ruskou invazi na Ukrajinu a vyzval k jejímu ukončení.“

Originál tradičního papežova poselství Městu a světu (Urbi et orbi) naleznete např. na jeho twitteru.

If we want it to be #Christmas, the Birth of Jesus and of peace, let us look at the face of the Child who is born for us! And in that small, innocent face, let us recognize the faces of all those children who long for #peace in every part of the world. https://t.co/l1sijXbyhS