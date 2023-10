„Sklady zbraní v nemocnicích.“ 500 mrtvých v Gaze: Nové info a zásah Ruska

reklama

Světem proletěla zpráva, že v posledních pár hodinách jedna z raket zasáhla nemocnici v Gaze. Po dopadu střely nastalo takřka peklo. Zatímco Palestinci tvrdí, že raketu odpálila izraelská armáda, židovský stát to odmítá a říká, že nemocnici zasáhla jedna z raket muslimských džihádistů. O postoji izraelské armády informoval server listu Jerusalem Post, podle něhož k podobným nehodám docházelo i v minulosti.

„(Izraelské ozbrojené síly) IDF tvrdí, že mají několik zpravodajských zdrojů, které potvrdily, že odpovědnost nese islámský džihád, a nikoli Izrael, a to navzdory obvinění Hamásu a některých dalších zemí. … Bylo také možné, že raketa zasáhla nedaleký muniční sklad, který následně zničil nemocnici,“ napsal list.

Zasažena byla nemocnice al-Ahlí a podle palestinských a dalších arabských zdrojů zemřelo na 500 lidí včetně dětí. Nemocnice je v plamenech. Izraelské ozbrojené síly zveřejnily video, na kterém je zachycen neúspěšný start jedné z islamistických raket. Z izraelské strany také zaznělo, že vlastní zvukové nahrávky, na nichž členové islámského džihádu nahlas říkají, že jsou za výbuch odpovědní. „Nezabíjejí jen naše děti, zabíjejí i své vlastní,“ padlo.

WATCH: IDF releases more footage from the time of the explosion at the Al Ahli Arab hospital, showing a failed launch by Palestinian Islamic Jihad caused the blast, rather than an Israeli airstrike.



(CREDIT: @IDF) | Read more: https://t.co/BCMnQ3OQvt pic.twitter.com/fD7Qb5XKk7 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 18, 2023

Americký prezident Joe Biden také vydal prohlášení k incidentu a poznamenal, že je „rozhořčen a hluboce zarmoucen výbuchem v arabské nemocnici al-Ahlí v Gaze a strašlivými ztrátami na životech, které byly výsledkem výbuchu“. „Spojené státy jednoznačně stojí za ochranou civilního života během konfliktu a truchlíme nad pacienty, zdravotnickým personálem a dalšími nevinnými zabitými nebo zraněnými při této tragédii,“ pokračoval.

Mluvčí IDF oznámil, že „analýza operačních systémů IDF ukazuje, že teroristé v Gaze vypálili salvu raket, které prošly v těsné blízkosti nemocnice al-Ahlí v Gaze v době, kdy byla zasažena“.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás vyhlásil tři dny smutku.

Libanonský Hizballáh oznámil „den nebývalého hněvu“ proti Izraeli. Na oznámení Hizballáhu upozornil server izraelského listu Haarec.

„To, co se děje, je genocida. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby okamžitě zasáhlo a zastavilo tento masakr. Mlčení již není přijatelné,“ uvedlo v reakci na útok prohlášení vydané Organizací pro osvobození Palestiny.

Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo dosud zabito na 3200 obyvatel Gazy a dalších 11 tisíc lidí bylo zraněno.

Arabista, publicista, analytik serverů Voxpot, A2larm i Deníku Referendum Prokop Singer se zlobí, že i na českém twitteru se věří izraelské verzi o zničení nemocnice.

„Izrael zmasakruje jednou ranou přes 500 lidí (doktory, pacienty a další ukrývající se před bombardováním) a český twitter si musí s touhle ohavností nějak poradit. Okamžitě naletí na izraelskou propagandu, která to hodí na Palestince, jako když Rusové říkali, že za útok na porodnici nemohou. Nejsem vojenský expert, ale že by raketa Hamásu dokázala způsobit takové ztráty, se zdá dost mimo. Navíc z historie známe, že Izrael se vždy podobně a vědomě snaží rozmělnit pohoršení nad jejich zločiny. Je to jejich strategie. Z drtivé většiny se v minulosti tyto lži nepotvrdily,“ napsal Singer.

„Izrael spáchal jeden z nejohavnějších zločinů novodobé historie. Při útoku izraelského teroristického státu na nemocnici v Gaze zemřelo přes 500 lidí. Neskutečný barbarství,“ konstatoval dále.

Pražský obchodník Aaron Günsberger také přidal k poslednímu smrtelnému incidentu pár slov. Konkrétně 5 bodů.

„Takže abych to shrnul:

1. PYJ (palestinský yslámský džihád) vypálí z Gazy salvu raket na Izrael.

2. Jedna z raket selže nebo je sestřelena a spadne na nemocnici.

3. V nemocnici má sklad raket Hamás, takže pořádná šlupka a spousta mrtvých.

4. Wait for it…

5. Můžou za to Židi.“

O slovo se přihlásil také American Jewish Committee, což je organizace, která existuje od roku 1906 a hájí židovské zájmy v USA.

„Některá média po celém světě v úterý rozšířila krutou lež palestinského ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem, že izraelský nálet zabil stovky Palestinců v nemocnici ve městě Gaza,“ napsala organizace.

Upozornila, že Hamás a další teroristické organizace při odpalování raket v minulosti pochybily a zasáhly cíle, které zasáhnout nechtěly.

„K výbuchu v nemocnici došlo ve stejnou dobu, kdy teroristé z Hamásu a Palestinského islámského džihádu v Gaze vypálili těžké raketové palby na jižní a střední Izrael. Raketové sirény se rozezněly v několika velkých městech,“ napsala organizace.

Upozornila také na vyjádření izraelských ozbrojených sil, že teroristé v minulosti využívali civilisty jako živé štíty.

„Hamás skladuje zbraně v obytných oblastech, dokonce i ve školách a nemocnicích, a odpaluje rakety z hustě obydlených oblastí. Skupina podporovaná Íránem provozuje velitelská centra v civilních oblastech a někdy používá civilní oblečení, aby se bojovníci nedali odlišit od palestinských obyvatel. Kvůli těmto praktikám je pro izraelskou armádu náročné zaměřit se na legitimní vojenské prostředky, aniž by riskovali civilní oběti,“ uvedla organizace.

Od začátku války podle AJC dopadlo v Gaze přibližně 450 raket odpálených na Izrael, což ohrozilo životy Palestinců v Gaze.

V úterý přijeli do Tel Avivu rumunský premiér Marcel Ciolacu i německý kancléř Olaf Scholz a setkali se s premiérem Benjaminem Netanjahuem. V komentářích přerušovaných raketovými sirénami Scholz prohlásil, že „německá historie a naše odpovědnost vyplývající z holocaustu činí naším úkolem zajistit existenci a bezpečnost Izraele“ a „varoval „všechny ostatní hráče, aby nevstupovali do tohoto konfliktu“, protože by to byla „velká a neodpustitelná chyba“. I Scholz byl během svého projevu nucen zalehnout k zemi a čekat, až odezní poplach.

K incidentu se vyjádřila také ruská strana. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Márija Zacharovová dala podle agentury TASS najevo, že by především Spojené státy a Izrael měly poskytnout důkazy, kdo stál za akcí, která nemocnici v Gaze proměnila ve smrtící past. „(Izrael) se nesmí jen vyjadřovat v médiích nebo na sociálních sítích, musí předložit důkazy,“ dodala.

Zacharovová také vyzvala Spojené státy, aby poskytly satelitní snímky, které by pomohly objasnit situaci a identifikovat pachatele smrtícího útoku.

