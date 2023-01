„Skočili jste Babišovi na špek!“ Polsko v debatě ČT: Vše je ještě jinak

Opustil by spojence. Nebo dokonce zradil. Taková slova zaznívají na adresu Andreje Babiše za to, co včera řekl v debatě na ČT o případné vojenské pomoci Polsku. Ovšem hejtman Grolich varuje, že tím politici i média skáčou Babišovi na špek. „Minulý týden: do války nás nevtáhne! Tento týden: do války musíme!“ glosoval hejtman fakt, že se nyní bude mluvit o případné vojenské pomoci Polsku. Politolog Petr Macinka se pro PL vyjádřil takto: „Babiš vždycky něco někde řekne a všichni to rozebírají, zatímco měkké výroky Petra Pavla nikoho vlastně ani příliš nezajímají.“ Na rafinované nadnášení témat nevěří.

Andrej Babiš v nedělní debatě prohlásil, že by učitě neposílal vojáky na obranu Polska nebo Pobaltí, pokud by bylo napadeno. Tento výrok vzápětí odvolal, řka, že na takovou otázku nechtěl odpovídat. „Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata,“ uvedl.

Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

Jsme členem NATO, které je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v Alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky. — Jana Černochová (@jana_cernochova) January 23, 2023

Tak včera jsme mohli v přímém přenosu vidět, jaký je Andrej Babiš talentovaný diplomat. Ubezpečit v jeden moment 29 státníků zemí Severoatlantické aliance, že se na ně Česká republika v případě jejich napadení vykašle, je opravdu velký diplomatický majstrštyk. ?? pic.twitter.com/eFxB9u0VX3 — Jana Černochová (@jana_cernochova) January 23, 2023

Že by hodil spojence přes palubu osočuje Babiše také šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Proti Babišovým slovům se ovšem ozvali i další vládní politici.

Jsou jasná pravidla a platné principy, jestli kandiduje na prezidenta chudák, co neví, jak funguje NATO, co by hodil spojence přes palubu, takový člověk nemá ve vedení státu co dělat!



Ohrožuje spojence i naši zemi!



Jste ostudou naší země. — Marian Jurečka (@MJureka) January 22, 2023

Andrej Babiš by napadenému Polsku vojensky nepomohl. Populista nechápe, jak funguje NATO a kolektivní obrana. Klidně by hodil spojence přes palubu. Typické. — Tom Philipp (@MUDr_TomPhilipp) January 22, 2023

Babiš by nechal Pobaltí nebo Polsko v případě napadení na pospas agresorovi. Diplomat? Ne.



Prospěchář, který nehledí na závazky vůči spojencům, natož na odpovědnost vrchního velitele ozbrojených sil, kterým by se v případě zvolení prezidentem stal.

Debata v ČT to ukázala jasně. — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) January 22, 2023

Poláky o české pomoci ubezpečoval například europoslanec Tomáš Zdechovský. „Chci uklidnit naše polské přátelé, že názory pana Babiše nereprezentují názory ostatních českých politiků. Pokud by bylo Polsko nebo kdokoliv z našich aliančních partnerů napaden, Česká republika by mu rozhodně okamžitě pomohla,“ prohlásil a doufal, že se příště moderátor Babiše zeptá na pomoc Maďarsku nebo Francii, aby byla odpověď zajímavá.

Doufám, že se ho příště zeptá někdo z moderátorů, zda by poslal na pomoc naše vojáky při napadení Maďarska nebo Francie... mohlo by to být zajímavé. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 22, 2023

Analytik a pedagog Tomáš Klvaňa dokonce Babišovi otloukal o hlavu, že si jeho slov všimli v Rusku.

Tass je zplnomocněn prohlásit, že soudruh Babiš je kandidátem míru! Moloděc! pic.twitter.com/ukquXnZuCM — Tomáš Klvaňa (@Tomas0912) January 23, 2023

Ovšem podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha tím politici i média skáčou Babišovi na špek. „Babiš plácne nehoráznost o Polsku a NATO a ráno se všude píše o článku 5. a naší povinnosti vojenské pomoci. Hop na špek,“ uvedl. Že Babišovi voliči neochotu vysílat vojáky do Polska ocení, si myslí také politolog Miloš Gregor. „Tím myslím to: hop na špek… minulý týden: do války nás nevtáhne! Tento týden: do války musíme!“ dovysvětlil Grolich.

Přitom voliči, na které cílí, tohle spíš ocení. Ach jo… — Miloš Gregor - #FCKPTN (@anselmoCZ) January 23, 2023

Tím myslím to: hop na špek… minulý týden: do války nás nevtáhne! Tento týden: do války musíme! — Jan Grolich (@JanGrolich) January 23, 2023

Skeptický je také Petros Michopulos z podcastu Kecy & Politika. Prohlašuje, že by příznivci Petra Pavla měli začít mobilizovat. „Na průzkumy úplně zapomeňte. Tento týden bude náročný a Petr Pavel rozhodně nemá nic v kapse. Naopak. Babiš je rozjetý a dělá to dobře!“ varuje Michopulos.

Pro PL Babišovy výroky zhodnotil politolog Petr Macinka. „Jestli se v rámci prezidentské kampaně o někom mluví, je to výhradně Andrej Babiš. Mluví se o tom, co řekl, co neřekl, co měl říct, co neměl říkat. Skloňuje se, co udělal, co neudělal, co měl udělat, co raději dělat neměl atd. Bez ohledu na to, zda mu to pomáhá nebo jej to poškozuje, je třeba uznat, že témata jednoznačně rozehrává právě on, nikoli generál Pavel. Od toho jsme vlastně dodnes neslyšeli vůbec nic,“ hodnotí fakt, že témata nastavuje spíše Andrej Babiš.

Ovšem pokud jde o myšlenku, že by Babišův tým nějak složitě plánoval nastolená témata, tak v tu nevěří. „V rafinovanost týmu Andreje Babiše nevěřím. Toto je přirozený efekt. Babiš vždycky něco někde řekne a všichni to rozebírají, zatímco měkké výroky Petra Pavla nikoho vlastně ani příliš nezajímají. Není v nich co analyzovat,“ zhodnotil krátce.

„Domnívám se, že volební logika bude opačná. Většina lidí bude hlasovat tak, aby výroky a činy prezidenta analyzovat ani prožívat nemuseli. Možná tím získají Andreje Babiše v příštích parlamentních volbách, když nyní jako první šéf politické strany v historii ČR dokázal atakovat hranici 40 %,“ odhadl ještě.

Kromě toho, poněkud nespojenecky se chovají i sami Poláci. Polský premiér Mateusz Morawiecki v neděli agentuře PAP oznámil, že Polsko je připraveno poslat Ukrajině tanky Leopard 2 i bez souhlasu Berlína. Jde zřejmě o reakci na jednání zemí podporujících Ukrajinu na americké základně Ramstein v Německu, které souhlas se zasláním tanků na Ukrajinu nepřineslo. „Postoj Německa je nepřijatelný. Válka začala už téměř před rokem. Nevinní lidé umírají každý den a ruské bomby ničí ukrajinská města,“ promluvil německé vládě do duše Morawiecki. „Co dalšího Německo potřebuje, aby otevřelo oči a začalo jednat tak, aby to odpovídalo potenciálu německého státu?“ dodal ještě.

Právě za toto chování Poláky vychvaluje již zmíněný europoslanec Zdechovský, který Polsku vyjadřuje respekt za to, že nehodlá respektovat úmluvy s Německem. A oceňuje také, že Polsko údajně plánuje Ukrajince na Leopardech od února cvičit.

Poláci budou od února cvičit Ukrajince zacházet s Leopardy. Tohle je dobrá zpráva. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 22, 2023

