„Skončila v blázinci.“ Ševčík tasí trumfy proti svému odvolání

Podnět k odvolání Ševčíka podal rektor školy Petr Dvořák, podle nějž Ševčík poškozuje dobré jméno VŠE. K odvolání děkana chybí rektorovi vyjádření fakultního akademického senátu, který v červnu jednání o Ševčíkovi přerušil a v příštím týdnu bude pokračovat.

V souvislosti s tím, že se fakultní senát k návrhu rektora dosud nevyjádřil, v pondělí projednával Akademický senát VŠE také návrh na odvolání vedoucího katedry práva národohospodářské fakulty Jana Vondráčka z funkce místopředsedy celouniverzitního senátu. Podle Ševčíkových odpůrců se totiž právník Vondráček podílí na průtazích, které děkanovo odvolání provázejí. Akademici umožnili rektorovi odvolání Vondráčka z etické komise VŠE.

Docent Miroslav Ševčík v pořadu XTV zopakoval své stanovisko, že neexistuje relevantní důvod pro jeho odvolání z pozice děkana národohospodářské fakulty: „Myslím, že nemají vůbec žádný ani sebemenší důvod mě odvolávat. A tak, jak je to sepsané, to považuji za naprostý nesmysl. Pravděpodobně zkusí mě odvolat, jenomže já jsem připravený se bránit potom samozřejmě prostředky soudními. A věřím, že tak, jak musel dát soud za pravdu panu profesoru Drulákovi, tak pochopí důvody, kvůli kterým mě odvolává rektor, protože to je jeho rozhodnutí. Není naplněna vůbec žádná část zákona, která mu to umožňuje,“ uvedl děkan s tím, že má znalecký posudek právní kanceláře, která nenachází vůbec žádný důvod pro to, abych byl odvolán.“

Důvody rektora Dvořáka, které k jeho odvolání uvádí, označil Ševčík za „absurdní“: „Pan rektor se například odvolává na nějaké novinové články, které psala osoba, která se pak přiznala, že skončila po psaní článků v blázinci, respektive na psychiatrickém oddělení jedné fakultní nemocnice. Tak to je jeden z důkazních materiálů. Kromě toho mě odvolává za něco, co jsem řekl v kontextu hospodářské politiky a vývoje hospodářské politiky u nás, což se ukázalo, že jsem měl ve všem pravdu. Odvolává mě s tím, že jsem použil nesprávné výrazy, ale já jsem nepoužil žádné vulgární slovo, vůbec nic, co by ho mělo opravňovat k tomu odvolání,“ pokračoval Miroslav Ševčík.

„Myslím si, že je to jednoznačně politická záležitost. Ono se to ukazuje, že stávajícímu establishmentu nesedím,“ uvedl následně na dotaz, co je hlavní příčinou těchto sporů. „V podstatě už to řekl bývalý ministr školství Baláž, prezentoval to tak, že bych tam neměl být. Poté se k tomu vyjadřoval bývalý ministr školství Plaga. Pak sám prorektor Hnát, který zastupoval rektora při jednom zasedání akademického senátu, uvedl, že o tom, jak to bude dál, bude spolurozhodovat Ministerstvo školství a určitě do toho bude mít co říci i pan ministr,“ hovořil o politickém tlaku Miroslav Ševčík. Podle svých slov ale věří, že na Vysoké škole ekonomické v Praze zůstane.

Ke studentům VŠE v Praze, kteří demonstrovali za jeho odvolání z postu děkana národohospodářské fakulty, následně Ševčík podotkl: „Vesměs jsou to studenti z jiných fakult. Je to skupina, kterou vede student Hulínský. To je zajímavá osoba, on používá v podstatě takové metody, jaké používali komsomolci, on vyzýval všechny ostatní studenty, ať píší jemu nebo panu rektorovi, co všechno na mě vědí, aby mohl docílit toho odvolání. Na sociálních sítích slibuje, že bude zachována anonymita a nikdo se nedozví, když mě někdo práskne,“ popisuje Ševčík, jak Lukáš Hulínský, místopředseda Akademického senátu VŠE „podněcuje udávání“. „Ten je nemocný tím, že mě musí zlikvidovat z pozice děkana,“ podotýká Ševčík, který v souvislosti s Hulínským vzpomněl na „svazáky v osmdesátých letech“.

U většiny studentů Ševčík cítí naopak podporu: „Naprostá většina studentů se mnou souhlasí, s tím, jak to říkám, protože my je učíme kritickému myšlení,“ podotkl.

Ocenil také projev bývalého prezidenta profesora a vyučujícího na NF VŠE Václava Klause, který se u studentů a absolventů VŠE setkal s velkým úspěchem. „Považuji jej za člověka, který je konzistentní, který popisuje věci tak, jak jsou... Ohledně Evropské unie, covidu,“ ocenil rétoriku bývalé hlavy státu. K tomu, že většina médií na Klause útočí a považují jej za „dezoláta“, doplnil: „Myslím, že se lidé probouzejí, že vidí, že nemůžou věřit mainstreamu, který je mimochodem povětšinou ovládán stejnými finančními skupinami, které ovládají sedmdesát, osmdesát procent, možná i více, aktiv toho tzv. Západu.“

Věnoval se také myšlence, která padla v rámci pořadu Aby bylo jasno, kde byl hostem vedoucí katedry práva Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Jan Vondráček, a sice zda si na Ševčíkův post děkana nepomýšlí Danuše Nerudová. Ta v týdnu rezignovala na funkci vedoucí Ústavu účetnictví a daní Provozně ekonomické fakulty na Mendelově univerzitě. „Vůbec o tom nevím. Nicméně vyloučit nic nemůžeme. Myslím, že to časově může souviset s tím, že myslí, že než bude zvolena do europarlamentu, nedej bože eurokomisařkou, tak že by mohla odskočit dělat děkanku,“ řekl děkan národohospodářské fakulty.

Jedním dechem dodal, že nevěří, že by se Nerudové mohlo podařit jej nahradit: „Myslím si, že na fakultě máme takové lidi, že pokud budu odvolán a dojde k dalším volbám, tak by tam určitě měla zdatné soupeře.“

