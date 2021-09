„Smrtihlav Andrej tu vládne“. Piráti, STAN a Hutka v Ústí. Přečtěte si, co nikdo jiný nemá

reklama

„Za sedmero horami a řekami vyrostl velký lotr... Bez svědomí a v klidu, kupuje si přízeň lidu..." Tak nějak začíná divadelní fraška „made in PirátoSTÁN" o premiérovi Andreji Babišovi a jeho politických souputnících. K vidění byla v premiéře právě na čtvrtečním velkém předvolebním mítinku zmíněné koalice v Ústí nad Labem. Ale nepředbíhejme...

Zmínka o pornu a fraška

Opilec s monoklem na oku jen v kalhotách. To byl asi jediný tanečník, když se začala v poledne rozjíždět velkolepá předvolební akce Pirátů a Starostů na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Trumpetista skupiny Evergreen band pak uvedl hit Yvonne Přenosilové 'Mně se líbí Bob' rádoby vtipně, leč trochu nešikovně. Prý se blonďaté zpěvačce zmíněného tria líbí herec Robert Rosenberg (nejznámější český pornoherec, pozn. red.), na jehož filmy se v kapele často dívají. Ale neuvědomil si, že „švédskou trojku" připomíná jiná koalice a ne PirátoSTAN, pro jehož příznivce hrál.

„Představení vzniklo spontánně v hlavě Ivana Bartoše na pirátském kempu, což je místo, kam se sjíždí každé léto rodiny Pirátů. Během měsíce jsme to dali celé dohromady včetně výroby masek a produkce," sdělil Pavel Štěpánek, dredatý pirátský místostarosta v Chrudimi.

Štěpánek hovořil o následné premiéře divadelní frašky o korupčnické Babišově vládě, na kterou dohlíží z výšky prezident Miloš Zeman ze svého gumového člunu. „Papírový Babiš" s mísou koblih jakoby premiérovi z oka vypadl, kdežto papírová ministryně financí Alena Schillerová si byla podobná už méně. Právě tyto postavičky si při představení ze státní i eurounijní pokladny dělají kasu Agrofartu, což lze z angličtiny přeložit jako Agroprd. Právě Štěpánek hrál kouli, která byla spolu s krychlí, symbolizující loga Pirátů a Starostů, pozorovatelem a komentátorem celého kusu.

„Je to fraška, nadsázka a legrace přehnaná do absurdity. Absolutní zlo neexistuje," dodal pro ParlamentníListy.cz.

A přišli Bartoš s Rakušanem

Na pódiu se seřadili někteří přítomní Piráti a Starostové, pak předstoupili předsedové Bartoš s Rakušanem a s heslem „Země bez korupce, budoucnost bez dluhů" odstartovali horkou fázi kampaně. Korupce podle Bartoše prorostla celým státem jako nějaká tasemnice, která je přisáta na státní pokladnu. Tasemnici mozek nezajímá, ale stará se o střeva, nicméně Česko by podle PirátoSTANu mělo být mozkem a ne montovnou.

„Chceme do české ekonomiky nasměrovat bilion korun z investic, převážně ze soukromých zdrojů, ale i evropských peněz. Tak zvýšíme celkový výkon ekonomiky, lidé budou mít lepší platy, a zvýší se i daňové výnosy tohoto státu,“ řekl také.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušan zase doplnil: „Jsme jediná politická síla v Česku, která říká, že s těmito parazity po volbách nechceme mít nic společného. Bez velkého 'tasemníka' se obejdeme. Chceme, aby stát sloužil lidem a ne jednomu holdingu a to půjde jen bez ANO." Jejich proslovy do znakové řeči překládaly dvě tlumočnice. Předsedové ve „znakovce" nakonec poděkovali. Na akci bylo kamer a novinářů jako kobylek, takže další slova obou pánů netřeba opakovat. Nicméně to už přibylo i příznivců a náměstí se příjemně zaplnilo.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nad šéfem Starostů se objevil papundeklový transparent s nápisem: „Místo slovenskýho Maďara Sudety volí Rakušana." Ten sice prohlásil, že koalice Pirátů a STAN míří za vítězstvím, ale podle posledního průzkumu agentury Median by skončila až za hnutím ANO a koalicí Spolu.

Pegiďák a ŠVINDLbus

Mezitím se k reportérovi ParlamentníchListů.cz přimotal ošuntělý pán a dost kostrbatou češtinou sdělil, že se v blízkých Drážďanech bude konat velká demonstrace. „Nicht dve ste lidi, jak tady. Tam dvanact set. Pegida. Migranti raus," doplnil a podával jakýsi zmačkaný hnědý papírek s internetovou adresou zmíněné německé krajně pravicové občanské iniciativy.

Na ní je inzerováno opravdu blízké konání nočního pochodu Drážďanami v čele s Björnem Höckem z Alternativy pro Německo. A je třeba říct, že tento „verbíř novinářů" mu byl trochu podobný. Ostatně zanedlouho oslovoval i tým televize NOVA.

Fotogalerie: - Papírový Babiš

Před Severočeským divadlem opery a baletu stál takzvaný ŠVINDLbus, kterým právě lídři PirátoSTANu do Ústí přijeli. Autobus začal sloužit jako pojízdné muzeum korupčních skandálů současné vládní koalice ANO s ČSSD. Mají tam galerii „covidových" ministrů zdravotnictví, diplomovou práci poslankyně ANO Taťány Malé, vodu z Bečvy, dřevo prožrané kůrovcem, nechvalně známý čínský respirátor KN95 či Babišovo lustrační osvědčení a diář šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka.

Láska je láska...

Mezi stánky s rychlým občerstvením se objevil pultík s nadpisem Podepište petici manželství pro všechny. Jde o iniciativu neziskovky Jsme fér, která má na svých stránkách motto: „Tak jako láska je jen jedna a nemá hetero nebo homo verzi, tak i manželství má být jen jedno. Zatím tomu tak není, gay a lesbické páry mají pouze registrované partnerství. A to má do manželství daleko. Rozdílů mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím je víc než 100."

„Registrované partnerství je zde od roku 2006, ale je na hony vzdálené manželství. Důležitý rozdíl spočívá v tom, že jen manželé mohou být společnými rodiči, tedy mohou společně adoptovat děti. Také třeba nelze mít společné jmění manželů, registrovaní partneři nemají nárok na vdovský a vdovecký důchod a tak dále," dovysvětlila právnička iniciativy Adéla Horáková s tím, že je to třeba změnit, protože svět se mění, vývoj nelze zastavit a kdyby se neměnil, tak společně sedíme v jeskyni a reportér ParlamentníchListů.cz drží místo diktafonu pazourek.

V úterý 14. září prý Jsme fér zveřejní exkluzivní průzkum mezi kandidáty do Poslanecké sněmovny ze všech stran o tom, kdo podporuje manželství pro všechny, ale zjednodušeně lze říct, že jsou to hlavně Piráti.

O pár hodin později se na místě, kde stál pultík, odehrála již tradiční „orální bitva". Dva pánové drželi nápisy 'Neměnný boží řád' či 'Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem', přičemž jeden poznamenal: „Bůh říká, že to není správné. Manželství z božího hlediska má být mezi mužem a ženou." Odpůrců bylo samozřejmě víc a vzájemně se překřikovali. Nejhlasitější děl: „Lidma, co se bijí v prsa, že jsou největší křesťané, pohrdám!" Stále stejné argumenty, stále stejné trápení.

Hutka a jeho ostré songy

Začala zpívat hlavní hvězda kulturního programu akce. Bělovlasý bard s kytarou, Jaroslav Hutka, a kromě pár klasických fláků jako Havlíčku, Havle nebo Náměšť, za něž sklidil bouřlivý potlesk, zapěl i novinku Babiš. „V covidu jsem byl dost pilný. Tato píseň je jeho StB spis, ale ještě není hotová," uvedl ji.

„Babiš už musí mít pomník, ten co by nad Prahu vynik. Ve výši katedrál, vždyť on to dokázal, že komunismus nezanik... Smrtihlav Andrej tu vládne, bohatne, přesto nekradne. A že není hloupý, cintoríny skoupí, vejvary tam jsou teď kladné... Udavač, podvodník, Bureš. Řekni, kdy do basy pudeš? Do cely, do žluté, zlaťáky pokryté, na zlaté pryčně spát budeš..." zpíval, byť mezitím jednou popletl sloky.

K tři roky staré písničce Miloš a zubatá doplnil: „Miloš není jedinej prezident, kterýho na Hradčanech měli. Nevím, jestli tam byli i horší, ale těch dobrejch tam moc nebylo."

Za pódiem se s ním vyfotily dvě fanynky a objalo ho spousta Pirátů a Pirátek. O tom, kolik prodal nabízených cédéček, není nic známo. Reportér ParlamentníchListů.cz se jej ani nepokoušel oslovit, protože na předchozí žádost o rozhovor odpověděl, že se omlouvá, ale nemůže, neboť nemá k Parlamentním listům důvěru. Nicméně před tím na konci koncertu zmínil, že vidí budoucnost optimisticky.

