„Snažit se Rusko respektovat.“ Jaroslava Baštu pozvali do ČT. A pak to začalo

reklama

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 2701 lidí

Prozradil, k čemu plánuje využít svou prezidentskou kampaň: „Kampaň chci využít k tomu, abych říkal věci, o kterých se většinou mlčí a nemluví,“ pokračoval Bašta, který zdůraznil i svou životní všestrannost, kterou v boji o Hrad vnímá jako svou výhodu: „Jde se podívat na to, čím jsem za ta léta vším prošel, co vše jsem dělal. Myslím si, že je to asi víc než u ostatních kandidátů. Chci přesvědčit potenciální voliče, že jsem jeden z mála kandidátů, který má zkušenosti s tím, jaké to je, když jste svým způsobem na okraji společnosti jako bývalý disident. Nebo jaké to je, když se musíte proti své vůli živit prací svých rukou,“ pokračuje kandidát na prezidenta.

Jaroslav Bašta je někdejší signatář Charty 77 a politický vězeň. V minulosti zastával funkci náměstka ředitele federální rozvědky. Je bývalým diplomatem v Rusku a na Ukrajině. Byl také šéfem lustrační komise v letech 1991–1993. V letech 1998–2000 působil jako ministr ve vládě Miloše Zemana. V současnosti je poslancem SPD a členem sněmovního zahraničního výboru.

„Myslím, že to vše je má devíza, nikoli hendikep. Člověk, který má zastávat funkci prezidenta republiky, by měl mít zkušenosti se vším, s čím se prezident potká. Vezměte si, jaké má současný prezident problémy s tajnou službou. To jsou všechno věci, které znám,“ doplnil Bašta.

Bc. Jaroslav Bašta SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S tím, co se dnes v naší zemi děje, je Bašta podle svých slov už delší dobu „hrubě nespokojen“. „Už osm let pravidelně píši komentáře o politice, myslím si, že ty mluví voličům SPD a dalším potenciálním voličům z duše,“ uvedl na základě reakcí od svých čtenářů.

Moderátorka Barbora Kroužková následně položila otázku naznačující Baštovo proruské směřování: „Jak se z disidenta a bývalého politického vězně stane člověk, který má na Facebooku příspěvky lidí, kteří adorují, obdivují Putina a používají rétoriku minulého režimu a termín ‚váleční štváči‘? Změnil jste se ve vnímání toho?“ zajímala se. „Vyjádření na Facebooku nejsou vyjádření, která by dělala dobrou reklamu, co je teď, v čem žijeme. Ti lidé jsou hluboce zklamáni tím, co se děje. Beru tu rétoriku lidí jako výraz nespokojenosti a protestu a hledání alternativy. Měla byste rozlišovat mezi voliči SPD a mezi lidmi, kteří se u nás vyjadřují,“ odpověděl Bašta.

Je Rusko teroristický stát, jak jej označil nejen český Parlament, zněla následující otázka pro Baštu. „Rusko se chová v poslední době ve válce tak, že by si zasloužilo různá označení, ale teroristický stát to není. Říkat to o nějakém státu, navíc o jaderné velmoci, je trochu nadnesené. Je nepochybné, že je to agresor,“ vyslovil Bašta svůj názor.

Na dotaz, zda se máme Ruska bát a mít z něj respekt, kandidát na prezidenta odvětil: „Rusko má přes šest tisíc jaderných hlavic. Tím si sami vymezují teritorium a respekt. Nemůžeme ho obehnat Velkou čínskou zdí a odeslat z Evropy někam do Asie. Musíme s Ruskem jednat jako s něčím, s čím budeme muset žít i v budoucnu. Máme primárně usilovat o dobré sousedství. Když se někoho bojíte, tak to k tomu nevede. Takže bychom se měli snažit Rusko spíše respektovat a chovat se tak, abychom se ho nemuseli bát.“

Válku na Ukrajině je podle Bašty nutné ukončit dřív, než se z ní stane válka celoevropská. „Minulý týden to vypadalo, že celoevropská válka vypukne, že se frontovými státy stanou všichni sousedi Ruské federace. Válka se musí ukončit jednáním a nejdřív vyhlášením příměří, tedy zastavit boje při statu quo,“ zdůraznil hradní aspirant Jaroslav Bašta, že historie nás učí, že se dá zastavit každá válka.

V rámci dotazů ohledně pravomocí prezidenta prozradil, zda by jako prezident jmenoval premiérem trestně stíhanou osobu. „Záleželo by na tom, jakého charakteru by trestní stíhání bylo. Já mám o stíhání bývalého premiéra své vážné pochybnosti,“ uvedl Bašta.

Psali jsme: Mimořádně tupý politolog a ještě horší premiér. Kandidát Bašta nehodlá jako prezident mlčet Vyoral se podíval kandidátům na zoubek. Našel dost špatného. Zvlášť u Nerudové Ve válce je povoleno vše, myslí si vláda. Takže klidně utáhnou šrouby, obává se opoziční poslanec Zlínský Středula, volič SPD a vedení ČSSD. „To jinak nejde.“ Babiš na Hrad: Plán

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama