„Snížení cen“ u mouky a brambor. Až to Čecha povalí. Fialova „úleva“

„Závazek obchodů promítnout plně do cen od 1. ledna 2024 nižší DPH na potraviny vždy platil a platí. Pokud dodavatel nezmění od ledna svou dodavatelskou cenu, bude od ledna 2024 daná potravina levnější o celé snížení DPH,“ uvedl Prouza v prosinci.



Jelikož snižování cen potravin nahrává i cenový pokles u zemědělců, jelikož index cen zemědělských výrobců vykazoval v prosinci meziroční pokles až o 19 % a například prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová v prosinci také přislíbila, že se potravináři k většímu zvyšování cen nechystají, dalo by se očekávat, že zákazníci uvidí pokles u většiny potravin minimálně v částce rovnající se oněm třem procentům DPH. A vzhledem k poklesu cen ze strany zemědělců se pak někteří zákazníci těšili i na možnost, že se cenovky podívají dolů ještě razantněji.

A jaká je realita? V obchodech si zákazníci s příchodem nového roku zřejmě na první pohled všimli, že se cenovky v obchodech skutečně změnily a namísto často používaných „baťovských“ cen končících devítkami se v supermarketech začaly objevovat až groteskně působící cenovky, které měly lidem naznačit, že obchodníci skutečně snížení DPH promítli do koncových cen zboží zákazníkům do posledního haléře. K vidění tak místo „běžných“ 29,99 Kč či 49,90 Kč byly cenovky hlásící 24,23 Kč, 40,62 Kč, 58,30 Kč nebo třeba 116,77 Kč.



Znamenají však tyto cenovky, že obchodníci reagují na snížení DPH u potravin doopravdy? Anebo obchody při tomto přepsání cen akorát využily neschopnosti zákazníků orientovat se v nově stanovených cenách a cenovky upravily spíše kosmeticky?



„Jak se vyvíjejí ceny potravin? Ty základní sleduje každý měsíc Český statistický úřad. A v lednu zlevnilo jedenáct ze třinácti sledovaných základních potravin,“ ohlásil v tomto týdnu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Ke smůle českých spotřebitelů z jím zmiňovaných dat však vyplývá, že zdaleka ne všechny potraviny zlevnily o tři a více procent.

Ceny v obchodech většinou poklesly. Mnohdy však jde pouze o haléře

ukazuje, že sice průměrné spotřebitelské ceny potravin šly v mnoha případech skutečně dolů, avšak Češi to ve svých peněženkách příliš nepoznají.



Oproti poslednímu šetření ČSÚ v českých obchodech, které probíhalo v loňském prosinci v 50. týdnu, nejvíce zlevnilo máslo a vejce. Zatímco v prosinci podle statistiků vejce (10 ks) vyšla na 48,91 Kč, ve třetím týdnu v lednu stála 46,58 Kč, a zlevnila tak o 4,76 %. Procentuálně téměř stejně zlevnilo i máslo, jehož 250gramový blok vyšel v prosinci na 54,61 Kč a v lednu na 52 korun.

O necelá 4 % zlevnilo také polotučné mléko, které se průměrně během šetření statistiků prodávalo za 24,09 koruny za litr, kdežto v prosinci bylo za 25,06 Kč (–3,87 %), a bílé pšeničné pečivo, jehož cena poklesla o 3,91 % ze 70,39 Kč na 67,64 Kč za kilogram. Možná překvapivou zprávou pak je, že o 1,75 % poklesla také cena světlého piva z 14,86 Kč na 14,60 Kč za půllitr.

Tím už však výčet potravin, které mezi třinácti sledovanými položkami zlevnily o tři a více procent, končí. Kilo vepřové pečeně zlevnilo o 1,37 % z 176,56 Kč na lednových 174,14 Kč, sýr Eidam pak zlevnil o 2,77 % z 188,80 Kč na 183,57 Kč za kilogram a 150gramové balení bílého jogurtu bylo levnější jen o 0,6 %. Cenovka u kelímku jogurtu se tak ponížila o sedm haléřů. Z 11,63 koruny na 11,56 Kč.



Ušetřit desetihaléře pak Češi v lednu mohli oproti prosinci také při koupi kilogramového bochníku chleba, jenž zlevnil z 39,87 Kč na 38,74 Kč, kilo jablek zlevnilo o pět haléřů z 37,17 Kč na 37,15 Kč a cukr zlevnil o šest haléřů – z 29,96 Kč za kg na 29,90 Kč za kg.



Část potravin pak naopak dokonce oproti prosinci i přes snížení DPH na pultech obchodů zdražila. Pšeničná mouka byla dražší o 4,29 % a oproti prosincovým 19,56 Kč za kilo stála v lednu 20,40 koruny. Kde toto zdražení vzniklo, bude jasnější až s téměř měsíčním odstupem, z prosincových dat je zatím třeba doplnit, že zemědělci kilo pšenice prodávali za 4,90 Kč, potravináři pak zpracovanou mouku za 11,67 Kč a v obchodech byla tato mouka následně nabízena za 16,50 Kč.

Největší zvýšení cen pak lidé mohli v obchodech zaznamenat u brambor, jejichž cena se vyhoupla až na 27,70 Kč/kg oproti prosincovým 24,61 Kč/kg, což znamená, že jsou dražší až o 12,62 %. Právě u brambor pak dlouhodobě panuje více než dvojnásobný rozdíl mezi cenou, za kterou je prodávají zemědělci a za kterou jsou v obchodech. Zatímco zemědělci v prosinci pozdní brambory prodávali průměrně za 8,54 Kč/kg, v obchodech byly za 21,02 Kč/kg.



Závěrem je důležité zmínit, že uvedená data vycházejí z jednorázového šetření českých statistiků v terénu z lednového třetího týdne a není neobvyklé, že bývají dosti odlišná oproti průměrným spotřebitelským cenám za celý měsíc, které jsou počítány z dat z pokladen maloobchodních řetězců. Nakolik se tak vládní snížení DPH u potravin (a zvýšení DPH u nápojů) přesně promítlo do koncových cen, bude známo z celkových dat až v průběhu příštího měsíce. Přesto aspoň takovýto vhled dokáže naznačit, že pokud si někdo od poklesu cen zemědělských výrobců a vládního snížení DPH u potravin sliboval jakýkoliv větší přínos pro rodinný rozpočet, bude zřejmě zklamán. Ten se totiž až na výjimky podle prozatím dostupných dat nekoná.

