„Soros bude mít radost.“ Nová česká „strana“ hned sklízí výsměch

A dlouholetý matador staré sociální demokracie Michal Hašek, bývalý 1. místopředseda této strany, poznamenal, že George Soros bude mít z Petříčka radost.

„Tak nám vzniká po Progresívnom Slovensku za řekou Moravou u nás Progresivní Česko. Startuje zatím jako manifest, zřejmě však s ambicí budoucího politického subjektu napojeného na aktivistické politické neziskovky. To bude mít pan Soros jistě radost a také štědrou ruku. Říkal jsem jim dříve ‚oranžová TOP 09‘, ale jen málokdo to chtěl slyšet …“ připomínal Hašek na sociální síti Facebook.

Spolu s Petříčkem za Progresivním Českem stojí i politici Zelených nebo někdejší pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, který však své křeslo v europarlamentu neobhájil. Glosátor politického dění Richard Cypher na sociální síti X konstatoval, že Česko sice potřebuje nějaký nový směr, ale jedním dechem dodal, že lidé jako Mikuláš Peksa ho rozhodně určovat nemají.

„Peksa má pravdu v tom, že Česko potřebuje třetí cestu. Jinými slovy, racionální stranu. Což ovšem znamená pravý opak Peksova projektu. Je třeba skoncovat jak s debilním nacionalismem, který se maskuje do konzervativního často ruského kvádra, tak s tzv. woke progresivismem, který není nic jiného, než levičáctví opepřené takřka sektářskými nesmysly. Zkrátka, naše politika jde z extrému do extrému, zdravý rozum nikde. Člověk jako já nemá v Česku koho volit. Co čtyři roky volím jen ‚proti někomu‘, aby se k moci nedostali STBáci. To je dost velká bída,“ poznamenal.

Člen komunistické strany Jiří Dolejš poznamenal, že uskupení Progresivní Česko, za kterým stojí Petříček, ale i bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa či politici Zelených, bude mít problém.

„Ani Fiala ani Babiš. Třeba jiná alternativa. Podle autorů ‚Progresivního manifestu‘ strany vládní koalice zklamaly, parlamentní opoziční strany ale rovněž selhaly ve své roli. Problém bude obsah takové alternativy, aby dokázal být přitažlivější než agresivní populismus,“ napsal Jiří Dolejš na facebooku.