„Sotva prolezou.“ Hejtman Kuba z ODS si rýpl do koaličních kolegů

Martin Kuba v rozhovoru pro Kurýr media rekapituluje své čtyři roky v čele Jihočeského kraje. Největší radost má prý z toho, že se povedlo rozhýbat dopravní stavby. „Když jsem nastupoval do vedení kraje, tak to Jihočeši zmiňovali jako věc, která je nejvíce trápí. Teď se blíží ke konci stavba dálnice D4 do Písku, dotáhneme obchvat Českých Budějovic, rozestavěli jsme všechny úseky dálnice až na hranici, takže v tomhle oboru si myslím, že se to hodně povedlo," pochválil se Kuba.

„Nešlo to všechno, že bychom to za ty čtyři roky postavili, ale u všeho už vidíme vývoj, jsou tam stavební povolení a bude se to jistě stavět. Takže jestli se něco opravdu povedlo v kraji rozhýbat, tak to byla infrastruktura,“ doplnil Kuba.

Obrovskou radost má prý také z letiště v Českých Budějovicích, které je na vzestupu. „Tam se povedlo něco, čemu už nikdo nevěřil. Vdechli jsme tam život, létá to, loňská sezóna byla první a letos tam je už 240% nárůst, už jsme v desítkách tisíc odbavených cestujících a teď je třeba připravit reálný plán, jak do toho byznysu zapojit plochy kolem letiště a jak to udržet v dobrém režimu,“ vysvětlil hejtman.

Některé věci se tak dobře nepodařily, ale podle Kuby to není až tak vinou vedení kraje jako systémový problém v celé republice. Jedná se například o nedostatek specializovaných lékařů v kraji. „Ale to není něco, co se jakoby nepovedlo, to je systémový problém v republice. Mě to štve, jsem si toho vědom, já to nemám rád, když v kraji něco nefunguje, ale není to od nás promarněná příležitost, protože ať děláme cokoliv a přivedli jsme do kraje 25 lékařů, tak máme nedostatek očařů, zubařů. Ale to je právě problém celé republiky,“ uvedl Kuba.

„Také mě trápí pokrytí rychlým internetem v menších obcích. Tam jsem měl jinou představu a budeme na tom muset s městy a obcemi pracovat. Ukázalo se, že je to složité, jak to nastavit správně, ale já jsem si myslel, že tady budeme už dál,“ dodal Kuba.

Kuba také vysvětloval, proč jedině v Jihomoravském kraji ODS kandiduje samostatně, a ne v rámci koalice SPOLU. „Já to nemám rád, ty kandidátky, kde kandidují všichni společně, mně to připadá jako strach, že sami bychom se tam nedostali. Tohle říkám otevřeně i u nás v ODS, proto my kandidujeme sami, přijde mi to fér, my tuhle strategii držíme. Já do toho jdu s pokorou, jako hejtman Martin Kuba, který se jde voličů zeptat, zda by měl v té svojí práci pokračovat, nebo ne,“ představil svůj postoj hejtman.

Kuba dokonce zmínil, že není fanouškem většinového systému vládnutí, kdy se silná strana musí spoléhat na koaliční hlasy menších partnerů. „Mně víc vyhovuje systém ‚vyhrál jsi, tady to máš, čtyři roky to spravuj a pak se z toho zpovídej.‘ Nemám rád ty koalice, kde někdo má 5,1 procenta, sotva tam proleze, ale pak přinese hlasy, bez kterých se žádné hlasování neobejde. Takže my se budeme snažit získat co nejsilnější mandát a ty další věci se uvidí až po volbách,“ prohlásil.

V rámci kampaně Kuba sázel zejména na rekapitulaci jeho práce ve vedení kraje a voliči prý již sami rozhodnou, jestli s tím byli spokojeni. „Já jsem tady byl hejtman už čtyři roky a myslím, že lidé jsou už v zásadě rozhodnutí, jestli jsem to dělal dobře, nebo špatně. Já nepotřebuju dělat nějakou velkou kampaň, za mě mluví ty čtyři roky a Jihočeši určitě mají názor na to, jak jsem to vedl. V té kampani stačí rekapitulovat, co jsme dokázali, a já ještě můžu slíbit, že budu dále tvrdě pracovat, budu každý den v práci, každý den v kanceláři nebo mezi lidmi, pořád budu vymýšlet, co bychom v kraji zlepšili. Já neslibuju žádné vzdušné zámky, nemám to rád,“ dodal Martin Kuba.