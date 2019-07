„Soudruhu Babiši, vyvlastněte Čapí hnízdo.“ Na premiéra čekali odpůrci

18.07.2019 9:34

Výstavba středočeského úseku dálnice D3 na jih Čech by měla začít v roce 2024, kdy bude zároveň zprovozněno dálniční spojení z Tábora do rakouského Lince. Po jednání se starosty dotčených obcí v muzeu v Jílovém u Prahy to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Na adresu odpůrců takzvané západní varianty D3 řekl, že o dálnici rozhodla vláda už před 20 lety a že nelze vyhovět všem. Obce ale mohou počítat s tím, že se jejich připomínky budou prioritně řešit. Na premiéra, který do Jílového přijel spolu s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, na náměstí čekala asi stovka odpůrců.