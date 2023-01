„Stojíme u začátku konce Andreje Babiše!“ Tisíce lidí vyslechly na akci generála Pavla

„Bude to o tom, jaký styl života si do budoucna vybereme, jaký svět si vybereme. Bude to doslova souboj světů,“ uvedl k prezidentské volbě generál Petr Pavel na setkání s občany v Brně, kde se sešly tisíce lidí. Za bouřlivých ovací provolávali: „Pavel na Hrad!“ Generál reagoval i na poslední výstupy protikandidáta Andreje Babiše, které považuje za „hanebné“. „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš,“ stojí billboardech, které nechal Babiš instalovat v posledních dnech.

Už hodinu před zahájením setkání s kandidátem na prezidenta Petrem Pavlem se před Janáčkovým divadlem shlukovaly stovky lidí. Každý chtěl zabrat co nejlepší místo, aby se mohl dostat alespoň trochu do blízkosti generála. Pár minut před zahájením zpestřili čekání příchozím organizátoři házením kšiltovek do davu nebo rozdáváním placek s podobiznou generála. Samotné setkání pak odstartovalo vystoupení bubeníků. „Hej!“ burcovali bubeníci. „Víme, proč tu jsme!“ volali. „Hej“ pak do bubnování s nimi provolával celý dav.

Poté, co vyburcovali tisíce lidí, už přišel před divadlo moderátor, kterého lidé vítali slovy: „My chceme Pavla, my chceme Pavla!“ Moderátor Vladimír Polívka ale začal: „To je nádherné. Nechci předbíhat, ale je možné, že tady dneska píšeme dějiny. Je možné a všichni v to doufáme, že příští týden to demokratickou volbou potvrdíme a podepíšeme.“ Dav burácel a moderátor sklízel ovace. „Su duší aj srdcem pyšný Brňák,“ dodal. Pak si otestoval, jestli přijeli lidé z Brna, z Prahy, nebo z Hradiště, Olomouce, Hodonína, Mikulova nebo z Blanska. Vždy se mu dostalo odpovědi.

„Ne populismu, lžím a manipulaci“

„Nejsem tady proto, abych měl průpovídky a hledal odpovědi na komplikované otázky. Od toho máme poslance, senátory, prezidenty, prezidentky. A proto volíme a proto to může být demokratická volba. My jsme se tu dnes všichni potkali s jedním důležitým právem, mít demokratickou volbu. A zároveň jedním velkým hlasitým ne říct populismu, lžím a manipulaci, že tudy pro nás cesta nevede. Souhlasíte?“ ptal se Polívka. A dav opět souhlasně burácel.

Generál Pavel při proslovu před Janáčkovým divadlem. Foto: Daniela Černá

Při příchodu Petra Pavla tisíce lidí obrovsky bouřily a křičely: „Pavel na Hrad.“

„Dobré odpoledne vám všem a moc děkuji za úžasné přivítání. Vláďa už vás vyzkoušel, odkud kdo přijel, tak já už vás zkoušet nebudu. Ať už jste přišli odkudkoli, jsem moc rád, že jste tady. Řekl vám skoro všechno, takže já už bych ani nemusel. Ale začnu tím, že vám dám základní informaci, že nejsem z Prahy a nic špatného tím nemyslím,“ začal generál Petr Pavel. „Druhá věc, že jsem přijel z Ostravy a Ostraváci říkali, to jsem odvážný, že jedu do Brna. Já se nebojím jezdit do měst, kde mě volili nebo nevolili. Ten, kdo kandiduje na funkci prezidenta, by se neměl bát jezdit mezi vlastní občany,“ dodal.

Na setkání přišly tisíce lidí. Foto: Daniela Černá

Pavel ocenil, že se může opřít nejen o hlasy lidí, kteří ho volili v prvním kole, ale také o hlasy voličů bývalých protikandidátů, například senátora Hilšera, Fischera nebo Danuše Nerudové či Karla Diviše. „Jejich podpory si velice cením, protože nezůstalo jen u slov z předvolební kampaně, ale naplnili jsme ji konkrétní spoluprací. To pro mě znamená signál lepší politické kultury, která se vyznačuje slušností, snahou najít shodu v tom, co považujeme za společný zájem,“ dodal.

Pozor, šíří se hanebné a podpásové argumenty

A na závěr už přitvrdil: „Šíří se v posledních několika dnech argumenty, které považuji nejen za podpásové v rámci politické kampaně, ale naprosto hanebné vůči vám občanům. Pokud někdo využívá přirozených obav z války a jejich důsledků. Pokud někdo straší tím, že by někdo po svém zvolení zatáhl tuto zemi do války, straší, že se bude konat mobilizace, tak je to opravdu nechutné. Nic takového rozhodně není pravda. Vojáci do žádných válek nezatahují, o válkách rozhodují politici. Stejně tak je to se strašením z nejisté budoucnosti, jak bude naše země zbídačená pod touto vládou. Vidíme, že situace není jednoduchá a v tomto roce ještě jednoduchá nebude, ale já jsem přesvědčený, že to zvládneme, protože na to máme. Ještě jednou díky, přijďte k volbám,“ vyzval Pavel. A následovaly opět bouřlivé ovace: „Pavel na Hrad.“

Moderátor pak upozornil, že v okolí byla uzavřena doprava, takže se lidé klidně mohou pohybovat a přijít blíž k pódiu.

Omezení dopravy. Foto: Daniela Černá

Vaňková: Nenechme se ukolébat velkou vlnou podpory

Pak se ke slovu dostali také podporovatelé generála. První z nich primátorka Markéta Vaňková. „To, že jste přišli, je dokladem toho, že jste se nebáli, že pan generál Pavel rozhodně strach nešíří. Kdokoli by říkal něco jiného, vězte, že to není pravda. Nemůžeme se nechat ukolébat tou velkou vlnou podpory, kterou vidíme v Brně a okolních městech. Rozhodne se příští týden. Za týden budeme vědět, jestli se naplnilo motto prezidentské standarty a pravda zvítězí a jestli skutečně s tou pravdou bude ve společnosti i slušnost, respekt a to, co od prezidenta čekáme,“ uvedla a pak vyzvala, ať všichni přijdou k volbám. Připomenula, že Brno volilo v prvním kole generála Pavla.

Podpořit generála přijel i hejtman Jan Grolich. „Teď vás možná překvapím, že děkuji i Andreji Babišovi. Jen proto, že se teď takto chová, jsou teď plná náměstí. A děkujeme za to, že máme tak silného lídra, za kterým se můžeme sjednotit. Stojíme u začátku konce Andreje Babiše v české politice,“ podotkl Grolich a dodal: „Těšíme se na vás, pane prezidente.“

Generál Pavel před Janáčkovým divadlem. Foto: Daniela Černá

Ke slovu se pak dostal herec Ondřej Vetchý nebo ředitel národního divadla Brno Martin Glaser. Podpořit generála Pavla přijel i herec Boleslav Polívka. „Nenechme si ukrást demokracii. Nedovolme, aby se z naší krásné země stalo ‚Babišino údolí‘,“ uvedl mimo jiné. A dav opět skandoval: Pavel na Hrad.

Nakonec se dostali k mikrofonu i bývalí kandidáti, kteří teď podporují Petra Pavla.

Davy lidí na setkání s kandidátem na prezidenta Petrem Pavlem. Foto: Daniela Černá

