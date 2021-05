„Strach. Velký. Ale Češi nejsou blbí.“ Palba na Hamáčka rozkryta a Kroupa taky

„Hamáček musel vystoupit!“ Odborník na média a komunikaci Jiří Mikeš analyzuje dnešní tiskovou konferenci vicepremiéra Jana Hamáčka i to, co pak v ČT následovalo. Vrací se také k jeho středečnímu vystoupení: „Mohl říct: podívejte se, karavana jede dál, psi štěkají, klidně je nechám štěkat. Myslím si o tom svoje. Pravda se ukáže, pravda zvítězí, na ty jejich bláboly kašlu.“ Lídři SPOLU se podle Mikeše obávají, že voliči vyhodnotí po ústupu epidemie jednání vlády za celkem rozumné.

„Vystupoval sebejistě. Je silný v kramflecích," říká k vystoupení vicepremiéra Jana Hamáčka, které bylo dnes načasováno na pravé poledne, mediální expert Jiří Mikeš. Hamáček se podle něj snaží napravit chyby. „Naběhl si sám na vidli a rozehrál hru, která připomíná hry zpravodajské," podotýká Mikeš.

Hamáček už poněkolikáté odmítl informace, o kterých psal web Seznam Zprávy. Podle nich měl na interní schůzce „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem Vrbětic za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Vicepremiér považuje kauzu za nesmyslnou a postrádá jakýkoliv důkaz. Zdůraznil, že verzi serveru veřejně nepotvrdil žádný z účastníků schůzky, na kterou web odkazuje. „Naopak ti, kteří mohli, v rámci možností jasně popřeli spekulaci, že bychom něco takového plánovali,“ uvedl dnes Hamáček.

Podle některých představitelů opozice se Hamáček choval „vlastizrádně“ a vyzvali ho k rezignaci. Hamáček naopak žádá lídry koalice SPOLU, aby se omluvili. „Oni se ani omlouvat nemusejí. Už začínají být tak profláklí… i kdyby se omluvili, na jejich popularitě to nic nezmění,“ říká Mikeš.

Hamáček podává trestní oznámení. Žádá deset milionů

Opozice i redaktoři si podle Mikeše naběhli: „Kroupa je pověstný vpády do soukromí politiků,“ podotýká s tím, že nejde o plán jednoho redaktora. „Janek Kroupa je jistě velice šikovný novinář. Ne nadarmo byl nejlépe placeným redaktorem rozhlasu. Ale on vždycky zabrousí do kalných vod a nechápu, že se rád v bahně plácá,“ říká Mikeš.

Novinář Janek Kroupa po tiskové konferenci dnes v ČT potvrdil: „Jsou to informace podložené a pravdivé.“ Zveřejnit své zdroje nemůže.

Hamáček oznámil, že podá trestní oznámení na autory materiálu Seznam Zprávy ohledně jeho cesty do Moskvy. V civilním řízení pak bude požadovat odškodné deset milionů korun. Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík Kroupu podpořil a vzkázal, že případné důkazy je připraven předložit v soudním řízení. „Šéfredaktor pochopitelně musí redaktora bránit. Kdyby řekl, že to neměl dělat, ztratí důvěru celého týmu,“ říká Mikeš.

Ke zveřejňování zpráv a toku informací poslední doby Mikeš také zmínil: „Pravděpodobně ví pan prezident, proč pana Koudelku nejmenuje generálem. Dochází k úniku informací. Je zajímavé, že to jde většinou přes Respekt, redaktory Kundru a Spurného.“

Mediální expert Jiří Mikeš

„Kdyby Česká televize vyzvala Plesla nebo Ivana Hoffmana…“

Mediální analytik se pozastavil nad tím, co následovala po tiskové konferenci vicepremiéra ve vysílání ČT. „Divil jsem se redaktorce České televize, proč vybrala zrovna Spurného. Pan Spurný a Kundra jsou experti, kteří se netají tím, že mají asi nějaké spojení na tajné služby nebo nevím na koho. Jsou jasnými bojovníky proti Babišovi a vládě. O nich se to ví a oni se tím ani netají,“ popisuje Mikeš. „Byl bych rád, kdyby Česká televize vyzvala Plesla nebo Ivana Hoffmana a takové lidi, kteří jsou objektivní a lidi by jim věřili,“ dodal,

Poté, co vysílání převzal na chvíli mikrofon moderátor Tomáš Drahoňovský, všímá si Mikeš, že do slovníku hned zařadil, a to s důrazem na slovo „údajně“.

Útok na ČSSD. Opozice se bojí, že se ukáže…

Anketa Bojíte se onemocnění covid-19? (Ptáme se od 4.5.2021) Bojím 26% Nebojím 74% hlasovalo: 4193 lidí

Síla mainstreamu se podle Mikeše přeceňuje. „Češi nejsou blbí, umějí číst mezi řádky, mají sociální sítě.“ Na adresu opozice také zmínil: „Využijí lidi, kteří jsou ochotní rozvířit aféry. Ono to stejně půjde doztracena. Ale je to součást předvolebního boje, podivných her, do kterých člověk nemůže vidět, protože jsou do toho zamotané tajné služby.“

ČSSD se podle Mikeše musí vrátit ke kořenům: „Říct: hájíme zájmy Česka, udělali jsme to a to. Lidi, vždyť jste rozumní a proberte se! Kdo chrání vaše zájmy? Dostali se do podivného stavu, že nevědí, co s tím, že jsou ve vládě s Babišem. Dělají teď všechno pro to, aby řekli, že jsou opravdu stranou pracujících.“

Nejhorší okamžik v životě. To Hamáček přehnal

V úterý hovořil Hamáček o nejtěžším okamžiku svého života. „Bylo to příliš silné vyjádření. Mohl říct: podívejte se, karavana jede dál, psi štěkají, klidně je nechám štěkat. Myslím si o tom svoje. Pravda se ukáže, pravda zvítězí, na ty jejich bláboly kašlu. Sám si občas naběhne. Nevím, jaké má poradce. Svou nešikovností partii rozehrál a teď musí dělat všechno pro to, aby to napravil. Teď se chová správně, jeho vystoupení bylo rozumné a tvrdé. Pokud se ukáže, že to byla pravda, bude slavit vítězství, pokud se ukáže, že to nebyla pravda, je odepsaný,“ shrnul Mikeš.

Pochybnosti vznikaly především z toho, že Hamáček avizoval cestu do Ruska a později po zveřejnění informací ke kauze Vrbětice, hovořil o zastíracím manévru. „Přistoupil na zpravodajskou hru. Prostě si to sám způsobil,“ uvedl Mikeš. „Rusové mají rádi tvrdé hry. Ale udělat z toho divadélko a kabaret? Sami jsme se dostali do situace, kdy z nás Rusové udělají fackovacího panáka,“ dodal.

Hamáček na tiskové konferenci avizoval, že chce debatu na téma jeho cesty do Moskvy ukončit. Opozice to evidentně v plánu nemá. Vydala prohlášení, kde píší i mimo jiné: „Vicepremiér Hamáček je už několik týdnů podezřelý, že kupčil se suverenitou naší země. Tato podezření vzbuzují nejen publikovaná zjištění médií, ale od samého počátku kauzy Vrbětice zejména jeho vlastní vyjádření. Dokud detailně nevysvětlí všechny okolnosti plánované cesty do Moskvy, těchto podezření se nezbaví. A žádné omluvy se nedočká! Míč je na jeho straně hřiště. Měl by se ho chopit a začít hrát fér hru. Nejde jen o vysvětlení okolností jedné schůzky se šéfy tajných služeb. Pan Hamáček musí vysvětlit všechny okolnosti svojí cesty do Moskvy od samého počátku.“

