„Strašit babičkou. Tohle jste posr*li.“ Nora Fridrichová divákům pustila záběry z JIPky. Tohle asi nečekala

„Boj s epidemií opět prohráváme, nakažených rychle přibývá, situace se dávno vymkla kritickým scénářům," uvádí Fridrichová reportáž o tom, jak se nemocnice mění na covodová oddělení. Kvůli covidu zde leží 1417 nemocných lidí, z toho 172 ve vážném stavu. Drtivá většina pacientů jsou neočkovaní, uvádí ve své reportáži 168 hodin.

„Spousta lidí za to nemůže, ale spousta lidí si dělá legraci z toho očkování, nechtějí se nechat očkovat, nechápu to,“ sděluje následně na kameru naštvaná zdravotní sestra Jana Fučíková z Nemocnice Slaný.

Sanitářka Lenka Kulinová pak se slzami v očích vypráví o tom, jak o víkendu zemřeli tři nebo čtyři lidé. „Ještě jsme nestihli ani umýt postele, a už nám sem vezli další,“ říká. Virus se šíří nekontrolovaně, trasování se nestíhá. „Jsme vlastně od začátku pozadu. A to nás stojí životy, to nás stojí nakažené, a to byl vlastně i důvod těch lockdownů minulou zimu. My se prostě musíme naučit být před tím virem,“ přidává svůj názor epidemiolog Petr Smejkal.

Zájem o očkování je stále neuspokojivý. Pro dvě dávky vakcíny si přišlo necelých 57 procent lidí. Koronavirus má tak k dispozici ještě odhadem tři miliony lidí, mezi kterými se může takřka volně šířit, upozorňuje reportáž.

A vakcínu nemá ani 400 tisíc seniorů, mezi nimi i 86letá Růžena Mihálková. „Nenechala jsem se očkovat,“ říká Mihálková a dodává, že toho moc lituje. „Moc. To už paní doktorka se mě ptala na jaře proč, tak jsem byla hloupá. Jsem jí řekla, že se musím poradit, tak jsem se poradila, až to dopadlo takhle,“ říká.

„Váhali jsme. Spíš já jsem byla sama proti sobě," dodala Mihálková, že se očkování nebála, ale myslela si, že se nenakazí. „Že už mi je tolik roků, že už to snad překonám," podotkla. Všem pak vzkázala, ať se nechají očkovat a nepodceňují to.

V nemocnici je s covidem i 50letá Miroslava Pospíšilová. „Nenechala jsem se očkovat, protože pan doktor mi to nedoporučoval. Řekl mi, že to není potřeba,“ dodala, že jí tak poradil praktický lékař.

Pozornost se poté upíná na příběh rodiny ze Vsetína, která se rozhodla, že se očkovat nenechají. „S určitým odstupem onemocněli všichni členové rodiny, paní, pán, dcera, oba rodiče skončili v intenzivní péči, bohužel pro oba to onemocnění skončilo fatálně,“ popsal primář ARO Marek Proksa ze Vsetínské nemocnice.

Reportáž s komentářem „Vzkazy z JIP“ se objevila i na facebookových stránkách pořadu. Kvůli nátlaku na neočkované ale roztočila celou spirálu negativních emocí.

Kriticky se vyjadřovali i někteří dlouhodobí příznivci tohoto pořadu. „Doposud jeden z mála ‚nezavislých‘ pořadů, co se nebojí řezat do živého a na který se člověk v tom ČT info srabu i jednou týdně těší… ale tohle jste posrali…“ konstatoval diskutér Radim Ryška.

Reportáž podle něj byla nevyvážená. „Strašit babičkou a… no nebudu to dále komentovat… Co tak ukázat vzorek z těch desetitisíců nakažených, bezpříznakových, jak se jim daří, co dělají jinak, že mají lepší ‚imunitu‘ a jak jim kurví život ten humbuk kolem…?“ vadí mu, že se lidem prezentuje pouze jedna strana mince.

„A to jste z těch stovek lidi na JIPkách našli jen dvě paní, které vám na kameru řekly, co jste potřebovali? To teda nic moc. Pořád dokola ty samé lži, výmysly a vyhrožování,“ rozčílil se v diskusi pod repotáží také Ondřej Daniš.

Kateřina Dvořáková uvedla, že v nemocnicích se rozhodně neděje nic tak neobvyklého, jak může z reportáže působit. „To, že se lůžko v nemocnicích zaplní hned po odchodu pacienta, je normální realita i bez covidu. Už dejte pokoj. Nemoci a nemocní tu budou i nadále, už se s tím smiřte...“ vzkázala.

Je řada českých lékařů, kteří upozorňují, že nemocnice se stejně tak plní i lidmi plně očkovanými. Koncem září známý lékař a olympionik Lukáš Pollert upozornil na situaci v Singapuru, zde je jasně z koronavirových dat možno vidět, že očkování není na covid všemocný lék. „Singapor – 85 % naočkováno, ale říjen rekord v nakažení a úmrtí. Funguje to?“ vyjádřil ve svém tweetu značné pochybnosti o účinnosti vakcíny.

Také Marek Mozga si myslí, že dnes mnohem větší riziko představují očkovaní. „Problém této vlny není v neočkovaných, ale v očkovaných, kteří se netestují a volně pobíhají, i když jsou infekční,“ upozornil.

Informace o tom, že i očkovaní jsou přenašeči, zdá se být ale stále dost upozaďována. Kdo na tento fakt hlasitě upozorňuje, jsou nyní například i někteří restauratéři, kteří musí od pondělí kontrolovat bezinfekčnost hostů.

„Když do jedné místnosti pouštíte lidi, kteří jsou testovaní, a zároveň pouštíte i ty netestované očkované, tak tam dochází k velké lži a nebezpečí. Přijdou staří lidé, sundají si roušku a od očkovaných, jak všichni víme, ten covid dostat také můžou,“ upozorňoval v týdnu na CNN Prima NEWS Jakub Olbert z restaurace Šeberák, který dlouhodobě vystupuje proti vládním nařízením pro restaurační byznys.

Epidemie sílí a ke zhoršení situace dopomohou právě nekontrolovaní očkovaní, míní Milena Lišková: „Čím víc bude očkovaných, tím víc bude nakažených. To je známé po celém světě,“ vidí v očkovaných jisté ohrožení.

Ze situace viní nepřipravenou vládu, která podle něj neměla vsázet pouze na jednu kartu v podobě očkování. „Jen si tady ta partička nahoře rejžuje do kapes a tváří se, jak je situace nezvladatelná. A ještě se nestydíte házet své selhání a neuspěch na obyčejné lidi. Fuj!“ odplyvla si téměř.

Na vládu ukázala i další přispěvatelka do diskuse. „Vláda plánovaně nechala očkovanými netestovanými roznést nákazu a díky vládě jsou ta čísla, jaká jsou. A teď by chtěli očkovat!“ pozastavovala se.

Kromě toho v diskusi vyvstalo i další podstatné téma, a sice vedlejší účinky vakcíny. Právě ty jsou častým argumentem lidí, kteří se vakcinaci proti nemoci covid-19 stále brání. Jejich obavy rozhodně nejsou neopodstatněné.

„Proč se někdo nezeptá plně očkovaných, jestli jsou v pohodě? A jestli náhodou neměli nežádoucí komplikace? Těch je víc než lidí na jipce! Zatím!“ pozastavovala se v diskusi například Veronika Zouharová.

Objektivní a nezávislá ČT je ta tam. Pro pana Karla Maříka je reportáž ukázkou toho, jak velkou roli zde sehrává politika. „Krásný důkaz ČT, jak je ovládaná, samozřejmě už dlouhodobě, politikama!!!“ napsal přispěvatel do diskuse.

„To by mě zajímalo, kolik dostanou peněz za to lhaní,“ rýpl si do 168 hodin Antonín Čížek a přidal výsměšného smajlíka.

Dokonce si pořad svou reportáží vysloužil srovnání ČT s ruskou televizní zpravodajskou stanicí: „TV Russia by se od vás mohla učit. A taková to bývala z vaší strany skvělá žurnalistika,“ pozvdechl si Tomáš Hlíva.

Ozývalo se i volání po tom, že v pořadu měl dostat prostor odborný názor epidemiologa Jiřího Berana: „Proč není ve vašich reportážích i naše největší kapacita profesor Beran? Protože by řekl jasný fakta, nejsou včas léčení!“ žádala si Radmila Gajdušková nejcitovanějšího českého epidemiologa v zahraničí.

O politickém vlivu se rozepsal i Miloš Kupec: „Evropa jde celkově do kopru, inflace v Německu je vyšší než u nás a nás to brzy smete, lidé na tom budou daleko hůř, a tím i více nemocní. A tady se neustále utahují šrouby. Proč? Politici z toho mají profit, ať z nemocnic, tak z testování, očkování. Je to vše šaškárna.

Chtěl bych vidět těch 192 pacientů, co jsou zač, stáří, zda nemají jiné choroby, nadváhu apod. A zemřeli tři nebo čtyři? Ani to ta sestra neví? Jednostranná reportáž…

Kolik je jinak volných kapacit, několik desítek tisíc? Spíš nedokážou přiznat, že chybí sestry a lékaři, a že jde opět o kovidový bussines, kdy za vykazování, léčení mají xnásobně víc než za jiné choroby,“ sdílel svůj názor na celé dění.

Komentující Pavel Rot vybídl k zamyšlení, proč jsou čísla jako loni, kdy nebyl očkovaný nikdo. „Stejná čísla jako dnes, ale při polovině národa naočkovanych a drtivá většina neočkovaných leží v nemocnici... Teda nejsem matematik, ale tady vám něco nesedí,“ zhodnotil selským rozumem.

Podle Tomáše Prchlíka v současnosti samotné očkování postrádá smysl. „Jedná se o nouzově schválenou vakcínu na verzi viru, co tu byla před rokem a ta už je na ústupu, za další chrání maximálně před těžkým průběhem, a to jak u koho. A jako poslední ten nátlak a hysterie kolem toho ve mně nevzbuzuje důvěru, že je s námi míněno s dobrými umysly.

Jistě chápete, že kdyby se jednalo o daleko nebezpečnější virus se smrtností desítky procent, tak bych asi uvažoval jinak a nikoho by nutit nebylo potřeba. To je asi logické, že,“ odrážel reakce jednoho z disktujících, který má v konání vlády a lékařů doporučujících očkování plnou důvěru.

Psali jsme: Novináři šli s hygieniky po kontrolách hospod. Toto si vyslechli Tak přijď, hygieno! Zde to budeš mít ostré. Hospoda ozbrojená po zuby Přijdou k vám staří lidé a chytnou covid od očkovaných! Dva známí hospodští se „poprali“ „Trapný strach, že umřu na virus.“ Peková temně: Proč byly covid-zákazy



