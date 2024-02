„Super cena.“ 250 Kč za Danu Drábovou. „140 Kč za cigarety v pohodě.“ Rozjelo se to

reklama

Český youtuber Stanislav Hruška ve svém podcastu nazvaným StandaShow hovořil s jadernou inženýrkou a bývalou předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou o tragické události v Černobylu.

Prvních 45 minut rozhovoru je volně k vidění na YouTubu. Pokud však divák stojí o plnou verzi, která trvá 2 hodiny a 48 minut a musí si připlatit 250 korun. To někteří z příznivců StandaShow chápou coby „nechutnou zlodějnu“.

Podle youtubera Hrušky je 250 korun super cena. Zdůraznil, že informace v něm obsažené mají beztak hodnotu ještě mnohem větší. „Jsem rád, že se video líbí. Mám z toho radost. Přišly z něj stovky předplatitelů. 250 Kč je super cena. To video a informace v něm má mnohem větší hodnotu,“ upozornil na sociální síti X na fanouška, který se proti ceně ohradil.

“Nechutná zlodějina” ??



Jsem rád, že se video líbí. Mám z toho radost. Přišly z něj stovky předplatitelů. 250 Kč je super cena. To video a informace v něm má mnohem větší hodnotu. pic.twitter.com/xBIky3Y8mP — STANDASHOW (@StandaShow) February 19, 2024

Youtuber se též pozastavil nad lidským vnímáním hodnoty. „Cigarety za 140 Kč v pohodě, ale podcast za 250 je zlodějina. Vnímání hodnoty a cenotvorba jsou mega zajímavé disciplíny. Hlavně kvůli té iracionalitě,“ napsal.

Cigarety za 140 Kč v pohodě, ale podcast za 250 je zlodějina :)



Vnímání hodnoty a cenotvorba jsou mega zajímavé disciplíny. Hlavně kvůli té iracionalitě. — STANDASHOW (@StandaShow) February 20, 2024

Jedna z uživatelek sociální sítě nadnesla otázku, jak má vědět, jakou hodnotu pro ni informace obsažené ve videu budou mít, když ho ještě neviděla. „Lidé prostě nechtějí kupovat kočku v pytli, kterou jim vnucujete jako každý jiný obchodník,“ vzkázala moderátorovi StandaShow.

Ten jí obratem odpověděl. „Nijak. Když jdeš do kina, taky nevíš, jak se ti film bude líbit. Někdy je třeba udělat rozhodnutí a risknout to,“ napsal a dodal, že na video s paní Drábovou zatím nemá žádné reklamace. „Můžeš být první.“

Nijak. Když jdeš do kina, taky nevíš, jak se ti film bude líbit. Někdy je třeba udělat rozhodnutí a risknout to.



Každopádně na tento speciál mám přesně nula reklamací. Můžeš být první. — STANDASHOW (@StandaShow) February 23, 2024

Objevila se i srovnání s televizním kanálem HBO, jehož předplatné činí 200 Kč. „Ale na HBO není speciál o Černobylu a další super podcasty. Šach mat. Ta cena je super, předplatitelé rostou. Jestli někdo prodává bezdůvodně své zboží pod cenou, tak je hlupák,“ mínil Standa a v další odpovědi zdůraznil, že trh evidentně říká, že cena je nastavena správně, když počet předplatitelů roste.

Njn, ale na HBO není speciál o Černobylu a další super podcasty. Šach mat.



Ta cena je super, předplatitelé rostou. Jestli někdo prodává bezdůvodně své zboží pod cenou, tak je hlupák. — STANDASHOW (@StandaShow) February 23, 2024

Proto píšu, že nám přišly stovky předplatitelů. Takže trh evidentně říká, že ta cena je naprosto ok. — STANDASHOW (@StandaShow) February 20, 2024

Dotyčný, na kterého tvůrce podcastů reagoval, však poznamenal: „Přesně tak. Když babičce řeknu, že jsem si dal 4 piva, je to naprosto v pořádku, kdybych ji vysvětlil, co je podcast a že jsem za to zaplatil 250, tak by se vyvrátila.“

Přesně tak. Když babičce řeknu, že jsem si dal 4 piva, je to naprosto v pořádku, kdybych ji vysvětlil, co je podcast a že jsem za to zaplatil 250, tak by se vyvrátila. — pan. Profesor (@panProfesor2) February 20, 2024

Psali jsme: Řízky, kýta, ovoce. Fialovo „zlevnění potravin“ odhaleno Zážitek na Lipně za 1900 Kč. Nad jídelním lístkem. Pak i na vleku Supermarket Lidl, tam je panečku sleva. Ze 126 Kč na 125,90 Kč. A tržby? Šly nahoru 248 Kč na base plzně. Kaufland „zlevnil“, že Čech zapláče

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE