„Tady už jen hurónský smích.“ Režisér se pustil do důvodů, proč dát Fialovi další 4 roky

Jan Tománek se na sociální síti X pustil do kritiky voličů pětikoalice. Podle něj si vytvářejí seznam „důvodů“, proč tuto vládu podporovat, a mezi sebou je šíří jako jakýsi hit, který je má utvrzovat v tom, že stojí „na správné straně“. Jednotlivé body jejich argumentace však označuje za manipulace nebo za nesmysly.
První argument vládních podporovatelů zní, že Česko od začátku války na Ukrajině stojí na správné straně, a že díky tomu se inspirují i větší a vlivnější země. Vláda podle nich prosazuje pevnou, hodnotovou a jasnou zahraniční politiku. Tománek ale namítá, že naše země se zapletla do zbytečného konfliktu dvou zkorumpovaných států, který se nás vůbec netýká, a jen kvůli tomu vyhazujeme nemalé peníze z kapes daňových poplatníků.
Dalším bodem je to, že koaliční strany odmítají spolupráci s komunisty, extremisty, populisty či proruskými stranami a nikdy by s nimi nevládly. Podle Tománka je to ale přesný opak reality – vždyť to byla právě vládní strany, které podpořily a pomohly zvolit komunistického prezidenta.
Dále příznivci vládních stran oceňují, že kabinet podle nich neútočí na demokratické a nezávislé instituce a nesnaží se je ovládnout, na rozdíl od opozice, která už nyní v případě svého vítězství avizuje zásahy. Tománek ale protiargumentuje: „Jistě, neútočí na ta média, která jim jdou na ruku, a to jsou téměř všechna, stejně jako na jejich ‚nezávislé‘ soudy a policii, které pracují na objednávku vlády.“
Část společnosti rovněž vnímá jako úspěch vlády, že vláda se jednoznačně hlásí k prozápadní, proevropské a proatlantické orientaci. Tománek to ale nevnímá jako výhodu. Naopak tvrdí, že jde o jednoznačný zápor, a to vzhledem k tomu, kam se Evropská unie ubírá a jakým směrem směřuje.
Vládním stranám jejich voliči přidávají plus i za to, že zvýšily výdaje na obranu. Zdůrazňují, že až současná vláda dokázala navýšit podíl obranného rozpočtu na 2 % HDP a do roku 2030 plánuje výdaje zvýšit dokonce na 5 %. Tománek však konstatuje, že tímto krokem se pouze „zbytečně vyhodily miliardy na nepotřebné zbraně pro své kámoše a partnery“.
Vedle toho také podporovatelé vládních stran vyzdvihují fakt, že Česká republika dokázala bez jakýchkoli kolapsů integrovat 300 tisíc válečných uprchlíků. Ti podle nich pracují, platí daně a pomáhají stabilizovat rozpočet. Některým z nich navíc azyl v Česku bezpochyby zachránil život. Tománek však poukazuje na opačnou stránku celé věci – podle něj přinesl takto masivní příliv uprchlíků ohromný nárůst cen bytů, daní a kriminality.
Dalším často zmiňovaným argumentem příznivců vlády je to, že se podařilo odstřihnout Česko od ruské ropy, plynu a elektřiny. Podle nich jsme se tím stali stoprocentně nezávislými na totalitním státu, který nás v minulosti opakovaně ohrožoval a v roce 2022 znovu zaútočil na Evropu. Tománek však k tomu ironicky dodává: „Tady bych se jen smál. Kupujeme tu samou ropu a plyn, jen dráž a přes zahraniční spojence,“ upozorňuje.
Podporovatelé vlády zdůrazňují také skutečnost, že současná vláda ČR se nespojila s autoritáři jako je Robert Fico nebo Viktor Orbán. Vítají například zrušení pravidelných česko-slovenských mezivládních jednání, protože slovenský kabinet se podle nich jednoznačně přiklání na stranu Moskvy. Tománek ale tvrdí, že tímto krokem česká vláda jen poškodila vztahy se sousedy a s dlouholetými spojenci, což podle něj není možné považovat za úspěch.
Dalším častým argumentem na podporu vlády je vývoj inflace – podle nich ji kabinet dokázal snížit z 18 % na dnešní 2 %, a to v lepším tempu než Polsko, Slovensko či Maďarsko. Tománek ovšem reaguje s ironií: „Těch 18 %, které zkrotili, nejprve tato vláda způsobila.“
Dalším argumentem zastánců vládních stran je tvrzení, že ČR má díky nim minimální nezaměstnanost. Tománek ovšem reaguje, že skutečnost je opačná: „Díval jsem se, a je samozřejmě naopak mírně vyšší, u některých regionů ale znatelně vyšší, například sever Čech ze 4 % na 8 %.“
Příznivci vlády rovněž zdůrazňují, že si důchodci reálně polepšili a že od současné vlády dostali více než za éry Andreje Babiše. Tománek ale oponuje: „Důchody jim vláda zvýšila tak, jak ze zákona musí.“
Vládní politici se také chlubí, že stáli u zrodu muniční iniciativy, do které se zapojily i další evropské státy a za niž veřejně děkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tománek k tomu jen sarkasticky dodává: „A tady už jen hurónský smích.“
Podle voličů vládních stran je sice pravda, že se mnohé věci nepovedly, ovšem zmíněné kroky považují za klíčové úspěchy, které podle nich provedly Českou republiku krizí a zároveň pomohly napadené Ukrajině ubránit se před ruským agresorem. Dodávají také, že extremistická proruská opozice chce tyto výsledky pošlapat, a proto je podle nich nutné znovu volit jednu ze stran pětikoalice. Tománek se tomuto argumentu rovněž vysmál a s ironií závěrem poznamenal: „Nezapomeňte, lžím a dezinformacím podléhají hlavně dezoláti.“
Objevil jsem tuhle perlu - „Proč volit jednu ze stran pětikoalice…”— Jan Tománek (@TomanekJan) August 16, 2025
Je to mezi mainstreamovými voliči hit, a tím se ujišťují, že jsou na té „správné” straně a proč ti „lepší” volí takto a my jako „lůza” to ne a ne pochopit…
Tak jsem se na ty jednotlivé body podíval a VŠECHNY…
autor: Natálie Brožovská