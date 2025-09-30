„Tak toto je naprostý skandál,“ říká Konečná. Vládě vytýká pokrytectví i podezřelé finance z Východu

30.09.2025 15:32 | Monitoring

Lídryně hnutí STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná znovu zaútočila na vládní koalici, tentokrát kvůli údajným finančním tokům, které podle ní ukazují na dvojaký metr a pokrytectví politických soupeřů. V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích reaguje na opakované nálepky ze strany vládních politiků, kteří hnutí STAČILO! označují za „ruské kolaboranty“.

„Tak toto je naprostý skandál,“ říká Konečná. Vládě vytýká pokrytectví i podezřelé finance z Východu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Představení volebního programu hnutí Stačilo! pro podzimní sněmovní volby

„Strany vládní koalice, které hnutí Stačilo i mě označují za ruskou kolaborantku, ale i vládní hnutí Spolu, jsou opravdoví pokrytci,“ uvedla Konečná a odkázala na investigativní materiál magazínu Infakta. Ten podle ní přinesl závažné informace o financování jedné z vládních stran.

Podle citace z Infakta měl být po volbách v roce 2021 na účet Věslava Michalíka, tehdejšího představitele hnutí STAN, zaslán milionový obnos z kyperské společnosti Lofield Investment. Peníze se měly vztahovat k podnikání s ruskými společníky, kyperskými půjčkami a státními dotacemi. „Peníze z podnikání, které stálo na kyperských půjčkách, ruských společnících a státních dotacích, tak končily v politické straně, která se jen o pár let později v roce 2021 stává součástí české vlády,“ cituje Konečná magazín.

Ostrá slova směřovala i na ministra vnitra Víta Rakušana, jehož hnutí STAN bylo v minulosti spojováno s kauzou Dozimetr, i na ekonomku Danuši Nerudovou, která se profiluje jako nová tvář vládního tábora. „Pane Dozimetre, paní Nerudová, kdo je tedy ruský kolaborant? Peníze z Ruska vám nesmrdí? Je mi z vás zle,“ nebere si Konečná servítky.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konečná uzavírá apelem směrem k voličům. „Už 3. a 4. října vám občané řeknou — Stačilo,“ pronesla a dodala, že volby budou příležitostí jasně pojmenovat, kdo tu podle ní skutečně slouží cizím zájmům.


 


Psali jsme:

Konec fám. Byli jsme u včerejší scény Zemana s Miroslavem Sládkem
Konečná: „Obhajoba STAN a TOP 09 se zhroutila! Organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater politiky.“
Maláčová odložila paruku: „Z boje se neutíká.“ Vzkaz voličům i těm, kdo čekali její pád
Konečná: Nezastavili nás soudem. Zkusí to průzkumy. Ale my jim to spočítáme ve volbách

 

Zdroje:

https://infakta.cz/ruske-penize-ve-stan-klicem-ke-kauze-dozimetr-byl-zesnuly-michalik.html?utm_source=chatgpt.com

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Konečná , korupce , Dozimetr , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Půjdete k říjnovým volbám?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Procházka

Ing. Michael Canov byl položen dotaz

ČT

Dobrý den, jste upřímný politik. Můžete mi upřímně říci, jestli si myslíte, že je ČT zárukou nějaké nezávislosti a vyváženosti, a že je nutné ji povinně platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Běžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňkyBěžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňky Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Starosto, kdo bude v komisi? Skandál v obci u bývalé hvězdy STAN pokračuje

21:31 Starosto, kdo bude v komisi? Skandál v obci u bývalé hvězdy STAN pokračuje

V krušnohorském letovisku Boží Dar půjdou v pátek nejen k volbám, ale i k referendu. A téma bude pro…