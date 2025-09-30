„Tak toto je naprostý skandál,“ říká Konečná. Vládě vytýká pokrytectví i podezřelé finance z Východu

„Strany vládní koalice, které hnutí Stačilo i mě označují za ruskou kolaborantku, ale i vládní hnutí Spolu, jsou opravdoví pokrytci,“ uvedla Konečná a odkázala na investigativní materiál magazínu Infakta. Ten podle ní přinesl závažné informace o financování jedné z vládních stran.
Podle citace z Infakta měl být po volbách v roce 2021 na účet Věslava Michalíka, tehdejšího představitele hnutí STAN, zaslán milionový obnos z kyperské společnosti Lofield Investment. Peníze se měly vztahovat k podnikání s ruskými společníky, kyperskými půjčkami a státními dotacemi. „Peníze z podnikání, které stálo na kyperských půjčkách, ruských společnících a státních dotacích, tak končily v politické straně, která se jen o pár let později v roce 2021 stává součástí české vlády,“ cituje Konečná magazín.
Ostrá slova směřovala i na ministra vnitra Víta Rakušana, jehož hnutí STAN bylo v minulosti spojováno s kauzou Dozimetr, i na ekonomku Danuši Nerudovou, která se profiluje jako nová tvář vládního tábora. „Pane Dozimetre, paní Nerudová, kdo je tedy ruský kolaborant? Peníze z Ruska vám nesmrdí? Je mi z vás zle,“ nebere si Konečná servítky.
Ing. Kateřina Konečná
Konečná uzavírá apelem směrem k voličům. „Už 3. a 4. října vám občané řeknou — Stačilo,“ pronesla a dodala, že volby budou příležitostí jasně pojmenovat, kdo tu podle ní skutečně slouží cizím zájmům.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Procházka