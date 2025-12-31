Kolovratník (ANO): Levnější elektřina není slogan

Od 1. ledna 2026 klesne regulovaná složka ceny elektřiny o víc než 15 %. Konkrétně - 420 Kč/MWh. Zatímco předchozí vláda mluvila, my konáme. A co to znamená v praxi?
Nižší zálohy už od ledna.
Platí pro domácnosti i firmy. Fixace, nefixace – jedno. Všichni budou platit méně. A proč? Protože platby za obnovitelné zdroje (POZE) konečně přesouváme ze spotřebitelů na stát.
Levnější elektřina není slogan. Je to konkrétní pomoc rodinným rozpočtům i českému průmyslu. To, co se roky odkládalo, jsme zvládli během týdnů. Bez řečí a s výsledkem.
Ing. Martin Kolovratník
