31.12.2025 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snížení cen elektřiny

Kolovratník (ANO): Levnější elektřina není slogan
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

Od 1. ledna 2026 klesne regulovaná složka ceny elektřiny o víc než 15 %. Konkrétně - 420 Kč/MWh. Zatímco předchozí vláda mluvila, my konáme. A co to znamená v praxi?

Nižší zálohy už od ledna.

Platí pro domácnosti i firmy. Fixace, nefixace – jedno. Všichni budou platit méně. A proč? Protože platby za obnovitelné zdroje (POZE) konečně přesouváme ze spotřebitelů na stát.

Levnější elektřina není slogan. Je to konkrétní pomoc rodinným rozpočtům i českému průmyslu. To, co se roky odkládalo, jsme zvládli během týdnů. Bez řečí a s výsledkem.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
