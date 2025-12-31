Rajchl (PRO): Čas pohádek už skončil

U Petry Rédové na FB jsem si přečetl, že se do mě nějaká ukrajinská propagandistka z Hlasu Ukrajiny pustila kvůli mé kritice masivní vánoční turistiky jejich krajanů do své původní vlasti. Že prý pracují “v málo kvalifikovaných zaměstnáních” a jsou “nuceni šetřit každý halíř”, aby mohli strávit “krátké svátky pod ostřelováním, v hluku sirény nebo bez elektřiny”.
Takže za prvé - už dávno nepracují v málo kvalifikovaných profesích, nýbrž přebírají našim občanům místa v bankách, callcentrech či v luxusních restauracích. Za druhé si tady vydělají výrazně víc, než by si kdy vydělali na Ukrajině. A za třetí na většině ukrajinského území není po válce ani vidu ani slechu, nikdo tam ostřelován není a elektřiny je dost i na provoz lyžařských areálů (viz video ZDE).
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Takže nás, vážená soudružko z Hlasu Ukrajiny, placená za šíření propagandy bůhvíkým, přestaňte krmit vašimi pohádkami o zubožených Ukrajincích, utíkajících do naší země před hrůzami války a pracujících na těch nejhorších místech, které existují. Drtivá většina sem přišla jen proto, že se tady mají výrazně líp než v jejich zkorumpované zemi, uctívající nacistické zrůdy.
Využívají naše zdravotnictví, školství, sociální péči a začínají se chovat tak, jako by jim tato země patřila. A to včetně četného páchání násilné kriminality. Nejsou to uprchlíci, nýbrž ekonomičtí migranti, a tahle země není jejich. Je naše. Takže se s tím buď smiřte a začněte se chovat podle našich pravidel, nebo se vraťte zpátky domů.
Ostatně sama soudružka z Hlasu Ukrajiny emotivně zmínila, že “bez domova je život k ničemu”. V tomto jediném bodu s ní zcela souhlasím a vřele jí přeji, aby se tam co nejdřív vrátila spolu s většinou svých krajanů, kteří sem pouze přijeli zneužívat naše nemocnice, školy a sociální dávky.
Ti, kdo tam odjeli na svátky, už tam ostatně můžou rovnou zůstat.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.