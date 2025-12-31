Rajchl (PRO): Čas pohádek už skončil

31.12.2025 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vánoční turistice ukrajinských uprchlíků

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

U Petry Rédové na FB jsem si přečetl, že se do mě nějaká ukrajinská propagandistka z Hlasu Ukrajiny pustila kvůli mé kritice masivní vánoční turistiky jejich krajanů do své původní vlasti. Že prý pracují “v málo kvalifikovaných zaměstnáních” a jsou “nuceni šetřit každý halíř”, aby mohli strávit “krátké svátky pod ostřelováním, v hluku sirény nebo bez elektřiny”.

Takže za prvé - už dávno nepracují v málo kvalifikovaných profesích, nýbrž přebírají našim občanům místa v bankách, callcentrech či v luxusních restauracích. Za druhé si tady vydělají výrazně víc, než by si kdy vydělali na Ukrajině. A za třetí na většině ukrajinského území není po válce ani vidu ani slechu, nikdo tam ostřelován není a elektřiny je dost i na provoz lyžařských areálů (viz video ZDE).

Takže nás, vážená soudružko z Hlasu Ukrajiny, placená za šíření propagandy bůhvíkým, přestaňte krmit vašimi pohádkami o zubožených Ukrajincích, utíkajících do naší země před hrůzami války a pracujících na těch nejhorších místech, které existují. Drtivá většina sem přišla jen proto, že se tady mají výrazně líp než v jejich zkorumpované zemi, uctívající nacistické zrůdy.

Využívají naše zdravotnictví, školství, sociální péči a začínají se chovat tak, jako by jim tato země patřila. A to včetně četného páchání násilné kriminality. Nejsou to uprchlíci, nýbrž ekonomičtí migranti, a tahle země není jejich. Je naše. Takže se s tím buď smiřte a začněte se chovat podle našich pravidel, nebo se vraťte zpátky domů.

Ostatně sama soudružka z Hlasu Ukrajiny emotivně zmínila, že “bez domova je život k ničemu”. V tomto jediném bodu s ní zcela souhlasím a vřele jí přeji, aby se tam co nejdřív vrátila spolu s většinou svých krajanů, kteří sem pouze přijeli zneužívat naše nemocnice, školy a sociální dávky.

Ti, kdo tam odjeli na svátky, už tam ostatně můžou rovnou zůstat.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Zdroje:

https://www.facebook.com/reel/1190068856438546

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

