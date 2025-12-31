Černochová (ODS): Držet tempo modernizace armády a zároveň škrtat nepůjde

31.12.2025 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prioritám minstra obrany Jaromíra Zůny

Černochová (ODS): Držet tempo modernizace armády a zároveň škrtat nepůjde
Foto: Youtube
Popisek: Jana Černochová

Je moc dobře, že ministr obrany Zůna představil svou vizi o dalším směřování Ministerstva obrany a vnímá urgentnost a náročnost nových cílů výstavby schopností NATO (tzv. CT25) a pokračování v nastartované modernizaci armády. Tím prvním signálem je rozhodně zajištění dostatečného rozpočtu na obranu a vyjednávání o jeho výši. Pokud ten neporoste, armáda bude muset začít některé projekty odsouvat v čase, nebo dokonce škrtat.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 20664 lidí

Rozhodně ale nepůjde držet nastavené tempo modernizace a budování schopností armády a zároveň škrtat v resortu místa. Jen poznamenám, že za mého působení se počty míst nenavyšovaly a snažili jsme se zvyšovat efektivitu, například digitalizací procesů. Proto jsme byli mj. schopní obsluhovat násobně vyšší rozpočet při stejných počtech lidí.

Stejně tak jako nejsem přesvědčená, že je v tuto chvíli nejpalčivějším problémem změna struktury armády, která se upravuje průběžně stejně jako systém velení a řízení, ale plně respektuji rozhodnutí pana ministra ve zvolených prioritách.

Jsem ráda, že pan ministr ocenil i námi odvedenou práci a úspěchy v náboru vojáků i fakt, že jsme již v roce 2024 zadali vedení armády vypracování vojenského doporučení ohledně budoucího zajištění protivzdušné obrany České republiky. Toto vojenské stanovisko mají vojáci odevzdat do konce tohoto roku.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ludková (ODS): Černochová čelí na sociálních sítích kritice neprávem
Drony, luxusní auta a „Pavlova“ jednotka. Poslanec připomněl, že se ptal Černochové už vloni
Tanky, co netrefí cíl a armádní průšvih šetřený Policií ČR. Ostré jednání
Politikům účty neskládáme, vzkázal Řehka. Silná káva i pro Kalouska

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , Černochová , MO , ODS , priority , Zůna

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je největším současným problémem armády její struktura?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků.

Vážně očekáváte, že ministr obrany Zůna bude něco jiného říkat do médií a něco jiného dělat? Neumím si představit jak nyní připraví vypovězení smlouvy o nákupu F35, zruší za Českou republiku zasílání munice na Ukrajinu, podpoří mírové snahy Maďarska, Slovenska, USA a dalších zemí, kdy a jak zruší ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kolovratník (ANO): Levnější elektřina není slogan

12:12 Kolovratník (ANO): Levnější elektřina není slogan

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snížení cen elektřiny