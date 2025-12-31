Černochová (ODS): Držet tempo modernizace armády a zároveň škrtat nepůjde

Je moc dobře, že ministr obrany Zůna představil svou vizi o dalším směřování Ministerstva obrany a vnímá urgentnost a náročnost nových cílů výstavby schopností NATO (tzv. CT25) a pokračování v nastartované modernizaci armády. Tím prvním signálem je rozhodně zajištění dostatečného rozpočtu na obranu a vyjednávání o jeho výši. Pokud ten neporoste, armáda bude muset začít některé projekty odsouvat v čase, nebo dokonce škrtat.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Rozhodně ale nepůjde držet nastavené tempo modernizace a budování schopností armády a zároveň škrtat v resortu místa. Jen poznamenám, že za mého působení se počty míst nenavyšovaly a snažili jsme se zvyšovat efektivitu, například digitalizací procesů. Proto jsme byli mj. schopní obsluhovat násobně vyšší rozpočet při stejných počtech lidí.
Stejně tak jako nejsem přesvědčená, že je v tuto chvíli nejpalčivějším problémem změna struktury armády, která se upravuje průběžně stejně jako systém velení a řízení, ale plně respektuji rozhodnutí pana ministra ve zvolených prioritách.
Jsem ráda, že pan ministr ocenil i námi odvedenou práci a úspěchy v náboru vojáků i fakt, že jsme již v roce 2024 zadali vedení armády vypracování vojenského doporučení ohledně budoucího zajištění protivzdušné obrany České republiky. Toto vojenské stanovisko mají vojáci odevzdat do konce tohoto roku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.