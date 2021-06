„Takhle lhát. Vylhaná čísla.“ Mutace: Vědec zásadně obvinil vládu

reklama

V České republice se na jedné straně rozvolňují koronavirové restrikce, ale na straně druhé zde panují obavy z šíření mutace delta, která nakonec může nejen v Česku převládnout, protože se podle všeho chová agresivněji, než předchozí mutace.

A imunolog Jiří Šinkora toho má dost

„Nemohl jsem uvěřit, že nám budou sprostě lhát, jen aby tady udrželi strach a co nejtužší stanné právo. Jenže už je to jasné. Včera kdekdo ječel a kdejaká média psala, že poprvé mezitýdenně neklesl počet pozitivních případů. Jenže ono to ve středu nebylo 161, ale nakonec 109, takže pokles o 15 procent. Kdo zařídil tu lež? Kdo za to ponese zodpovědnost? A včera to také poprvé kleslo ve všední den pod 100, konkrétně 99. Pokles o třetinu. Začínám se o SARS Cov-2 bát. Je to takový chudáček, že se asi opravdu neudrží díky naší kolektivní imunitě. Díky dětem a mladým dospělým, jejichž imunitní systém s tím zatočil tak, jak má. Pochopitelně ne díky očkování, když nemáme proočkovanou ani třetinu populace a očkujeme i lidi imunní. Je to hezký pocit vědět, že imunologii a respiračním virům rozumím tak, že jsem to všechno mohl říct už loni, hned na začátku. Je ale strašný pocit vědět, jak ubohou úroveň znalostí mají lidé, kteří to tady spolu s vládou řídili. Nezapomeňte, kdo co říkal,“ napsal na sociální síti Facebook.

Navrch přidal pár čísel, aby ukázal, kolik peněz se vydává na covidové testování.

„99 pozitivních testů ze skoro 25 000. Nález jednoho pozitivního člověka stojí v přepočtu v komerční ceně 379 tisíc korun. Tomu říkám dobře zaplacený grant na výzkum vymizení čínské rýmy,“ pokračoval nekompromisně.

Jeden vzkaz poslal i ministrovi zdravotnictví za hnutí ANO Adamu Vojtěchovi. Prý to není „úplný blb“ tak by podle Šinkory mohl pochopit, o co při covidovém onemocnění jde. Mutace - nemutace.

„Někdo by měl Vojtěchovi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi nákazou a nemocí. A taky to, že SARS Cov-2 je rýma, která může zabíjet seniory a dvěstěkilové dospělé, ale pro ty máme dost vakcíny. Mohl by to pochopit. Není to prý úplný blb. Je pravda, že když poslouchám, co říká... ale neznám ho osobně, takže nemůžu soudit,“ prohlásil.

