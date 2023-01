„Taky máte stažený půlky?“ Příznivci Pavla se bojí. „Lidé z obýváku“ jim nahnali strach

reklama

„A teď si představte, že jeho voliči u toho nekoukají na twitter a nepoužívají ani jiné informační zdroje,“ strachuje se redaktorka České televize Darina Vymětalíková z toho, že si někteří občané k debatě, která včera proběhla na TV Nova nenajdou na twitteru informace potřebné k tomu, aby jim objasnily, co se vlastně v televizní debatě dělo.

A proč Pavel ty Babišovy nesmysly nevyvrátil? To by přece pro člověka, který těm věcem rozumí, neměl být zásadní problém, ne? Já jsem celou dobu čekala, až si ho Pavel namaže na chleba, ale zmohl se tak maximálně na nějakou našprtanou poučku. — Angelika Bazalová - Mainstream (@GeGvendy) January 27, 2023

„Nulový fact-checking. Naprosto neomezený plácání v prime timu. Mohl by tam klidně číst Zlatý stránky z roku 1994,“ okomentovala ještě svůj dojem z toho, že je jedno, co ve studiu jeden z kandidátů říká a následně dala najevo svoje obavy, že by volby nemusely dopadnout podle jejích představ.

„Taky máte stažený půlky?“ zeptala se svých diváků. A většina skutečně v komentářích obavy projevila.

„A proč Pavel ty Babišovy nesmysly nevyvrátil? To by přece pro člověka, který těm věcem rozumí, neměl být zásadní problém, ne? Já jsem celou dobu čekala, až si ho Pavel namaže na chleba, ale zmohl se tak maximálně na nějakou našprtanou poučku,“ shrnula svůj dojem z vystoupení Petra Pavla s tím, že nereagoval na podněty, ale jen opakoval naučené fráze.

Ani další tvář České televize, i když nyní už bývalou, nenechává dnešní a zítřejší hlasování v klidu. Tím spíš, že je Světlana Wittovská členkou volebního štábu generála Pavla.

„Já vím, že vy ne. Ale trochu se bojím, že k tomu má spousta lidí sklony. Podle mě ti lidi sedí doma v obýváku,“ vyjádřila svoje obavy z toho, že ti, co nekoukají na twitter, ale jen doma na televizní debatu, mohou svůj názor změnit.

To ať raději mají sklony k nadměrnému pití než tohle...?? — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) January 19, 2023

Na to reagoval komentátor Alexandr Mitrofanov, který by raději viděl, kdyby zmínění televizní diváci požívali alkoholické nápoje, než měnili své názory a volili Andreje Babiše.

„To ať raději mají sklony k nadměrnému pití než tohle...“

Z dopadů slov, která zazněla ve volební kampani Andreje Babiše na běžné obyvatele, má strach i jihomoravský hejtman Jan Grolich.

„Pořád není vyhráno. Rozhodne každý hlas,“ burcuje voliče generála Pavla k účasti u voleb hejtman.

1/ 5 ? Pořád není vyhráno. Rozhodne každý hlas ?

Je tady spodní proud, který neznáme a nic o něm nevíme. Stovky tisíc řetězových mailů, které k vám do schránky nepřijdou, protože u vás nemají šanci. Jsou postaveny na manipulacích, polopravdách, dezinformacích a totálním hnusu. — Jan Grolich (@JanGrolich) January 26, 2023

„Je tady spodní proud, který neznáme a nic o něm nevíme. Stovky tisíc řetězových mailů, které k vám do schránky nepřijdou, protože u vás nemají šanci. Jsou postaveny na manipulacích, polopravdách, dezinformacích a totálním hnusu,“ má jasno člen KDU ČSL.

„Možná si řeknete: To je přece taková blbost, že tomu nemůže nikdo věřit. Vy možná jo. Ale funguje to roky. Pomalu ale jistě to posunuje názory a vidění světa některých lidí tam, kde je chtějí mít. Není to klasická jedna paní povídala,“ pustil se hejtman do rozboru materiálů, které podle něj chodí do schránek těm druhým.

3/5

Nemyslím, že by Babiš přímo tohle organizoval. Ale ve své zoufalosti se rozhodl, že tenhle proud využije ke svému prospěchu. Má to svoje důsledky. Známe to přece z pohádek o těch, kteří se upsali krví myslivci s kopýtkem…

Proto je to nebezpečné. — Jan Grolich (@JanGrolich) January 26, 2023

„Nemyslím, že by Babiš přímo tohle organizoval. Ale ve své zoufalosti se rozhodl, že tenhle proud využije ke svému prospěchu. Má to svoje důsledky. Známe to přece z pohádek o těch, kteří se upsali krví myslivci s kopýtkem. Proto je to nebezpečné,“ varuje lidovec před peklem.

„Dokážeme odhadnout, kolik lidí tahle podzemní stoka strhla,“ vyjádřil se dále nelichotivě na účet bývalého premiéra a hned si sám odpověděl.

„Bojím se že ne. Proto musíme jít zítra k volbám, “ burcuje.

5/5 Ne, nemyslím, že je dokážeme přesvědčit, aby změnili své preference. Ale porozumět jim musíme. Jenom tak budeme schopni překonat příkopy a bariéry, které za těchto čtrnáct dní někteří vykopali. Žijeme tu spolu a nechat se rozdělit politikou fakt nemá smysl ?? — Jan Grolich (@JanGrolich) January 26, 2023

„A pak nás čeká ještě jeden úkol. Možná těžší, než všechno, co jsme dosud dokázali: Porozumět těm, kteří dali hlas Babišovi i přes tu jeho šílenou kampaň,“ dodává ještě a uzavírá tím, že nemá smysl nechat se politikou rozdělit.

„Ne, nemyslím, že je dokážeme přesvědčit, aby změnili své preference. Ale porozumět jim musíme. Jenom tak budeme schopni překonat příkopy a bariéry, které za těchto čtrnáct dní někteří vykopali. Žijeme tu spolu a nechat se rozdělit politikou fakt nemá smysl.“

Svůj strach z těch, kteří sledují jen běžný, neveřejnoprávní, ale nejsledovanější televizní kanál, vyjádřil i aktivista Tomasz Peszyński.

Člověk, který má informace jen z TV NOVA a takových jsou v ČR miliony, si řekne – dyť ten Babiš je celkem v pohodě... — Tomasz Peszyński "Chci pít slzy Putinistů" (@PeszynskiTomasz) January 26, 2023

„Člověk, který má informace jen z TV NOVA a takových jsou v ČR miliony si řekne – dyť ten Babiš je celkem v pohodě,“ napsal na svůj twiter a zároveň tím uznal, že včerejší televizní debata se Andreji Babišovi povedla.

Dodejme, že volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Volit bude možno do 22 hodin a poté zase v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky, které naznačí, jak vše dopadne, by mohly být známé už kolem sobotní 16. hodiny odpolední. Večer už budeme mít jistotu, kdo příštích pět let bude zastávat prezidentský úřad v naší republice.

