„Tam, kde se pálí knihy, se budou pálit i lidé.“ Fico rozpálil dav na oslavách

reklama

„Chci vám všem poděkovat za to, že jste přijeli do Zvolena. A společně, z východu, ze západu, ze severu i z jihu, děkuji, že jste se připomněli. Ať žije Slovenská republika, ať žije Slovenské národní povstání,“ zaznělo z úst Roberta Fica úvodem setkání a poděkoval všem za to, že se setkání mohlo uskutečnit.

„Myslím si, že mluvit o podstatě slovenského národního povstání v roce 2023 má význam tehdy, pokud poselství z povstání přetavujeme do odkazů do budoucnosti. Moji kolegové už říkali, že včera a dnes se opakovala historie z roku 2022, kdy byl památník Slovenského národního povstání v Banské Bystrici doslova a do písmene odizolovaný. Nebylo možné tam jít a nebylo možné se zúčastnit veřejných oslav. Přiznám se, že jsem zažil i horší věci, protože minulý rok, když jsme společně s panem předsedou Slovenské národní strany šli klást věnce, tak nás zastavili ostřelovači. Ptal jsem se: Co tu děláte? Povídali, že chrání nejvyšší ústavní činitele, protože si to přejí. Byla to taková ostuda, že se rozhodli nezopakovat to samé, co udělali v roce 2022, tak si včera večer vymysleli galavečer. Vymysleli si galavečer, na který pozvali jenom své lidi. Zorganizovali galavečer za peníze daňových poplatníků, aby se vám nemuseli podívat do tváře. Bojí se vás, jak pan Kollár, jak pan Ódor, tak paní Čaputová, se bojí vystoupit v Banské Bystrici v tom parčíku a setkat se přímo s vámi, neboť vědí, co byste jim řekli po tom výkonu, který zde předvedli v ostatních letech,“ poznamenal Fico.

„Je to něco neuvěřitelného, ale my jim vzkazujeme: Vážení ústavní činitelé, paní Čaputová, pane Kolláre, pane Ódore, kdo se bojí vlastního národa, dostane velmi jasnou odpověď. A ta odpověď přijde 30. září. 30. září musíme, vážení přátelé, změnit Slovensko, protože to, co jsme viděli, je neakceptovatelné,“ zmínil Fico.

„Kdo se včera setkal na tom galavečeru? Cítili se tam mimořádně příjemně. Ano, to byli lidé stejného ražení. Byli to lidé, kteří milují válku, to jsou takoví váleční štváči, takoví bojovníci, že kdyby došlo k mobilizaci na Slovensku, tak by všichni utíkali k lékaři, že mají ploché nohy, nebo že mají nějakou nemoc. To jsou takoví bojovníci, to jsou takoví vojáci. Dále se tam setkali lidé, kteří prohlubují neuvěřitelnou rusofobii, kterou musíme odmítnout. Přece Slovenská republika je malá země, je slovanská země a my musíme mít životní zájem mít dobré vztahy s každým státem na světě,“ zmínil Fico.

„Dějí se hrozné věci. Na Ukrajině se zakazuje například učit ruskou literaturu. Slyšel jsem od mých kolegů zde na Slovensku, že byly zakázány Puškinovy památníky. Kladou se velké překážky studentům, kteří chtějí jít studovat do Ruské federace. Zapamatujte si, paní Čaputová, pane Kolláre, pane Ódore, všichni váleční štváči a rusofobní lidé, že tam, kde se pálí knihy, se za chvíli budou pálit i lidé. Toto je mimořádně nebezpečné, co děláte, a my toto musíme zastavit, protože my si vážíme každého člověka dobré vůle, ať už žije na severu, na jihu, na západě, nebo na východě. A jsme velmi vděční bývalému Sovětskému svazu za osvobození Slovenska a Československa,“ řekl.

„Slovenské národní povstání patří celému národu. A my nemůžeme dovolit, aby někdo plival na hroby našich dědů. Na hroby lidí, kteří sem přišli z jiných zemí, aby nám pomohli. A vzpomeňme si, co všechno museli někteří absolvovat v letech 1941–1945,“ řekl.

Psali jsme: Sněmovna podpořila zdanění zisků velkých nadnárodních firem Ruská agrese hrozí nabourat platný mezinárodní řád, uvedl prezident Pavel Taťána Kuchařová sražena. Propagovala Green Deal a takto dopadla Tragédie! Domácnosti bez koruny. Rodiny s dětmi, ohromná čísla. Ekonom v ČT četl z dat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE