„Teď jsme se fotili. Kde je Deborah?“ Biden opět vyvolal pochybnosti o svém zdraví

„Právě jsem se s ní vyfotil, proto asi odešla,“ pobavil se Biden, načež chtěl pokračovat, ale zarazil se, jelikož mu došlo, že se s Rossovou fotit nemohl – politička totiž v té době byla stovky mil daleko. „Aha, ona tu vlastně nemohla být. Tohle vlastně není pravda. Jsem si to popletl… Ona… Víte, ona bojuje za lidi ve svém okrsku a teďka je nahoře ve Washingtonu,“ došlo americkému prezidentovi, že se těžko mohl na akci fotit s političkou, když je Washington od Raleigh vzdálený necelých 300 mil.

New York Post si povšiml, že to nebyla jediná Bidenova eskapáda; během svého vystoupení o chvíli později dokonce označil Spojené státy nikoliv za stát, ale za „významnou firmu“.

List The Washington Times pak doplňuje, že podobně již v roce 2022 81letý prezident hledal i republikánskou političku Jacqueline Walorskiovou, která však v té době byla již měsíc po smrti. „Kde je Jackie?“ hledal tehdy zesnulou poličku během konference týkající se hladu a výživy. „Jackie, kde jsi? Jsi tady, Jackie? Měla by tu být,“ rozhlížel se Biden po sálu, přestože měsíc předtím po autonehodě, při níž Walorskiová zemřela, kondoloval její rodině.



Podobně v listopadu 2022 Bidena zmátlo také téma inflace, během nějž zaměnil Ukrajinu za Irák, načež se do všeho ještě víc zamotal. „Inflace je v současnosti celosvětový problém. Příčinou je válka v Iráku, která má dopad na ropu a na všechno, co Rusko dělá. Omlouvám se, měl jsem na mysli válku na Ukrajině. V hlavě mám Irák proto, že tam zemřel můj syn,“ prohlásil Biden. Jak však poté upozornila americká TV stanice Fox News, příčinou úmrtí Bidenova syna byl nádor na mozku a Beau Biden zemřel až několik let po válce v Iráku, v roce 2015.



A během setkání s příznivci na Floridě v té době americký prezident také tvrdil, že se setkal s „vynálezcem“ inzulínu. Nezabránilo mu v tomto tvrzení ani to, že objevitel inzulínu Frederick Banting zemřel před jeho narozením.

Podobné Bidenovy přešlapy vyvolávají nemalé obavy zejména kvůli jeho snaze o obhájení prezidentského mandátu. Podle listopadového průzkumu The New York Times je však již až 71 ˇ% voličů z větších států přesvědčeno, že Biden je „příliš starý na to, aby byl efektivním prezidentem“.

