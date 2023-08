„Ten Fremr musí někomu strašně překážet.“ Kolem volby ústavních soudců je rušno

reklama

Fremrovi dali senátoři důvěru navzdory pochybnostem kvůli kauze Olšanské hřbitovy z roku 1988, v níž se na zmanipulované obžalobě podílela komunistická tajná policie. Fremr v tajných volbách získal hlasy 36 z 67 hlasujících členů horní parlamentní komory.

Senát konkrétně pro schválení Fremra ústavním soudcem čelí nyní ostré kritice na sociálních sítích.

S ní přišel například zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. „Myslím, že dnes Senát nesplnil v případě soudce Fremra, který prošel, svoji kontrolní funkci. To, co bylo zveřejněno o jeho soudcovské minulosti za komunismu, není dobrá kvalifikace na Ústavní soud,“ konstatoval na svém Twitteru.

Na jeho tweet reagoval exministr financí a někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který zmínil paralelu s volbou prezidenta Petra Pavla ohledně jeho komunistické minulosti: „V případě zvolení soudce Fremra chápu navrhovatele i ty senátory, kteří návrh schválili. Soudce Fremr ,32 let poctivě sloužil demokracii, dokonce i na zahraniční misi, tak si to přece odpracoval…' Je to zcela konzistentní s argumenty při volbě prezidenta i s jejím výsledkem,“ uvedl.

„Ten Fremr musí někomu strašně překážet. Tohle není normální. Just saying...,“ vyjádřil svůj názor komentátor Martin Schmarcz.

Nejkritičtější byl k Fremrovi předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý), který veřejnosti ohlásil, že on návrh na jmenování Fremra soudcem Ústavního soudu odmítl. „Podle mého názoru se podílel na nespravedlivém zpolitizovaném procesu, přičemž mám celou řadu pochybností i o jeho současných výrocích. Například zda tak mohl činit opravdu nevědomě, jak uvádí, a zda to dnes opravdu adekvátně reflektuje. Na kandidáty na Ústavní soud musíme klást ty nejvyšší nároky. Není nad nimi už žádná další kontrola. Vládu nad nimi má už jenom jejich profesionalita, osobní integrita a to, že budou umět naslouchat svému svědomí,“ napsal ve svém twitterovém vyjádření.

Zmínil, že Senát byl vždy strážcem étosu roku 1989, hlídal, aby oběti komunismu nacházely zastání i tehdy, kdy tomu situace nebyla jinak příznivá. „Také proto budu hlasovat proti návrhu,“ dovysvětlil.

Znepokojen byl i další člen horní parlamentní komory Marek Hilšer: „Kandidát na soudce Ústavního soudu Robert Fremr se podílel na komunistické trestní perzekuci. Senát by měl jeho kandidaturu v dnešním hlasování odmítnout,“ alarmoval ještě před samotným hlasováním.

Jména nových ústavních soudců naopak potěšila jeho kolegyni zvolenou do Senátu za Piráty Adélu Šípovou: „Máme tři nové ústavní soudce. Jsem velmi ráda, že pan prezident plní, co slíbil a pomaličku se narovnává složení soudu z hlediska zastoupení žen. Novým ústavním soudcem se stává pan Fremr a soudkyněmi paní Ronovská a paní Křesťanová. Blahopřeji,“ dodala spokojeně k volbě horní parlamentní komory.

Rozhodnutí senátorů kvitoval rovněž bývalý poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal: „Blahopřeji zvoleným ústavním soudcům. Věřím jejich ambici dále aktivně prosazovat ústavnost, nebát se spravedlnosti i korekce neústavních rozhodnutí. V obojím potřebují důvěru a prostor konat. A díky Senátu za kvalifikované rozhodování, stejně jako Hradu za kompetentní návrhy.“

Schváleným třem kandidátům na ústavní soudce pogratuloval šéf Senátu Miloš Vystrčil a věnoval se rozporům v senátní debatě kolem soudce Roberta Fremra. „Asi nejtěžší to měl soudce Robert Fremr, kde bylo evidentní, že ta zátěž z minulosti z případů, které rozhodoval ještě před rokem 89, byla velmi odpovědně posuzována. A u některých senátorů vyvolávalo jeho jednání před listopadem 89 právě v té kauze Olšanské hřbitovy pochybnosti. Nakonec i on však získal důvěru a já chci jenom popřát všem třem, aby byli dobrými ústavními soudci, kteří budou držet ty hodnoty a budu zastávat přesně tu roli, kterou od Ústavního soudu očekáváme,“ zakončil Vystrčil, který se řadil mezi senátory, kteří Fremrovu morální integritu zpochybňovali.

Fremrovi zastánci naopak poukazovali na soudcovy další rozsudky i renomé, které získal po roce 1989.

V patnáctičlenném týmu ústavních soudců je nyní volné místo po Vladimíru Sládečkovi, jehož desetileté funkční období skončilo 4. června. Počátkem srpna skončí mandát předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského a Ludvíka Davida. Právě jejich místa by dnes zvolení měli obsadit. Prezident Pavel bude muset letos předložit ještě jednoho kandidáta na ústavního soudce vzhledem k tomu, že 26. listopadu skončí mandát Radovana Suchánka. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let, opakování mandátu Ústava nezakazuje.

