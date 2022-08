„Ten by generála Pavla ve druhém kole roztrhal na kusy.“ Expert vytáhl jméno, které již zaznělo

„Situace se bude ještě přiostřovat, protože se blíží volby,“ myslí si k množícím se ostrým výrokům politiků komunikační a reklamní expert Jiří Mikeš. „Politická reklama nemá žádnou etiku, tam je možné téměř všechno. Politici jsou zvláštní lidé a většinou slušní lidé do politiky nejdou,“ konstatoval. Vyjádřil se i k prezidentským volbám v tom smyslu, že kdyby ANO do tohoto klání nominovalo Karla Havlíčka, „tak ten roztrhá generála Pavla na kousky.“

V poslední době jako by politikům tekly nervy a přituhuje v podobě různých ostrých výroků. Začalo to s Markétou Pekarovou Adamovou a jejím svetrem v zimě. „U nás je to určitě pro některé diskomfort. Já se snažím to vnímat tak, že je to možnost, jak jako jednotlivec můžu pomoci celku – zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr,“ radila vládní politička na CNN Prima News. „Já vím, že to zní mnohým jako ne zrovna příjemný plán, ale rozhodně je lepší, než energie v zimě nemít. K tomu by to mohlo dospět, pokud bychom situaci, kterou nám zanechala minulá vláda, neřešili,“ doplnila. Toto její doporučení mělo velkou odezvu a dalo by se říci, že zlidovělo, neb o něm vtipkují lidé i při běžných hovorech.

Následně však na adresu předsedkyně Poslanecké sněmovny přitvrdil Andrej Babiš. „Pokud zakladatel TOP 09 (Miroslav Kalousek) byl pro nás vždy symbol korupce, tak stávající předsedkyně (Markéta Pekarová Adamová) je symbolem zla a nenávisti. Sama je z toho nešťastná, jak je zlá a nenávistná,“ prohlásil Babiš ve svém pravidelném pořadu Čau lidi. Reagoval tak na to, že ho členové koalice Spolu včetně Pekarové přirovnávají k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

A aby toho nebylo málo, ministryně obrany Jana Černochová zase na twitteru reagovala na smrt dcery Putinova ideologa Alexandra Dugina způsobem, kterým přijde mnohým poněkud nevhodným, bez ohledu na to, kým Dugin je. „Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21. 8. si v Rusku zapamatují,“ napsala. Co můžeme od politiků čekat dál?

„Počkáme si na komunální a senátní volby a pak i na prezidentské. Myslím si, že cítí, že nastává čas změn, že svou roli vláda příliš nezvládá. Není se čemu divit, je to pětikoalice, a jsou tam názory různé. Pan profesor Fiala je akademik, noblesní člověk, ale na tohle se nehodí. Teď jsou celosvětově a zvláště v Evropě rozbouřené vody, a to je potřeba tam mít ranaře. Fiala je svým způsobem slušný člověk, ale v situaci, která nastala – v energetice, s válkou na Ukrajině – musí být ministerský předseda někdo, kdo za to dokáže vzít, je nekompromisní, tvrdý a musí vystupovat jako představitel suverénního státu,“ domnívá se komunikační expert Jiří Mikeš.

Politici jsou zvláštní lidé, ti slušní do ní raději nejdou

„Lidé si mysleli, že Piráti do toho půjdou. Domnívám se, že jim nezbude než říci – my máme heslo – pusťte nás na ně, tak nám dejte ještě jednu šanci, a my se do nich pustíme. Máme toho dost. Získali by tím velkou podporu, zvláště u mladých lidí a i u některých ze střední generace,“ doporučil Mikeš. Hnutí ANO podle něj zase nezbývá nic jiného než se dohodnout s Okamurou. „Záleží, jak se Okamura vysloví k Babišovi. To bude rozhodující,“ sdělil.

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo opoziční hnutí ANO se značným náskokem před koaliční ODS. Mimo dolní komoru by z vládních stran skončili lidovci. Vyplývá to z volebního modelu STEM pro CNN Prima News. Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše by získalo 31,5 procenta hlasů a ODS 15,5 procenta. Následovalo by opoziční hnutí SPD s 11,9 procenta hlasů. Vládní Piráti by dostali 9,3 procenta, TOP 09 pak 5,6 procenta a STAN 5,5 procenta hlasů. KDU-ČSL by volilo 3,4 procenta voličů, stejně jako KSČM. Sociální demokraté, kteří po říjnových volbách vypadli obdobně jako komunisté ze Sněmovny, by získali 4,8 procenta hlasů.

Zásadní otázkou také je, kdo se stane příštím prezidentem, protože ten může podle Mikeše významně ovlivnit politické dění. „Zajímavé je, že Babiš říká, že kromě něj má ANO ještě dva kandidáty. Pokud myslí Havlíčka a šel by do prezidentské volby, tak ten roztrhá generála Pavla na kousky. Je univerzitní děkan, osvědčil se, umí mluvit cizími jazyky,“ domnívá se s tím, že kdyby byl soupeřem generála Pavla právě Havlíček, o to více by také začala vadit generálova minulost narozdíl od jeho souboje s Babišem. „Myslím si, že Babiš touží spíše být znovu a naposledy ministerským předsedou,“ uzavřel Jiří Mikeš.

