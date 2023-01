„Těžký válečný zločin.“ Nemocnice zasažená americkou raketou? Moskva obvinila Kyjev

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 6% Pavel a jeho příznivci 91% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 30732 lidí podle britského serveru The Telegraph.



Podle tvrzení ministerstva mělo po útoku zemřít čtrnáct lidí a 24 mělo být zraněno. Šlo prý o „pacienty nemocnice a zdravotnický personál“. Podle ruského vyjádření byla v daném objektu po dobu několika měsíců poskytována „nezbytná lékařská pomoc místnímu obyvatelstvu a vojenskému personálu“.



Ruský nezávislý zpravodajský server The Moscow Times upřesnil, že ministerstvo ve svém prohlášení o objektu hovoří coby o „okresní nemocnici“ umístěné v osmitisícovém okupovaném ukrajinském městě Novoajdar.

Rusové míní, že šlo o úmyslný čin. „Úmyslný raketový útok na známé aktivní civilní zdravotnické zařízení je bezpochyby těžkým válečným zločinem kyjevského režimu,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.



Informace o údajném ukrajinském útoku na nemocnici za použití raketometů HIMARS byly zveřejněny krátce poté, co se začalo hovořit o tom, že v současnosti probíhají urychlené rozhovory o možnosti vybavit napadenou zemi raketami dlouhého doletu či vojenskými letadly.



Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak totiž podle serveru ABC news podotkl, že na Západě ukrajinští spojenci „chápou, jak se válka vyvíjí“, a vědí o potřebě dodávek letadel schopných zajistit krytí bojových obrněných vozidel.

Zástupce ruského velvyslance v OSN Dmitrij Poljanskij se k úderu v Novoajdaru vyjádřil na svém twitterovém účtu se slovy o „válečném zločinu“. „Další ukrajinský ohavný válečný zločin. Čtrnáct civilistů zabitých v nemocnici raketami dodanými USA. A jak víme od ukrajinských představitelů, cíle raket HIMARS jsou odsouhlaseny Washingtonem. Takže to z USA činí přímé spoluvinníky. Američtí daňoví poplatníci by si měli být vědomi toho, jak jsou jejich peníze využívány,“ napsal k útoku v Novoajdaru.

