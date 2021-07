„Tisíce a tisíce proruských trolů zakřičelo bolestí!“ Trapas ODS pokračuje, radši ani nekoukejte

Koalice SPOLU spolu s komiky již dříve naložila premiérovi Andreji Babišovi. Nyní chce sejmout proruské troly. Ti prý u Dukovan křičí bolestí, a měli by se odstěhovat do Ruska, abychom na Facebooku nemuseli číst jejich „sračky“. Odpověď voličů byla ale jako vždycky tvrdá: „Jste lúzři, co nedojdou ani k pěti procentům!“ Další volají: „Trapný, až to bolí! Fialovo peklo. Za Klause by se to nestalo.“ A dorazila i temná předpověď pro občany, když SPOLU zvítězí.

Koalice SPOLU v čele s ODS si jako tahák své volební kampaně vybrala stand-up. V prvním výstupu se komik Nikola Džokič opřel do premiéra Andreje Babiše. Toho například neváhal nazvat posměšným titulem „Lord slepic“ a obvinil ho z nezvládnuté pandemie a masivního zadlužení státní kasy. Nyní koalice přichází s druhým volebním komediálním skečem, ve kterém si zase komediant Jaroslav Cerman bere na paškál tzv. ruské troly.

„Stalo se něco strašného. Rusko bylo vyloučeno z tendru na dostavbu Dukovan. Slyšíte to? Jako by tisíce a tisíce proruských trolů náhle zařvalo bolestí,“ libuje si v úvodu svého výstupu Cerman.

Na všechny údajné internetové troly, kterým by vyřazení Ruské federace z tendru na dostavbu Dukovan mohlo připadat podezřelé, či dokonce nevýhodné pro Českou republiku, Cerman vzkazuje: „Vy všichni internetový písmenkový přátelé, ať už jde o latinku, či azbuku, mám na vás jeden dotaz. Když je to tam tak skvělý a parádní, a tady je to takový prohnilý, prozápadní, deviantní… Proč se tam neodstěhujete? Běžte, nikdo vám nebrání. Běžte do Ruska, a přestaňte se snažit tahat Rusko sem.“

„Možná potom, až zmizí ty vaše sračky z Facebooku, zase uvidím nějaké fotky roztomilých koťátek,“ dodal se zadostiučiněním zkušený srandista v závěru. Stejně jako vystoupení jeho kolegy ze SPOLU, Džokiče, se i to Cermanovo stalo terčem nebývalé kritiky.

Jisté názorové nekonzistence v argumentaci koalice SPOLU si všiml třeba uživatel Twitteru Jakub Brož Koštíř. Ten napsal: „Spolu souhlasí s tím, že pokud se ti někde nelíbí, tak se to nemáš snažit změnit tam, ale odejít někam, kde to už takové je. Stejný ‚argument‘ mohou použít tito ‚prorusáci‘, když chcete mít politiku víc na západ, tak se odstěhujte do Německa/USA etc. Není to hate, jen poznatek.“

Spolu souhlasí s tím, že pokud se ti někde nelíbí, tak se to nemáš snažit změnit tam, ale odejít někam, kde to už takové je.

Stejný "argument" mohou použít tito "prorusáci", když chcete mít politiku víc na západ, tak se odstěhujte do Německs/USA etc.

Neni to hate, jen poznatek https://t.co/TrpVAjUcYq — Jakub Brož Koštíř (@JacobKostir) July 23, 2021

Martin Holub zase poznamenal, že koalice takovouto kampaní dává, spíš než nenávist k ruským trolům, najevo to, že chce mít ve volbách pod 5 %. „Tak tahle vypadá peklo! Peklo ODS. Dokáže si někdo představit, že by volební kampaň obdobně probíhala s předsedy Klausem nebo Topolem? Křičím bolestí, ODS volit nemůžu a stěhovat do Ruska se nebudu. Budu do voleb hledat dál pravicovou, pragmatickou stranu bez fóbií...“ napsal další uživatel a zřejmě již bývalý fanoušek modrých ptáků.

Tak @SpoluKoalice už nechce vyhrát volby ona chce mít dokonce pod 5% https://t.co/n3AN0cuZ3r — Martin Holub (@DarkOlca) July 23, 2021

Tak tahle vypadá peklo! Peklo @ODScz .

Dokáže si někdo představit, že by volební kampaň obdobně probíhala s předsedy Klausem nebo Topolem? ??

Křičím bolestí, ODS volit nemůžu a stěhovat do Ruska se nebudu.

Budu do voleb hledat dál pravicovou, pragmatickou stranu bez fóbií... https://t.co/DW6r4XTtlh — Náčelník Sokola Milouch (@Milouch_tm) July 23, 2021

Robin Muller označil volební skeč za „trapný, až to bolí“, a dodal: „Neuvěřitelně blbý příspěvek.“

tohle je od ODS tak trapný, až to bolí. Neuvěřitelně blbý příspěvek ?? https://t.co/u6gvGCtBM9 — Robin Müller (@rbinmul) July 23, 2021

V tom by s ním souhlasil například i jistý Pavel Hertl. „Bože, ty stand-upy jsou tak neuvěřitelně blbý a trapný,“ napsal.

Bože, ty stand-upy jsou tak neuvěřitelně blbý a trapný.?????? https://t.co/1aq0JFjo7u — Pavel Hertl (@PavelHertl) July 23, 2021

Zbyněk Esterka vidí v Cermanových vyjádřeních poněkud hlubší smysl. A pokud by měl pravdu, mají se občané po volbách nač těšit: „Jestli jsem dobře porozuměl, tak vám ‚demokraté‘ z těch jediných a těch pravých skutečně ‚demokratických‘ stran vzkazují: Máte-li jiný názor než my, vypadněte z ČR. Prostě asi ten nový level demokratické diskuse čekající vás po volbách. (Pokud si tedy tuto bandu lúzrů vyberete.)

Jestli jsem dobře porozuměl tak vám "demokraté" z těch jediných a těch pravých skutečně "demokratických" stran vzkazují.

Máte li jiný názor než my.

Vypadněte z ČR.

Prostě asi ten nový level demokratické diskuze čekající vás po volbách.

(Pokud si tedy tuto bandu lůzrů vyberete.) https://t.co/uWNy4e6gQJ — Zdenek Esterka (@zden_set) July 23, 2021

