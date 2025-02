„Tlačte na inzerenty, na internetu je mnoho špatného.“ Neziskovka z USA dala novinářům z ČR školení bezpečnosti

Whistlebloweři z WikiLeaks odhalili, že „USA údajně převedly téměř půl miliardy dolarů (472,6 milionu USD) prostřednictvím celosvětové nevládní organizace Internews Network, která je podezřelá z podpory skryté cenzury a kontroly médií,“ informuje turecká tisková agentura Anadolu.

WikiLeaks zveřejnily v sobotu informace o tom, že americkou vládou financovaná nezisková organizace Internews Network obdržela skoro půl miliardy dolarů z programu USAID, tedy toho programu zahraniční pomoci, který prezident Donald Trump nechal po nástupu do úřadu zastavit. WikiLeaks informují, že Internews Network v roce 2023 „pracovala s“ 4 291 médii po celém světě a zasáhla svou činností 778 milionů čtenářů. Internews Network má kanceláře mimo USA v Londýně, v Paříži, Kyjevě, Bangkoku, Nairobi a menší pobočky v desítkách dalších zemí. Organizaci vede 64letá Jeanne Bourgaultová s ročním platem 451 tisíc dolarů. Tato žena v 90. letech pracovala na ambasádě USA v Moskvě. V roce 2023 Bourgaultová na setkání s Hillary Clintonovou v rámci Clinton Global Initiative 2023 slavnostně spustila nový fond na podporu novinářů a médií v existenční krizi, pro které bylo vyčleněno deset milionů dolarů. Tato informace byla v mezičase z neznámých důvodů stažena z oficiálního webu Internews, ale je nadále dostupná z nezávislých zdrojů. Jako příklad využití peněz Internews mluví o dodávce neprůstřelných vest ukrajinským novinářům během ruského útoku na Cherson nebo péči o novináře, kteří uvízli v Afghánistánu v době, kdy USA zemi přenechaly Tálibánu.

Vypracujme seznamy vyloučených osob, říká šéfka Internews

Bourgaultová byla jednou z mluvčích na Světovém ekonomickém fóru 2024 ve švýcarském Davosu. V pozici ředitelky Internews Network tam mluvila o potřebě „vypracovat ‚seznamy vyloučených osob‘, aby bylo možné tlačit na inzerenty, aby financovali ‚dobré zprávy a informace‘, a vypořádali se tak s ‚dezinformacemi‘“. Internews jsou skrze Paříž, Londýn a Kyjev velmi aktivní v Evropě. Ředitelkou evropských operací Internews byla v roce 2022 jmenována Meera Selvaová, která se v letech 2017–2022 zabývala přidělováním novinářských stipendií v Reuters Institute.

USAID has pushed nearly half a billion dollars ($472.6m) through a secretive US government financed NGO, "Internews Network" (IN), which has “worked with” 4,291 media outlets, producing in one year 4,799 hours of broadcasts reaching up to 778 million people and "training” over… — WikiLeaks (@wikileaks) February 8, 2025

Na tak dobře financovanou organizaci sídlí Internews Network ve velmi skromných podmínkách. Přesněji v opuštěné polorozpadlé budově v malém městě Arcata na severu Kalifornie. Oknem je vidět, že v prázdné místnosti stojí pouze opuštěné štafle. Snímek byl pořízen na konci roku 2024.

USAID (and State) funneled nearly half a billion dollars through this building which is at "876 7th St Arcata, CA 95521-6358". The IRS and IN government contracts list this address as the current registered address for IN although it was clearly abandoned by December 2024. Shot… pic.twitter.com/ELzv3G4p5l — WikiLeaks (@wikileaks) February 8, 2025

Informace zveřejněné WikiLeaks ukazují napojení Internews Network na americkou Demokratickou stranu. V představenstvu IN figuruje Richard J. Kessler, člověk s bohatou politickou historií v barvách Demokratické strany. „25 let působil v Kongresu na různých vysokých odborných pozicích, v roce 2014 odešel do důchodu jako personální ředitel senátního výboru pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti. Působil také jako personální ředitel výboru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů. Je jedním z mála lidí, kteří působili ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu jako personální ředitel výboru,“ uvádí se v jeho životopisu na webu organizace Mid-coast forum. Anketa Schvalujete řezy ve financování mezinárodní pomoci, které v USA provádí Trump a Musk? Schvaluji 98% Neschvaluji 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8392 lidí

Druhou osobou ve vedení představenstva Internews Network je podle WikiLeaks Simone Coxeová, manželka dolarového miliardáře Tenche Coxeho, manažera společnosti NVIDIA a významného sponzora Demokratické strany, do které v posledních třech letech nalil miliony dolarů.

Internews Network, která více než 95 % svého celkového rozpočtu čerpala od americké vlády, se bohatě angažovala ve střední a východní Evropě včetně České republiky. V regionu pravidelně vypisovala grantové soutěže pro novináře. Dnes Internews Network v zemích východní Evropy provozuje grantovou soutěž Journalist Security Fellowship (JSF). „Vzhledem k tomu, že novináři a nezávislá média ve střední Evropě pracují ve stále obtížnějším prostředí, které se vyznačuje zvýšenou koncentrací vlastnictví médií, nejistotou zaměstnání, digitálními útoky a špionáží, mnozí z nich – zejména novináři na volné noze – nemají potřebnou podporu, aby mohli těmto hrozbám čelit. V důsledku toho jsou tito jednotlivci a organizace často nedostatečně připraveni reagovat i na stále složitější online útoky,“ píše se na webu Internews Network. Tedy, psalo se. Odkaz na tuto informaci stejně jako mnoho dalších informací o činnosti Internews Network a o jejím vedení již nelze na stránkách najít. Vše bylo smazáno. Vyhledavač Google ale stále odkazy na dříve publikované články ukazuje, což dokládá jejich existenci, stejně jako záznam na nezávislém internetovém archivu, kde je článek v plném znění zachován.

Na americký program lákala Univerzita Karlova, tři čeští novináři se zúčastnili

Na tento program Internews Network lákala i Univerzita Karlova. „Vybraní stážisté z České republiky v ročním programu v oboru digitální bezpečnosti absolvují expertní trénink, mentoring a zúčastní se mezinárodních akcí se špičkami v oboru,“ píše univerzita. Pozvánka na webu Internews, na který se UK odkazuje, už je také z oficiálních stránek nedostupná, čtenáři ParlamentníchListů.cz si ale její existenci mohou ověřit ve webovém archivu. „V první části projektu plánujeme přijmout přibližně třicet stipendistů. Fellows nemusejí být odborníky na digitální bezpečnost nebo žurnalistiku, ale měli by mít zájem o obojí. Obzvláště nás zajímá nábor nedostatečně zastoupených komunit (například uchazečů, kteří se identifikují jako ženy, LGBTQI+ nebo příslušníci etnických menšin),“ lákají Internews Network novináře. Po absolvování programu měli účastníci získat stipendium.

Program se týkal osmi středo- a východoevropských zemí včetně České republiky. Redakce ParlamentníchListů.cz ve webovém archivu dohledala informace o třech českých novinářích a jednom slovenském, kteří se programu zúčastnili. Jedná se o Jana Žabku, nezávislého novináře ze serveru Okraj.cz, Julii Vinklovou, která založila tým Fakescape, jehož cílem je „sebevědomá a informovaná společnost, která je odolná vůči falešnému, manipulativnímu a nebezpečnému obsahu“, a Jaroslava Valůcha, specialistu na projekty mediálního vzdělávání a projektového manažera organizace Transitions.

Již stažená informace o účastnících z webu Internews:

Slovensko mezi účastníky zastupovala Alexandra Tóthová, výkonná ředitelka slovenského think-tanku Strategic Analysis, který se na síti X označuje jako „nezávislá poradenská společnost a butikový think-tank“. Informace o českých a slovenských účastnících programu byly z webu Internews z neznámého důvodu staženy.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila některé účastníky stipendijního programu JSF se žádostí o reakci. Novinář Jan Žabka ze serveru pro ParlamentníListy.cz potvrdil, že se programu v letech 2021–2023 zúčastnil. K obsahu programu uvedl, že byl zaměřen na bezpečnostní aspekty práce novinářů a prevenci rizik. V rámci školení byli stipendisté za účasti mezinárodních kolegů vzděláváni v otázkách novinářské bezpečnosti a etiky. „Taková školení jsou běžnou součástí profesního rozvoje novinářů,“ popisuje Žabka. Součástí programu bylo i stipendium, které mělo účastníkům pokrýt náklady. Jan Žabka uvedl, že program JSF nebyl financován z peněz USAID.