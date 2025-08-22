„Nenechme se oklamat.“ Jandejsek s Velebou k volbám

22.08.2025 8:10 | Komentář

„Vidíme, jak vládnoucí garnitura slepence neumětelů dokázala za krátkou dobu zdevastovat ekonomiku a do nových voleb ve svých programech opět lže a slibuje lepší zítřky,“ píší ve svém předvolebním prohlášení zástupci Klubu 2019. Mluví o „nejhloupějších návrzích ke Green Dealu i zadlužování státu, které přinese chudnutí obyvatelstva se středními a nižšími příjmy“. Na závěr přichází jasná výzva právě ohledně blížících se voleb.

„Nenechme se oklamat.“ Jandejsek s Velebou k volbám
Foto: Foto: David Hora
Popisek: Setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově.

Prohlášení Klubu 2019 k předvolební rétorice a říjnovým volbám 2025

Způsoby předvolební rétoriky jsou, hlavně ze strany současné koalice, daleko za hranou slušnosti a především lživé komentáře a využívání provládních médií způsobují místo zvýšení volební účasti obyvatel nechuť jít k volbám a hlavně nedůvěru ve sdělovací prostředky a politiku vůbec.

Lži a dehonestace oponentů, které se stále zintenzivňují, přinášejí pochybnosti velké části populace ve fungování demokracie.

Návštěvníci Klubu 2019, který je sdružením odborníků především z oboru zemědělství a veřejně známých osobností, pravidelně hodnotí počínání současných vládních stran, jejich domácí hospodářskou politiku, která nejenže enormně zadlužuje stát, a tím každého občana naší vlasti, ale současně demotivuje soukromé podnikatelské subjekty neřešením negativního vývoje v energetice a v dalších vstupech.

V zahraniční politice jsme pro smích, jak EU, tak celému světu, jak EU aktivně předkládáme nejhloupější návrhy ke Green Dealu, který likviduje konkurenceschopnost našich průmyslových a zemědělských podniků.

Často v Klubu 2019 vyhodnocujeme programy jednotlivých stran a hnutí, jde většinou o snůšku slibů a dezinformací, které se neplní, v realitě se rozhoduje spíš naopak, což přináší a přinese chudnutí obyvatelstva se středními a nižšími příjmy.

Naše země ve středoevropském prostoru ztrácí nejen na Rakousko, ale i Maďarsko, Polsko a další. Vidíme, jak vládnoucí garnitura slepence neumětelů dokázala za krátkou dobu zdevastovat ekonomiku a do nových voleb ve svých programech opět lže a slibuje lepší zítřky. Je z toho smutno, když se to děje ve vládě, která má sloužit lidu, který jí dal hlasy, a slouží naopak cizákům a zahraničnímu finančnímu kapitálu.

Nelze se dát znovu oklamat, a proto vyzýváme všechny naše voliče k výběru poslanců, kteří mají vlastenecké smýšlení, ve svém životě prokázali bezúhonnost a ve své profesi prokázali úspěch a charakter odpovídající potenciálnímu zvolení.

NENECHME SE OKLAMAT, POJĎME K VOLBÁM A KROUŽKUJME KVALITNÍ OBČANY, KTEŘÍ NÁS NEZKLAMOU.

Zdeněk Jandejsek, podnikatel a exprezident Agrární komory ČR

Jan Veleba, exprezident Agrární komory ČR

a další členové Klubu 2019

autor: David Hora

