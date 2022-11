„To je hnus! Nechci s vámi mít nic společného!“ Zemanovo veto doprovodil nevídaný výbuch Okamury kvůli Pekarové

reklama

Zeman ve zdůvodnění veta zapochyboval o tom, nakolik je novela v souladu s požadavkem depolitizace a profesionalizace státní správy. Opět také kritizoval úpravu politických náměstků, když „v konečném důsledku jde o dobře placenou trafiku“. Předkladatelé, předsedové pětice koaličních klubů, naopak tvrdí, že změny odpolitizování státní služby prohloubí. Stanoví podle nich jasnou hranici mezi politickým vedením ministerstev a jejich úřednickým aparátem.

Sněmovní opozice i někteří koaliční senátoři ale mluvili podobně jako Zeman o politizaci státní služby. Další výtky směřovaly například k možnému zvýšení nákladů na státní správu.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7444 lidí

„Vládní pětikoalice Petra Fialy chce totiž zavést neomezený počet politických náměstků na ministerstvech. K tomu bych dodal, že náklad na takového náměstka je kolem 100 až 150 tisíc korun měsíčně, co se týče platu, dále je tam auto s řidičem, dále je tam sekretariát a další podobný servis, takže v podstatě skutečně Fialova vláda teď v situaci, kdy lidé nemají na drahé energie a kdy Fialova vláda zcela selhala a nezajistila lidem levnější energie, tak si teď chtějí sami sobě dát desítky, možná stovky politických míst, politických trafik pro své politické exponenty, pro své politické kamarády, pro ty, kteří si třeba nemůžou vůbec najít ani na trhu práce zaměstnání, tak jim prostě dají z veřejných peněz drahou politickou trafiku, kterou tvrdě zaplatí všichni občané České republiky,“ zmínil ve svém projevu také Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle někdejšího ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (ANO) budou mít všichni ‚kamarádi, kamarádky, milenci, milenky‘ ideální příležitost nastoupit na vysněné pozice ministerských náměstků. Problém je v tom, že symbolicky v době, kdy koalice říká, že se má šetřit, si sama užívá, uvedl.

Sněmovní diskusi provázela i pře Okamury s předsedkyní Sněmovny a TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Okamura ji obvinil z toho, že je asociální člověk, když posílá lidi kvůli vysokým zálohám na energie pro sociální dávky.

„Absolutním vrcholem bylo vystoupení předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Pekarové Adamové v Partii na Primě předevčírem, kdy poté, co byla paní předsedkyni Sněmovny Pekarové Adamové z TOP 09 odvysílána reportáž o 82leté seniorce, která celý život pracovala jako účetní a nyní jí přišly zálohy devatenáct tisíc na energie a sama má důchod třináct tisíc, tak odpověď paní Pekarové Adamové, rada na dotaz moderátorky paní Tománkové, byla, že si 82letá zoufalá seniorka má jít zažádat o dávky a o revizi záloh! Osmdesátidvouletá paní! To je neskutečná arogance. Já se stydím za to, že je tady takováhle předsedkyně Sněmovny. Já prostě s vámi nechci mít vůbec nic společného, s takhle asociálním člověkem, který takhle mluví o lidech, kteří si odpracovali celý život,“ zvyšoval hlas Okamura a z části sálu se dočkal potlesku. „To je nevídané, ta vaše arogance, opravdu. Také to má oprávněné ohlasy na sociálních sítích, když jsem to viděl. Tohleto vaše video s tím vaším vyjádřením si přehrály už miliony lidí. Ostatně jenom na mých sociálních sítích je to ve statisících, když jsem to viděl. Takže – a ty komentáře – měla byste si je přečíst, abyste se začala chovat normálně, paní předsedkyně. Ale to je ta vaše arogance, to je ta vaše vláda. To znamená, abych se vrátil k tomu, o čem já tady hovořím, takže místo abyste – takže vy posíláte 82letého člověka na dávky,“ rozhorlil se Okamura.

„Vy ještě doporučíte v televizi zoufalé paní, která je tam v zimě v jedné místnosti – běžte si pro dávky. Vy posíláte lidi, kteří celý život pracovali, paní, která tam ještě říkala, že je sama – pozor, sama – a pracovala celý život, tak vy řeknete – běžte si žádat o dávky. To je hnus, teda, to je šílený! To je šílený, to jsem v životě neviděl, takovouhle aroganci, takovouhle přehlíživost. Vy nemáte špetku empatie. To je opravdu otřesný, kdo tady zastupuje Českou republiku, kdo vůbec tady zastupuje Poslaneckou sněmovnu. Vy byste se měla stydět, paní předsedkyně, a měla byste se omluvit veřejně za tyhlety vaše nehorázné výroky vůči lidem, kteří celý život pracovali!“ dodal. Pekarová Adamová jej v danou chvíli napomenula, že by ji měl oslovovat prostřednictvím předsedajícího.

Fotogalerie: - Okamura versus Pekarová

Pekarová Adamová označila jeho vyjádření za „klasický teatrální výstup“, Okamura podle ní jen zasévá strach. „Tak ten klasický teatrální výstup tady máme za sebou. Je to taková už klasika při každé schůzi. Nicméně prostřednictvím předsedajícího já se, pane Okamuro, omezím jenom na fakta, což vám dělá běžně problém. Takže fakta k té reportáži. Víte, já jsem se pak obrátila na televizi Prima, protože jsem chtěla vidět, jak bychom mohli právě té zmiňované stařence pomoci. Co mi sdělila prostřednictvím mého spolupracovníka televize Prima? Že tato paní již právě díky pomoci neziskové organizace řeší tu situaci. Za prvé, zálohy má už snížené právě proto, že je zastropování cen, které zavedla naše vláda. Dávka v hmotné pomoci, která je tady přesně pro ty lidi, i když vy se to tady snažíte jakýmkoliv způsobem bagatelizovat, napadat, že je to nehorázné, že si lidé žádají o sociální dávky. Představte si, že tady vždycky tací byli, jsou a asi i vždycky budou, kteří prostě potřebují pomoc sociálního systému. Od toho tady ten sociální systém je a tato paní právě díky němu již má uhrazený i ten nedoplatek. Tato paní i díky němu bude mít možná další pomoc od státu. O tom se teprve s ní jedná. Tak jenom abychom si tady říkali ta fakta. Víte, mě ten její příběh skutečně zajímal a nechtěla jsem ho tady jenom takhle použít v té politické kanonádě tak, jako to děláte vy. Zjistila jsem, že holt bohužel televize uvedla jenom půlku toho příběhu, a nikoliv už ten celek, což už si o tom můžeme udělat obrázek každý sám. Ale co se týče toho vašeho, že já tady vždycky jenom chrlím nějaký buďto hnus a já nevím, co jste to všechno říkal, to platí o vás, ne o mně,“ dodala Pekarová Adamová a dočkala se také potlesku, tentokrát z druhé strany sálu.

Zajímala jsem se o osud stařenky, které přišly vysoké zálohy za energie. Reportáž byla odvysílána v nedělní Partii. Všechno má dobrý konec.



Díky zastropování cen energií jí byly zálohy sníženy a náš sociální systém pomohl také s nedoplatkem. Ohroženým občanům pomáháme. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 29, 2022

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předsedkyně dolní komory se ze spolustraníků zastal například šéf klubu TOP 09 Jan Jakob, podle kterého se lídr SPD chová „jako hulvát“. Okamura zase tvrdil, že hájí „zoufalé občany“.

„Vy těm lidem říkáte, aby netopili, aby šetřili, aby nosili svetry, a z druhé strany si chcete vytvořit několik desítek trafik na jednotlivých ministerstvech v podobě politických náměstků. Je to opravdu výsměch lidem, obyčejným lidem, kteří dnes bojují s každou korunou v jednotlivých regionech. A jestli jste z Prahy, jeďte do těch strukturálně postižených regionů. Když tady dneska paní Pekarová mluvila o té paní z Karlovarského kraje, tak ona tam není jediná, těch lidí jsou tam stovky, kteří potřebují pomoct. A vy jim říkáte, šetřete, a z druhé strany si vytvoříte nespočet politických náměstků,“ byla pak také velmi kritická poslankyně za ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Psali jsme: Václave Moravče, snad už to pochopíte. Babiš zveřejnil dávný dopis Odmítáme zvyšování daní, udeřil Okamura Procházka (ANO): Místo Mikuláše nadělovalo ve školkách dárky vedení Trojky Ivo Strejček: Vyhraje závody v beznadějnosti Síkela, Jurečka nebo někdo jiný?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.