„To je krutý...“ Havel má novou sochu. Štěstí, že ji neviděl? Je to sranda

Uctít odkaz Václava Havla se předevčírem rozhodli i Piráti. Nechali na Malostranském náměstí vystavit sochu spolku, který usiluje o její bronzovou podobu. Poslanec Jakub Michálek se dokonce nechal slyšet, že by socha mohla stát na Malostranském náměstí trvale. Z Brna mu to začal rozmlouvat Matěj Hollan, pohrozil, že takhle nakonec bude někde stát velký Hřib. A jak socha vypadá? „Strýček Jedlička po chemoterapii“ nebo „Jaroslav Kubera postižený gigantismem“, zaznělo. Spolu s vysvětlením, proč má Havel na soše tak velkou hlavu.

Výročí listopadu 1989 by nebylo správným výročím, pokud by nedošlo na připomenutí odkazu Václava Havla. A při té příležitosti byl zviditelněn i Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla. Jeho cíl je zřejmý už z názvu. „Hlavním cílem spolku je vyrobit a instalovat sochu Václava Havla v životní velikosti jako připomenutí kulturního a společenského významu dramatika, esejisty, disidenta a politika – pana Václava Havla. Spolek je sdružení nezávislých osob podobného smýšlení a názorů, co se týče odkazu díla i osobnosti Václava Havla, které chtějí zrealizovat umístění sochy Barbory Daušové do veřejného prostoru, a vytvořit tak místo pro setkání.“ Dodejme, že předsedou spolku je Petr Dauš, otec Barbory Daušové. Anketa ,,Míra na Hrad", křičel dav na Miroslava Kalouska. Chcete Kalouska za prezidenta? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15530 lidí

Spolek byl registrován Ministerstvem vnitra již v roce 2012. Nicméně, nyní ho připomenuli Piráti, kteří v trojkoalici vládnou v Praze. Jak se píše v tiskové zprávě, spolek pro výstavbu sochy VH, na žádost poslance Jakuba Michálka, umístil dne 17. listopadu 2019 model sochy Václava Havla na Malostranské náměstí v Praze. Od 18. listopadu 2019 bude prý model sochy umístěn v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde má českým poslancům připomínat odkaz Václava Havla.

Petr Dauš, zakladatel spolku, k tomu řekl toto: „Byl jsem velmi potěšen, že si současná mladá generace bere za svůj odkaz pana Václava Havla. Když nás pan Jakub Michálek, kterého si vážím a který by věkově mohl být mým synem, oslovil, měl jsem velkou radost. Vystavení modelu sochy má být hmatatelná připomínka, že naděje zlátne. My pamětníci normalizace a listopadu 1989 tušíme, o co je potřeba bojovat, ale dnes to ví i další generace a možná si to mladí lidé opět uvědomují více než my. Od volby prezidenta v roce 2018 pozoruji výraznou aktivizaci občanské společnosti, a situace tak začíná připomínat 30 let staré události, kdy už lidem docházela trpělivost a chtěli svou budoucnost pozitivně ovlivnit. Nastává čas na změnu k lepšímu. Připomenutí odkazu Václava Havla, stručně vyjádřeného nadějí, že ‚Pravda a Láska musí zvítězit nad lží a nenávistí‘, má dnes opět aktuální a naléhavý obsah.“ Fotogalerie: - Věnce a svíčky po třiceti letech

Zmíněné dílo:

Ovšem to, jak dílo Barbory Daušové vypadá, se nesetkalo s pozitivními reakcemi. Piráty za to zkritizoval Matěj Hollan z Žít Brno. Snahu připomenout Havla ocenil, ale sochu samotnou nikoliv. „Socha, kterou jste si k tomu vybrali, ale zejména způsob, který jste k jejímu prosazení zvolili, je úplným popřením toho, jak se prezentujete v jiných oblastech (IT, bydlení, sociální oblast), kdy se inspirujete osvědčenou zahraniční praxí, vycházíte z dat a své politiky tvoříte ve spolupráci s experty. V kulturní politice, kam patří i přístup k veřejným prostranstvím a sochařská díla, ale postupujete, jak se včera ukázalo, zcela neinformovaně a buransky.“

Dále kritizuje Piráty za záměr sochu umístit na Malostranském náměstí. K tomu má ovšem spolek svůj dodatek: „Na rozdíl od informace odvysílané 17. 11. 2019 na TV NOVA Spolek neuvažuje o umístění sochy na Malostranském náměstí v Praze. Umístění sochy je věcí další diskuse.“

Ovšem návrh, že by socha mohla stát na Malostranském náměstí, dal na Facebooku 17. listopadu poslanec Jakub Michálek. „Dnes si připomínáme lidi, díky kterým můžeme cestovat, studovat v zahraničí, podnikat a svobodně se vyjadřovat. Proto jsme postavili před Sněmovnou sochu Václava Havla – studentskou, pozitivní a civilní. Včetně všech lidských chyb a nedostatků. Je to ale symbol pro všechny, kdo demonstrovali. Další měsíc bude k vidění ve Sněmovně před naším poslaneckým klubem. Diky tomu budou poslanci do práce chodit pozitivněji naladěni. Zatím je ze sklolaminátu, složme se na její bronzovou variantu! Stát by mohla třeba tady před Sněmovnou na Malostranském náměstí.“

Hollan také přidal vysvětlení, proč má socha tak velkou hlavu: „Sochařka (sochu) prý modelovala podle fotografií a podle mínění svého otce vytvořila podobiznu, která vystihuje to, jak byl Havel blízký obyčejným lidem, má jeho trochu plachý úsměv a civilní oblečení. Podle sochařky samotné drží Havel v ruce své spisy a má poněkud větší hlavu proto, aby bylo jasné, že byl významný myslitel.“ Sám Hollan tvrdí, že lepší je i ironická busta Milana Knížáka.

Knížákův Havel:

Bývalý brněnský zastupitel tvrdí, že jsou dvě možnosti. Buď Piráti neznají způsoby, jakým se vybírají umělecká díla pro veřejná prostranství. „Druhou možností je, že jste se prostě dostali do stavu, který se stává mnohým vrcholným politikům – máte pocit, že vám to město patří. Že je to vaše město, vaše náměstí a vy máte právo postavit si tam svoji sochu. Rád bych uvedl jeden varovný případ. Roman Onderka se svého času jako primátor Brna dostal přesně do této pozice, kdy nechával vylepovat po celém městě plakáty a citylighty se svým portrétem a heslem ‚Brno není jen město, je to životní styl‘, což je v podstatě přístup, který lze parafrázovat sloganem ‚Brno su já‘.

V duchu tohoto chápaní vládnutí jsme mu v roce 2011 nechali k jeho ‚věčně jedenáctým narozeninám‘ udělat z polystyrénu nadživotní sochu, kde v ruce třímal jedenáctkové žezlo, a 11. 11. 2011 jsme mu to na Moravském náměstí za provolávání díků a chvály pokřtili jedenáctkou Starobrno a se slavnostním průvodem dovezli na radnici,“ varuje Piráty Hollan a dodává, že by Piráti měli vzít trochu zpátečku. „Jinak vám za chvíli na Mariánském náměstí přistane socha hřiba,“ tvrdí.

Ozval se i marketér Martin Jaroš, který dal Hollanovi za pravdu. „Ta socha – jako studentská práce dobrý, ale na Malostranský náměstí to prostě nemá, to se na mě nezlobte. Navíc tu VH vypadá trošku jak strýček Jedlička po chemoterapii. Chápu, že Havla každý nemusí, ale tohle mi přijde přece jen jako příliš krutý.“

Sochu také odsoudil Arian Ebrahimi na serveru G.cz, je nadepsaná jako „Děsivý Havel s obří hlavou“. Prohlásil, že sochařina v Čechách buď prochází krizí, nebo místní nemají žádný vkus. „Socha měřící 170 centimetrů sice věrně kopíruje výšku našeho prvního porevolučního prezidenta, ale tím výčet pozitiv končí. Sádrová podobizna sice Havla připomíná, ale kvalita zpracování ze všeho nejvíc vyvolává vzpomínky na katastrofální sochu Věry Špinarové, jež se spíše než své předloze podobala Milanu Šteindlerovi. Sádrový Havel tak spíše než sám sebe připomíná současného předsedu Senátu Jaroslava Kuberu,“ tvrdí Ebrahimi. A ptá se, zda v Čechách opravdu nejsou sochaři, kteří by Havla dokázali zpodobnit lépe než jako „Jaroslava Kuberu postiženého gigantismem“.

Jakub Michálek pod svým příspěvkem ještě dodal, že pokud by se Praha rozhodla pořizovat sochu, tak by nepochybně veřejnou soutěž vyhlásila.

Socha je již letitá. V roce 2011 stála v kavárně Slavia a podle provozního restaurace Jiřího Částky se těšila velké oblibě jak mezi Čechy, tak cizinci. "Budí hodně pozornosti, lidé přichází třeba jen, aby se na ni podívali, nebo si na ni sáhli," sdělil redakci. "Havlova socha se mi líbí, ke Slavii měl vždycky vztah, takže socha je určitě na správném místě," sdělil ParlamentnímListům.cz jeden z častých návštěvníků podniku. Ne každý návštěvník ale považoval Havlovo zobrazení za zdařilé. "Vůbec to nevypadá jako Havel, spíš jako nějaký blázen. Když sem vlezete, tak je to hnus," řekla redakci další z návštěvnic kavárny, podle které exprezidentova socha bije do očí.

Než se dostala do pražské kavárny, měla Havlova socha dramatický osud. Po vytvoření byla vystavena na plzeňském festivalu Pilsner Fest 2010, kde zvítězila. Posléze byla přemístěna na veřejný prostor před zdejším pivovarem, odkud byla odcizena. Neznámý pachatel ji posléze postavil na výpadovku z Plzně směrem k Praze, poté však zavolal na policii, aby oznámil, kde se socha nachází. Po půlročním pobytu na policejní stanici se v srpnu přesunula do kavárny Slavia. Až zde našla klid.

Psali jsme: Hnus, hodnotí Češka sochu Havla. Turisté z USA se baví: Havel? Kdo to je?

Hnus, hodnotí Češka sochu Havla. Turisté z USA se baví: Havel? Kdo to je?

Hnus, hodnotí Češka sochu Havla. Turisté z USA se baví: Havel? Kdo to je?

Psali jsme: Zbořil: Milion chvilek vyzval ke státnímu převratu? ČT je součást protistátní akce Babiš a Zeman porušují pravidla demokratického vládnutí. Vybočují z polistopadového vývoje někam do jiného vesmíru, říká Martin Kupka „Havel: Měl jsem Klause vyhodit.“ Bombastické svědectví, co prý řekl exprezident Řidičák pro voliče! Bára Hrzánová vám poví, koho by nechala volit a koho ne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.