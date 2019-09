„To je průser, řekl jsem si...“ Ondřej Hejma uvolněně o ČT a primátoru Hřibovi. A socha Koněva? Vtipné srovnání

Ondřej Hejma měl tentokrát v Podtrženo, sečteno na XTV přehršel témat ke komentáři. O primátorovi Hřibovi řekl, že řádí jak černá ruka a chová se jak golem. „Všechno rozmlátí,“ odtušil. U zrušení stíhání Andreje Babiše a ohlášené abolici prohlásil, že je preventivní a že si oddechl. Premiér podle něj měl hned na začátku dostat pokutu, a ne mu hrozit, že půjde „do tepláků“. Také se otřel o starostu Koláře, který chce odstranit sochu maršála Koněva: „Nakonec podle mě skončí spolu s Pavlem Novotným v soutěži Protekční spratek roku.“ A pořad ČT to se ví? „Bože, to je průser, to bude laciná politická agitka,“ říkal si prý, ale nakonec to dopadlo jinak.

Prvním tématem bylo tvrzení Marie Benešové v XTV, že trestní stíhání se v Čechách objednat dá. „Já myslím, že jak kdo,“ šel na to Hejma od lesa. „To nemůže každej si zavolat někam a ‚já bych prosil jedno trestní stíhání‘, to nejde, ale evidentně jsou případy, kdy se někdo znelíbí a je potřeba ho vodkráglovat, tak já si laicky představuju, že mu projedou účetnictví, pošlou auditory, finančáky atd. A na každýho se něco najde, vždycky je tam ňákej papír špatně podanej po uzávěrce a už to lítá. A pak je už jenom potřeba ho odsoudit, což kolikrát neni jednoduchý, protože ti soudci si dělaj, co chtěj,“ komentoval Hejma slova ministryně spravedlnosti. Souhlasil, že slova demonstrantů z Milionu chvilek pro demokracii na adresu Benešové byla prostý nátlak. O iniciativě Rekonstrukce státu se vyjádřil: „To jsou nějaký zedníci?“

Xaver Veselý ovšem odtušil, že slovo přehmat je příliš slabé. Hejma ovšem argumentoval, že to stále není, jako kdyby někoho zabil. „Já bych bejval tohle řešil pokutou na samém začátku, dal bych mu třeba 50 milionů krát deset,“ navrhoval komentátor. Xaver vykulil oči nad sumou, ale Hejma pokračoval: „Má na to, zaplatil by to, příjem do státního rozpočtu, opravila by se Ťokova soutěska a bylo by to všechno dobře, ale tohleto tahání a vyhrožování kriminálem, mě to přišlo vždycky divný, a proto si myslím, že ta abolice i padla,“ maloval si scénář. Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

„Příčinou je systém těch dotací, kterej lidi přímo nutí, aby dělali tyhle finty, který je prostě kriminalizuje a deformuje ten trh, to je prostě zlo, absolutní zlo, to by nemělo bejt, je to otrocký řetěz, který nás připoutává k té Evropské unii, protože jako narkomani už bez toho nemůžeme žít,“ nezapomenul připomenout frontman Žlutého psa.

Po Zemanově abolici následoval primátor Hřib a jeho nedohoda s Andrejem Babišem. Hejma poznamenal, že primátor se pasoval do role golema, který všechno s ohromnou silou rozmlátí. „S Čínou se vypořádal během týdne, s nima to vyřídil hned, a teď se vrhnul na Babiše, a teď: ‚Já mám ty pozemky v Letňanech a ty máš ten Agrofert.‘ Určitě se tam hezky hádali, ale myslím, že politicky to stojí tak, Piráti se začnou vymezovat proti Babišovi, vybrali si ho jako protivníka, protože se chtějí pasovat do role šéfa opozice a budou lovit ve vodách toho chřadnoucího demobloku, u těch ‚stanařů, topkařů i ódéesky, tam budou lovit nové voliče, jakožto jediná opozice, která je schopná Babiše porazit,“ vyhodnotil strategii Pirátů. A dodal, že střetů z tohoto důvodu bude přibývat. MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



Xaver Veselý přidal informaci z kuloárů, že se Ivan Bartoš pražskému golemovi chystá odebrat šém. „To se pořád proslýchá, ale pořád se to neděje, on řádí jak černá ruka, tuhle byla nějaká koaliční krize na Praze 5 a on tam prej v noci vlítnul a všechno to postavil do latě, takže on je, jak řikám, takovej golem, rozmlátí všechno, ale může to být i hraný,“ dodával komentátor.

A následovalo další často zmiňované téma: maršál Koněv a jeho socha přitahující vandaly a obránce. Jako obyvatel Dejvic dodal: „Musel jsem se hrozně smát, když jsem slyšel, že socha byla trnem v oku obyvatelům Prahy 6, že trpěli, v noci nespali, mlátili pěstičkama do polštáře. Já jsem chodil na gympl do ulice, která, když jsem se narodil, se jmenovala Žukovova, patnáct let na to se z ní stala Velvarská, pak přijely tanky, rázem to byla Leninova a dneska je to Evropská,“ zakončil příběh Hejma s tím, že obyvatelé Dejvic jsou velice dobře zvyklí na změnu symbolů a soše Koněva se říkalo prodavač květin. Téma prý doteď nikoho nezajímalo, až nyní starosta bouchl do stolu. „Je to zviditelňování, je to píárko, budou volby, TOPka je na huntě, tak on se prostě snaží, ale nakonec podle mě skončí spolu s Pavlem Novotným v soutěži Protekční spratek roku,“ shrnul Hejma své dojmy.

Nemohlo nedojít i na nový zábavný pořad ČT To se ví. „Já jsem se děsil, když jsem viděl, že se ten pořad chystá, tak jsem říkal, ‚bože, to je průser, to bude laciná politická agitka‘,“ prohlásil Hejma a dodal, že očekával, že v pořadu budou lidi tlačit a bude se v něm lhát. Ale byl překvapen, že se jedná o normální zábavný pořad, který je o vtipu Haliny Pawlowské a Aleše Hámy. Ale dodal, že by se Česká televize mohla překonat a dát do pořadu trojnásobné přeřeknutí reportéra ČT Jiřího Hynka, kdy prohlásil o Andreji Babišovi, že je „bývalý premiér“, a to třikrát po sobě. „Neni to taková hrůza, jak jsem se obával,“ zhodnotil Hejma na závěr a zadoufal, že se pořad nezvrhne v občanskou výchovu.

