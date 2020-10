„To je vrchol!“ Babiš trhal moderátorku ČT, ta ho nenechala mluvit. Rakušan ho seřval, Fiala vybuchl

Lídři 9 stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně diskutovali v předvolební superdebatě na ČT24 o vztahu celostátní a krajské politiky. O názorové střety nebyla nouze. Především, když došlo na čtvrteční vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly o zvažovaném opatření, dle kterého by se návštěvníci restaurací v nich zapisovali. Premiér Babiš nařkl moderátorku, že debatu „manipuluje a dělá z ní bramboračku“. Načež o chvíli později sám dostal od předsedy KDU-ČSL pytel brambor, za to, jak „jeho“ hejtman v Olomouckém kraji ničí půdu.

Ministr vnitra Jan Hamáček upřesnil, kdo je hlavní autorita v boji s koronavirem. „Z hlediska zákona je zodpovědná vláda v čele s premiérem,“ řekl jednoznačně.

„Lidé si dělají legraci, že vláda dělá každý den něco jiného!“ namítl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, podle nějž by vláda měla předkládat jasná data, kde šíření nemoci probíhá, a jasné důvody, proč a co bude zavírat.

Moderátorka se tázala Markéty Pekarové Adamové, zda nepodlehla příliš brzy dojmu, že koronavirová epidemie je za námi. „Je mi jasné, že tu jde o tu veřejnou akci na Karlově mostě. Pro mnohé je to jen zástěrka, že vláda zaspala léto a promarnila čas, nepřipravila se dostatečně na podzim,“ prohlásila předsedkyně TOP 09.

Pak se premiér Andrej Babiš jal odpovědět na otázku, co by nezvládli bez nouzového stavu: „Hlavní důvod je, že ministr Prymula předložil opatření, které umožňuje zajistit pracovní sílu do nemocnic a omezit shromažďování lidí,“ shrnul předseda vlády, podle nějž bude nyní nouzový stav úplně jiný než za první vlny, jde jen o legislativní rámec.

Premiér dementoval slova ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že je ve hře opatření, dle kterého by se lidé v restauracích zapisovali, aby se usnadnilo trasování. „Nic takového nebude,“ přislíbil.

Moderátorka nato poznamenala, že to je ukázka toho, jak se ve vládě nedaří komunikace. „Celé to bylo vytržené z kontextu v rámci interpelací! Říkal, že je to v Německu a v Británii, a u nás to nedává smysl,“ zdůraznil ministerský předseda.

Slova se chopil Jan Hamáček a důrazně hájil vyhlášení nouzového stavu: „Potřebujeme vydat opatření, které nejde vydat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Potřebujeme povolat mediky do nemocnic, pravomoc vytvořit záložní lůžka mimo nemocnice. Potřebujeme nouzový stav. Tak bude na měsíc. No a co!“ horlil vicepremiér a ministr vnitra. Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 30.9.2020) Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 16167 lidí

Moderátorka se na názor k Prymulovu nápadu na evidenci hostů v hospodách ptala i dalších účastníků debaty. „Paní redaktorko, děláte z toho bramboračku. Nechápu, proč se na to dál ptáte, když toto v hospodách nebude,“ vyčítal jí premiér.

Že vláda situaci nezvládá, to vyřkl předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. „Kdyby si politici nedělali předvolební kampaň, ale dělali kampaň pro e-Roušku...“ vzdychl.. Jeho slova premiér označil za nepravdivá; k tématu chtěl říci více, ale na svůj prostor k řeči však musel počkat.

V kritických slovech vůči Babišovu kabinetu pokračoval předseda ODS Petr Fiala. „Členové vlády nejsou schopni ani návrh evidence hostů v hospodách jednotně komentovat. Lidé jsou jen vystrašení, co bude. Kdyby fungovala chytrá karanténa, nemuselo by se řešit opatření o papíru a tužce,“ prohlásil Fiala.

Premiér Babiš se stále hlásil o slovo, aby do diskuse vložil i svůj názor... Ale moderátorka ho několikrát nevyslyšela, což téměř po celou dobu debaty ho očividně rozčilovalo.

„Jak se slova a činy vlády liší, můžeme vidět v přímém přenosu,“ podotkla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Zoufalá komunikace zoufalé vlády. Vypadá to, že Prymula svým návrhem překvapil úplně všechny, a premiér měl svými marketéry doporučeno, že to lidi nebudou akceptovat, tak to po pár hodinách vyvrací,“ pravila.

Ideální zemí, kde se můžeme inspirovat v řešení boje proti koronaviru, je podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky Tchaj-wan. „Tam nezavřeli společnost a ekonomiku. Návštěva Tchaj-wanu nám v tom mohla pomoci. První vlnu jsme zvládli 1:0, nyní prohráváme 0:3,“ upozornil.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se dožadoval dat, na základě nichž ministr Prymula usoudil, že je nutné nouzový stav vyhlásit: „Stát skutečně ani neví, kdo skutečně zemřel na covid, pacienti se nepitvají! Na základě jakých dat se vyhlašuje nouzový stav? Nikdo nemá prokazatelná čísla nemocných a zemřelých na covid,“ upozornil.

Slibované slovo pak dostal premiér Babiš; vrátil se k tématu zapisování lidí v restauracích. Moderátorce vyčinil, že nedostává dostatek prostoru pro své reakce. Vyčetl jí rovněž, že vládu sama kritizuje: „Kritizujete tady vládu. Neskákejte mi do řeči a nechte mě domluvit jako ostatní! Jsou to dezinformace. My s ministrem o tom víme víc, tak nám dejte prostor, ať se můžeme vyjádřit,“ naléhal na moderátorku.

Vyhlášení nouzového stavu se jal obhájit předseda komunistů Vojtěch Filip: „Souhlasím s tímto vládním postupem. Je potřeba povolat mediky a posílit nemocnice, aby nebyla omezena zdravotní péče,“ trval na tom, že je třeba situaci řešit mimořádným opatřením.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan však zpochybnil, že by vláda přesně věděla, co dělá. „Sněmovna má pravomoc návrh nouzového stavu zrušit. Prymula má jasný plán? Pane Prymulo, pane Babiši, co uděláte potom, jak musí vypadat čísla, aby nebylo pokračování nouzového stavu? Co se stane s rozvolňováním opatření? Nemáte strach, že přijde další vlna?“ rozjel se. Premiér chtěl reagovat, Rakušan ho utnul: „Nemluvte mi do toho, já nejsem Adam Vojtěch!“ osopil se na premiéra.

„Jestli říkáte, že Prymula to neřekl, tak vy jste byl v Bruselu. Že to pak dementoval, je jiná záležitost. Mluvil jasně o instrumentu zavést do Česka registraci v hospodách. Pokračování zmatku, to je rozdíl mezi Babišem a Merkelovou,“ řekl předseda STANu.

„Kdo avizuje, že hlasuje proti nouzovému stavu, hlasuje proti povolání mediků do zdravotnictví a musíme tedy přestat zajišťovat náhradní lůžka. Rakušan vlastně říká – trhněte si nohou!“ glosoval Hamáček.

„Vláda situaci zanedbala,“ pokračoval Fiala. „Neříkala pravdu a selhala, zanedbala své úkoly,“ mínil. „Tak to je fakt vrchol,“ ozval se Babišův hlas, opět si stěžující, že se mu nedostává dost prostoru k vyjádření. Přidal se k němu i šéf komunistů Filip.

Rakušan se pak obrátil na Hamáčka s dotazem, proč v této situaci nezasedla v létě ústřední epidemiologická komise. „Co jste v létě dělal? Co aktualizace plánů? Měl byste si taky někdy dupnout,“ doporučil vicepremiérovi.

„I vicepremiér má své limity a nemůže kecat do všeho,“ sdělil Hamáček Rakušanovi.

Následovala opět slovní přestřelka Babiše a moderátorky. „Opět jste mi nedala prostor. Vy debatu manipulujete!“ řekl směrem k Písařovicové. Trval na tom, že vláda epidemickou situaci zvládá. „Nechceme dělat plošná opatření, aktuální opatření jsou na čtrnáct dní, když se křivka zploští,“ zopakoval premiér.

Na přetřes přišlo i téma sucha, které trápí Česko. V tu chvíli Marian Jurečka sáhl za sebe pro pytel brambor, se kterým zamířil ke stolečku předsedy vlády, a pravil: „Sucho má velkou souvislost s půdou. Nesu proto symbolický dárek premiérovi, protože jeho hejtman v Olomouckém kraji u nás na Hané rozhodl, že zabere 44 hektarů nejlepší zemědělské půdy na další průmyslovou zónu.“

Premiér se rozhořčeně vykláněl přes svůj stoleček a hřměl na Jurečku: „Měl jste řešit kůrovce! Čtyři roky jste devastoval lesy, tak mi nedávejte tohle! Tento rok dáváme na kůrovce 7 miliard a desítky miliard do boje proti suchu!“

Jurečka řekl, že předminulý týden ve Sněmovně byl návrh, který měl chránit nejlepší půdu, a poslanci hnutí ANO, ČSSD a komunistů tento návrh prý odmítli. Předseda Filip prohlásil, že nic takového není pravda.

Na hlasování ANO a KSČM si postěžoval i Rakušan, tentokrát ohledně pomoci směrem ke krajům. „Právě hlasy ANO a komunistů zapříčinily, že kompenzace 500 korun na obyvatele krajům nakonec nešla.“ Na jeho slova opět kroutil předseda vlády hlavou s poznámkou, že jsou to lži. „Potřebuju na to reagovat, to není možné. Absolutně to není pravda,“ oponoval Babiš a oháněl se čísly.

„Tabulky premiéra jsou vždy mimo. Buď tomu nerozumí, nebo mu někdo dává špatné,“ řekl předseda hnutí STAN. Premiér zvolal, že krajům šlo peněz dost. „Nekřičte na mě, já nejsem v Agrofertu,“ reagoval Rakušan.

Následovala slovní přestřelka mezi Babišem a předsedou ODS Petrem Fialou, když poznamenal, že kraje samozřejmě dostatek financí nemají a budou mít výpadky v příjmech. „Nebudou mít!“ kontroval důrazně Babiš. „Budou mít!“ trval na svém Fiala. „Nebudou, mají víc peněz. Neříkejte nepravdy,“ zopakoval Babiš. To už Fiala ztratil nervy: „Pane premiére, nejste ve své firmě, chovejte se slušně a nechte mě domluvit!“ ohradil se Fiala, s tím, že návrh na pomoc krajům leží ve Sněmovně, a nechápe, proč jej koalice nepodpoří.

Slovo si vzal už značně naštvaný předseda KSČM Vojtěch Filip: „Opravdu toho mám dost. V jednom kole jste mě úplně vynechali! Nechte mě domluvit! To je totální farizejství od těch, kteří tu řikají, že je něco zanedbáno. Všechny strany opozice předkládaly návrjy, ale když měly hlasovat o tom, že se to zafinancuje a podpoří státní rozpočet, tak to odmítly. Jen navrhujou útratu, ale neumí říct, kde na to vezmeme,“ rozhořčil se.

„Pravice chce, aby kraje dostaly ještě více peněz, konstruujou tu státní bankrot. Jsem připraven bavit se o tom, že bychom mohli dát krajům víc peněz, ale musí se také řešit příjmy. Stát není ‚oslíčku, otřes se‘. Paní Pekarová, ta by odškodnila taky úplně každého,“ mávl Hamáček rukou.

Po chvíli, co premiér dál vysvětloval, jak vláda řeší pandemickou situaci a kritizoval předsedu ODS, se Fiala ohradil: „Rád bych řekl premiérovi, aby se nevracel do minulosti, co kdo dělal před patnácti lety. Vy jste hrál tenis s podivnými lidmi, a já se věnoval rozvoji vzdělávání. Pro obce a kraje je důležité, aby tam byl lidé, kteří mají kompetence, vědí, co mají dělat, jsou rozumní, silní lidé, kteří nebudou mít jen telefon na pana premiéra, který stejně nefunguje,“ dodal Petr Fiala.

