„To jsem chc*l smíchy!“ Donutil jako politik, Witowská a Wollner po jeho boku. Temné spiknutí. Pobavení diváci

Česká televize nedávno uvedla dvoudílný film Vysoká hra režiséra Jiřího Svobody. „Nový thriller ze současnosti od režiséra Sametových vrahů je příběhem policisty protikorupčního útvaru Tomáše Krásy, pro kterého není idea právního státu jen frází. Dvoudílný televizní film, který byl inspirován románem Václava Lásky, vychází z několika konkrétních kriminálních kauz, které nejsou dodnes právně dořešeny a jejichž pozadí je mnoha občanům neznámé. Míra drzosti jejich aktérů je úměrná výši zisku, ve filmu stejně jako ve skutečnosti,“ popsala film ČT. Anketa Věříte Bezpečnostní informační službě (BIS)? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2260 lidí

V hlavních rolích se blýskl zpěvák Richard Krajčo jako policista Tomáš Krása, Ondřej Vetchý jako jeho informátor Židlický, Anna Fixová si zahrála novinářku Simonu Burešovou. A Miroslav Donutil si střihl předsedu „Liberálně konzervativní strany“, Zdeňka Morávka. Ve filmu se mihne i Marek Wollner a Světlana Witowská, kteří představují sami sebe, advokáta si zahrál senátor ODS Jiří Oberfalzer.

Jedna z ikonických scén je, když Krajčo jako policista prezentuje Donutilovi natočené kompromitující video. „Dva a půl milionu euro. Hezký film. Jako z amerického thrilleru. Některé televize by vám za to možná slušně zaplatily. Ale neradil bych vám to,“ varuje Donutil hlavního hrdinu. Krajčo se pak ptá, kdo inkasoval provizi. „Vaše role má své meze. Jestli vás to potěší, moje role taky. Nechtějte si hrát na Hamleta. Nezkoušejte ohrozit muže ve tmě,“ varuje opět Donutil ve své roli a dodává, že to snad hlavnímu hrdinovi dostatečně vyložil při minulé konverzaci.

„Systém, systém těch vašich golfových turnajů, Tauberů, Smrčků, všech těch, co tady rozkrádaj ty miliardy, pak se na nás usmívají z billboardu a ukazují, jak mají čisté ruce?“ ptá se Krajčo. Následuje srdceryvná příhoda se synem fiktivního předsedy, bankéřem, který „jednoho dne nasedl do sportovního automobilu a v plné rychlosti najel do betonové zdi“.

„Najednou mi řekl, aby sis mohl dát tenhle stejk, musí někde být místo, kde krávě někdo rozstřelí mozek jateční pistolí, napadlo tě to někdy? A takový je celý tvůj svět,“ popisuje Donutilova postava rozmluvu se synem, který se zabil. A varuje Krajča, že se s novinářkou „připletli do profesí, ze kterých je vidět za jeviště“.

„Kdybyste zůstali sedět v hledišti, možná jste mohli jen nadávat na to, na jak pitomou frašku jste si koupili lístky. Šli byste domů nebo někam, užili byste si s manželkami, s milenkami, měli byste děti, a to, co se děje za jevištěm, by se vás netýkalo. Potřeboval jste někdy v životě k něčemu premiéra, nebo snad prezidenta? Může vám být úplně fuk, kdo tam zrovna sedí,“ drží monolog Donutil.

Celý film ZDE

Podle recenzí není film ani absolutním propadákem, ani velkým hitem. Na iDNESu Mirka Spáčilová ohodnotila dvoudílný film skórem 45 % a slovy: „Kdyby vzal člověk vážně obraz společnosti, jak jej kreslí krimi Vysoká hra, šel by se po závěrečných titulcích oběsit. Vyplývá z něj totiž, že součástí korupčního spiknutí je snad každý dopravní policista či strážník, o politicích nemluvě.“ Vyčetla filmu mnohá klišé jako nadhodnocené státní zakázky či záhadné firmy na Kypru.

„V nekonečné smyčce kamer a odposlechů všichni muži zákona sledují všechny a současně jsou všichni sledováni, až je s podivem, že policii ještě vůbec zbude čas na běžnou práci,“ rýpla si. Postavy jsou podle ní střižené podle „polistopadového prohnilého cynismu“, což dle ní v notně nadsazeném výskytu hraničí s parodií. ČT si tímto snímkem prý „splnila propagační účely“.

O pět procent více udělila Vysoké hře Eva Vejdělková v Právu. Ovšem i podle ní detektivku potápí klišé a sdělení tvůrce, že hlavním a těžko porazitelným pachatelem je ve skutečnosti mafiánský politický systém. „Navíc to položí divákovi na stůl hotové a příliš brzy,“ míní Vejdělková. Podle ní se ve filmu neodehrají žádné zvraty ani překvapivá odhalení. „Své hlavní sdělení už jen dožvýkává jako morálně nechutné sousto až do tragického konce,“ míní Vejdělková.

Nadšena nebyla ani Táňa Zabloudilová na Aktuálně.cz. Přirovnala postavu Richarda Krajča k Odpadlíkovi z klasické americké show stejného jména, kterou ve své době servírovala divákům TV Nova. „Praha v dvoudílném filmu Vysoká hra představuje právě takový žánrový renegátský svět, kde všichni slouží penězům, a tak se nedá věřit nikomu. Současně však působí realisticky. Je snadné v příběhu z dnešní metropole načrtnout postavy policistů, právníků, generálů, ministrů, podnikatelů, lobbistů a informátorů (všechno muži), nechat je cedit cynická zhodnocení bezhodnotového stavu a pak na sociálních sítích zaznamenávat, které skutečné osoby v nich poznávají diváci,“ napsala.

Také si všimla souvislostí: „Obsazení hlavní role hercem a zpěvákem Richardem Krajčem, jehož kapela Kryštof až do loňského roku spolupracovala s holdingem Agrofert vloženým do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, pak připomíná, že ve skutečnosti už nejsme ve fázi rozhořčení z neuspokojivého stavu. Spíš v době, kdy je všem takzvaně všechno jedno.“

Stejně jako ostatní Zabloudilová poznamenala, že postav je ve filmu opravdu hodně, takže je celkem lehké ztratit přehled. Styl je pak podle kritičky „nápadně staromódní“. „Pozornost věnovaná tématu korupce a cynický tón jsou dnes obvyklé spíš v seriálech a filmech východní části Evropy. Severské, ale také britské či francouzské kriminálky většinou sázejí na lehce mysteriózní tón, často se zabývají lokálním kontextem a mnohdy i jakousi prapůvodní animálností odlehlých oblastí nebo sociálními problémy ve městech. Popřípadě genderovou dynamikou postav a sexuálním násilím,“ dodala. Dle kritičky má film vyšší ambice, ale ztroskotává jak na detailech důležitých pro to, aby obstál coby žánrový kousek, tak kvůli nezvládnutému pokusu o hlubší přesah.

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Pokud jde o přízeň diváků, na Česko-slovenské filmové databázi má film hodnocení 66 %, tedy mírný nadprůměr. Hodnocení se různí, velmi časté jsou průměrné tři hvězdy.

„Paktovač s Burešem hraje policajta, co jde těmhle šmejdům po krku. Česko 2020,“ komentoval jeden z uživatelů stránky.

„Velice znepokojující a rozhodně žádná selanka. Pro příznivce Ordinace či Slunečné snad dokonce toxické (v postavách nebylo jednoduché se vyznat ani při pozorném soustředění a alespoň základní znalost oboru byla nezbytná). Člověk by měl tendenci tomu samozřejmě sebezáchovně nevěřit – kdyby to ovšem napsal nějaký poeta od stolu, který by si to vycucal z prstu, ale je za tím Václav Láska (a v titulcích se mihl i Šlachta), který se roky pohybuje v nejvyšších patrech a zákulisí rozhodně zná, takže to bude mít k realitě asi, bohužel, nebezpečně blízko. Krajčo mi na hlavní roli sedl, vlastně mě ani nenapadá nikdo, kdo by to zahrál líp,“ chválila Sofiapetra.

„Chobotnice v českém prostředí působí bohužel až příliš reálně. Díky ČT i za odvahu,“ chválil další uživatel.

„Je tu ještě někdo, kdo by to raději neviděl? Když se podívám na ‚smyšlený‘ politický thriller zahraniční produkce, může mě to nadchnout. Ovšem tato česká ‚fikce‘ mrazila. A mrazila o hodně víc, když vím, že knihu napsal bývalý dlouholetý policista, který pracoval v několika vyšetřovacích útvarech a řešil významné kauzy. O další pocity se zasloužila i ČT, která tento námět zpracovala velice profesionálně a zároveň poutavě,“ nešetřil chválou další uživatel.

Našla se ovšem i dost kritiků. „Každý je zkorumpovaný a důležitě přednáší o systému, všichni se vzájemně sledují a odposlouchávají, dopravní kamery jsou snad i na hajzlu, do podivné sledovací místnosti chodí pro informace i sledovaný a Svoboda se ve snaze strašlivě šokovat do toho úplně zamotal. Snaha působit světově vyzněla poněkud směšně,“ smál se Benjamin_L.

„Nepovedený pokus. Vynikající obsazení. Od Krajča, přes Donutila, Fingera, Jastrabana až po Vetchého. Celkem solidní hudební doprovod a šikovná kamera. Potenciál by to mělo, ale chtělo to investovat větší sumu peněz a udělat z toho minisérii tak na pět šest dílů a všem hlavním postavám se podívat pořádně na zoubek a pod kůži. Takhle je to moc zkratkovité, někdy nelogické a náhodné, klouže to jen po povrchu a vzniklý chaos nezachrání nic a nikdo. Výsledkem je chaotický propletenec, kde ‚kope‘ každý s každým a proti každému a je to labyrint bez východu. Východ z toho mumraje nenašel ani pan Svoboda. Škoda, těšil jsem se,“ kritizovala povrchnost PamelaJJK.

„Zatím super, přesně tak si tenhle organizovanej bordel představuju. Top scéna: Donutil v parku a ta ochranka, to jsem chcal smíchy, za to musím hvězdu sundat. Druhý díl: Sundavám další hvězdu, tentokrát za Vetchýho, který už nikdy nepřekročí stín Luňáka. Když je jako rozčílený, přehrává tak otřesně, že mu nevěřím ani slovo. Čekal jsem, kdy Krajčovi řekne: Ohrozil jsi kariéru mnohých z nás...“ kritizoval výkony herců Ozzy2.

Psali jsme: A teď na Václavák? Volby do ČT, Halík a Senát: Zvrhlo se to. Lidé se smějí, padla i slova o Havlovi Krmelec Česká televize, klaun Marek Wollner. Zbořil o vážných tématech, včetně Lidic Lipovská?! Režisér Hřebejk bičuje Duku. Na biskupy pak vytáhl Letnou Tak co, ČT? Babiš seděl u TV, sledoval a směje se Kavčím horám. Jde o jeho „průšvih“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.