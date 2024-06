„To poškodí nás.“ VW, BMW a další v šoku. Brusel uvalí na auta z Číny clo skoro 50 %. Ale má to háček

Evropská unie ve středu definitivně oznámila Pekingu zvýšení cel na tamní elektromobily, o čemž se spekulovalo v posledních měsících. Cílem cel je čelit údajné státní podpoře poskytované čínskému automobilovému průmyslu, která umožnila prodávat vyvážená vozidla za nižší ceny než vozidla globálních konkurentů. Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 69% Ani ano, ani ne 22% Ne 7% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9162 lidí

V návaznosti na devítiměsíční vyšetřování údajných nespravedlivých státních dotací do čínských bateriových elektromobilů se výše cel liší v závislosti na značce. Nejvyšší sazbě 38 % čelí vlastník MG, společnost SAIC. Společnost Geely, která vlastní podíl ve společnosti Volvo, čelí sazbě ve výši 20 %. Na značky BYD, mezi něž patří vozy Dolphin a Seal uvedené na trh EU v loňském roce, se bude vztahovat clo ve výši 17,4 %.

Výše dodatečné sazby se vypočítala podle toho, jak čínští výrobci elektromobilů spolupracovali s vyšetřovateli EU. Dodatečná cla se přičítají ke stávajícímu 10% poplatku na automobily dovážené do EU, což znamená, že elektromobilům vyrobeným v Číně hrozí celkové clo ve výši až 48 %. Zvýšení cel se promítne do konečné ceny čínských elektromobilů, které by mohly podražit o více než 100 tisíc korun.

Cla by měla podle informací deníku The Guardian začít platit 4. července, do té doby však mohou čínské společnosti předložit důkazy, aby zpochybnily zjištění EU. Sazby by pak mohly být upraveny. Evropská komise si také ponechala možnost vyřešit spor prostřednictvím rozhovorů ještě předtím, než cla 4. července předběžně vstoupí v platnost.

DŮVODY PRO ZAVEDENÍ DODATEČNÝCH CEL

EU tvrdí, že všechny fáze výrobního procesu elektromobilů, od dolů, který vyrábí lithium používané v bateriích, až po přepravu automobilů do Evropy, jsou v Číně dotovány státem na celostátní, regionální i místní úrovni. Šetření údajně rovněž zjistilo, že továrnám na výrobu automobilů byla poskytnuta levná nebo bezplatná půda.

Bylo zjištěno, že v jednotlivých případech docházelo k dotacím s poskytováním lithia a baterií pod tržní cenou, přičemž dodavatelé baterií byli bráni jako veřejné orgány provádějící národní průmyslovou politiku. V odvětví baterií navíc Čína zavedla rozsáhlé daňové úlevy.

Šetření odhalilo řadu dalších finančních výhod, včetně zelených dluhopisů vydávaných za nižší sazby, než jaké jsou k dispozici na mezinárodních trzích, a nižších sazeb na refinancování investic v tomto odvětví. Čínský prezident Si Ťin-pching dříve uvedl, že jeho cílem je, aby Čína dosáhla globální dominance v odvětví zelených technologií, které zahrnuje také solární panely, tepelná čerpadla a větrné turbíny.

EU nadále tvrdí, že Čína fakticky nutí výrobce v EU stlačovat vlastní ceny a tím poškozuje jejich zisky a budoucí potenciální investice. Evropská komise odhaduje, že podíl čínských elektromobilů na trhu EU vzrostl z méně než 1 % v roce 2019 na 8 % v roce 2023 a v roce 2025 by bez zvýšení cel mohl dosáhnout 15 %. Ceny čínských elektromobilů jsou obvykle o 20 % nižší než u modelů vyráběných v EU.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien uvedl, že rozhodnutí EU je „typickým případem protekcionismu" a cla poškodí hospodářskou spolupráci mezi Čínou a EU a stabilitu výrobních a dodavatelských řetězců vozidel na celém světě.

„Naléhavě vyzýváme EU, aby dodržovala svůj závazek podporovat volný obchod a vystupovat proti protekcionismu a spolupracovala s Čínou na zajištění celkové situace v oblasti hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a EU,“ uvedl podle agentury Reuters.

„Čína přijme veškerá nezbytná opatření, aby pevně chránila svá legitimní práva a zájmy," dodal Lin Ťien.

KRITIKA ZE STRANY EVROPSKÝCH AUTOMOBILEK

Právě toho se nejvíce obávají evropské automobilky a i další evropští výrobci, kterým by obchodní válka s Čínou mohla přinést značné ztráty. Ekonomický expert německého deníku Die Welt Holger Zschaepitz upozorňuje, že třeba akcie Porsche už za poslední dobu ztratily 39 %.

„Dobré ráno z Německa, kde ve sporu o cla mezi EU a Čínou nejvíce prohrávají automobilky. Evropská komise oficiálně oznámila výrobcům automobilů včetně BYD, Geely a SAIC Motor, vlastníka MG, dodatečné poplatky na elektromobily, které od příštího měsíce zvýší clo až na 48 %. Němečtí výrobci, kteří vyrábějí v Číně, musí také platit cla a zároveň se obávají, že Čína přijme protiopatření, která ovlivní čínský prodej. Největším propadákem na burze je Porsche, jehož akcie během roku ztratily 39 %,“ píše na síti X Zschaepitz.

