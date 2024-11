„To se dějou věci. Zelenskyj agentem Moskvy?“ Petr Bystroň napřímo

„To se dějou věci! Jen několik dní po volbě Donalda Trumpa americkým prezidentem telefonoval Donald Trump s ještě kancléřem Německa Olafem Scholzem,“ rýpl si Bystroň. Popsal, jak poté Scholz volal Vladimiru Putinovi. Bylo to poprvé po dvou letech, kdy německý kancléř mluvil s ruským prezidentem a pak také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Zelenskyj den nato vypustil do médií hlášku, že bude třeba ukončit konflikt na Ukrajině, a teď se podržte, diplomatickou cestou. To je přesně to, co my z AfD říkáme už dva roky,“ podivil se Bystroň. Postěžoval si, že za tento názor byla jeho strana dva roky všemi mainstreamovými médii ostrakizována coby „agenti Moskvy“ a „šiřitelé ruských narativů“. „Takže jsem zvědavý, jestli ještě prezident Zelenskyj už je teď také agent Moskvy a jestli šíří ruské narativy,“ řekl Bystroň. K poznámce Zelenského o tom, že Ukrajina je suverénní stát, Bystroň uvedl, že ho předběhl Elon Musk, když pochválil Zelenského smysl pro humor.

Ve druhém vzkazu Bystroň popisuje, že obdržel pozvánku na konferenci států BRICS v ruském Soči, která se konala uplynulý víkend. Na konferenci ale raději neodjel. „Pro nás politiky z toho svobodného a demokratického Západu je to dost riskantní, teď jezdit do Ruska. Můj kolega Matthias Moser například minulý týden přišel o funkci mluvčího v zahraničněpolitickém výboru Bundestagu jen proto, že přijal honorární profesuru na jedné renomované moskevské univerzitě,“ postěžoval si Bystroň. On sám byl podle svých slov objektem zájmu tajných služeb a je vyšetřován pro své postoje zejména ve vztahu k Rusku a prý za to měl být z Ruska placen. Sám to označuje za „totální blbost“. Mluví i o bývalém šéfovi tajné služby Thomasi Haldenwangovi. Tento právník ze svého postu rezignoval prý proto, že se chce ucházet v dresu konkurenční CDU o křeslo v Bundestagu. Podobnou zprávu přináší Bystroň i ze světa neziskovek. Jeannette Gusko, šéfka novinářské investigativní mimovládky Correctiv, což je podle Bystroně „něco takového jako Deník N a Hlídací pes dohromady,“ které podle Bystroně slouží i za peníze německých daňových poplatníků k výrobě fake news, měla také ohlásit svůj konec v neziskovce, protože v příštích volbách do Bundestagu chce organizovat volební kampaň Zelených.

